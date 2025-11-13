Neuquén: un conductor borracho embistió a un inspector de tránsito, intentó escapar y chocó contra un poste de luz

Tras el choque, el conductor huyó a gran velocidad y fue interceptado por la policía luego de chocar contra un poste de luz cerca del puente carretero

La madrugada del jueves en pleno centro de Neuquén se tornó escenario de una inédita persecución tras un incidente vial que alteró la rutina de los controles de tránsito. Un joven de 25 años, identificado durante un operativo sorpresivo coordinado por el área de Tránsito de la municipalidad y la Policía provincial, protagonizó una secuencia que mantuvo en vilo a inspectores y oficiales.

Todo comenzó en la intersección de la Avenida Argentina y Belgrano, sitio céntrico de la ciudad donde, fuera de todo protocolo, el conductor embistió la moto de un inspector de tránsito municipal que estaba en el lugar realizando los operativos de control.

De acuerdo a la información brindada por Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la municipalidad, el incidente se produjo cuando los inspectores intentaban identificar al conductor y a sus acompañantes.

El grupo descendió del auto blanco, pero lejos de colaborar, adoptó una postura desafiante. De acuerdo con la información del medio local, LM Neuquén, los ocupantes “vociferaron insultos y agravios”, provocando disturbios e incitando a transeúntes a sumarse a la gresca, situación que complicó la intervención del personal de tránsito.

La reacción del conductor al choque no fue detenerse para asumir las consecuencias, sino que optó por huir a gran velocidad en dirección a la zona norte de la ciudad. Este intento de evadir la acción policial desencadenó una persecución que se extendió por varios kilómetros.

Motociclistas de la policía provincial se sumaron activamente al operativo y lograron finalmente interceptar al auto cuando perdió el control y terminó impactando contra un poste cerca del puente carretero Neuquén-Cipolletti.

El conductor quedó esposado, sentado en el cordón junto a su vehículo dañado. Se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo: 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, indicó LM Neuquén.

De fondo, la madrugada no solo dejó un saldo de un incidente relevante. El operativo de tránsito que originó este caso, también resultó en la retención de 25 motos y seis autos. Las pruebas de alcoholemia practicadas a varios conductores reflejaron resultados preocupantes.

Las autoridades no minimizaron la magnitud de los hechos. “Son números que no esperábamos para un jueves, realmente nos sorprendieron”, expresó una fuente consultada por LM Neuquén respecto al balance de la jornada.

El antecedente de un hombre que volcó borracho

En Mendoza, un conductor ebrio volcó su camioneta con 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cinco veces el máximo permitido (Mdz)

Un siniestro vial se produjo en agosto pasado en Mendoza, cuando una Toyota Hilux volcó y terminó dentro de un canal de riego lateral, en Chacras de Coria, Luján de Cuyo. El conductor registró 2,34 g/l en el control de alcoholemia: casi 5 veces más de lo permitido. Su acompañante fue trasladada al hospital debido a las lesiones sufridas.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5:06 en el cruce de Guardia Vieja y Presidente Perón, informaron fuentes policiales a medios locales.

El vehículo avanzaba de norte a sur cuando, por razones que permanecen bajo investigación, el conductor, un hombre de 38 años, perdió el dominio y volcó. Una mujer de 29 años lo acompañaba en el interior de la camioneta.

Ambos permanecieron atrapados dentro hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios de Luján, quienes consiguieron rescatarlos luego de varios minutos de labor.

Según la reconstrucción realizada, algunos vecinos que presenciaron el vuelco dieron aviso al 911 y solicitaron la intervención de las autoridades. En la escena trabajaron efectivos de la policía, agentes de tránsito y personal de la Policía Científica. El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se encargó de asistir a los ocupantes del vehículo.

La mujer recibió diagnóstico de politraumatismos por el choque y de intoxicación alcohólica. Debido a la gravedad de su estado, fue derivada de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore, donde continúa bajo atención médica.

Por su parte, el test de alcoholemia practicado al conductor arrojó un valor de 2,34 gramos por litro, muy superior al máximo permitido en la provincia, que es de 0,5 g/l, según datos aportados por medios locales.

El Juzgado Contravencional en Turno tomó intervención en el expediente, manteniendo al conductor a disposición de la Justicia y trasladándolo a la sede correspondiente para ser notificado.

Mientras tanto, las pericias ordenadas por la Policía Científica intentan esclarecer la dinámica del vuelco y determinar específicamente las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.