Córdoba: un grupo de bomberos rescató a un gato de pocos meses de vida que había caído en un desagüe

La intervención de los bomberos fue supervisada por el subcomisario Marcos Morinico y garantizó la integridad del gato

Bomberos de la Policía de Córdoba realizaron un operativo para rescatar a un gato atrapado en un conducto de desagüe en barrio Providencia. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando vecinos alertaron a los efectivos sobre la presencia de un felino dentro de un caño en una vivienda ubicada en calle Bialet Massé al 1000.

Al llegar, el personal de la Dirección de Bomberos de Córdoba constató que se trataba de un gato de pocos meses de vida, atascado en un conducto de aproximadamente cinco centímetros de diámetro.

La intervención de los bomberos incluyó el uso de herramientas y técnicas especializadas, que permitieron acceder al interior del desagüe sin causar daños materiales ni poner en riesgo al animal. La maniobra se llevó adelante bajo la supervisión del subcomisario Marcos Morinico, a cargo del operativo.

“Se realiza la extracción del mismo, entregándoselo a su propietario sin novedad”, señaló el subcomisario en relación con el procedimiento. La situación demandó varios minutos de trabajo y máxima atención para salvaguardar la integridad del pequeño felino.

Tras la exitosa liberación, los bomberos entregaron el gato a su dueño, quien manifestó un profundo agradecimiento por la rápida y cuidadosa actuación de los agentes: el animal no presentaba lesiones ni complicaciones de salud visibles luego del rescate.

Durante el fin de semana, se dio otro rescate animal en Córdoba. Personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y la Guardia Local de Río Cuarto participaron en un operativo para rescatar a Sarita, una perra mestiza de tamaño mediano que permaneció varada toda la noche en la terraza de un edificio en construcción, ubicado en la intersección de avenida Circunvalación Oeste y Gobernador Guzmán.

Personal del DUAR y la Guardia Local de Río Cuarto rescataron a una perra varada en la terraza de un edificio en construcción

El llamado de alerta tuvo lugar en la mañana del domingo, en respuesta a la preocupación de los vecinos, quienes notaron la presencia del animal a considerable altura y sin alternativas para descender por sus propios medios, indicó el medio local La Voz.

Al arribar, el personal confirmó que la pequeña perra se encontraba en una zona de acceso restringido, exactamente a seis pisos sobre el nivel de la calle. Frente a la imposibilidad de contactar al responsable de la obra, las autoridades procedieron a solicitar el apoyo del equipo DUAR, conocido por su preparación en tareas de rescate en altura y el uso de equipamiento técnico específico.

De acuerdo a lo informado por la Policía de Córdoba, la maniobra demandó un trabajo articulado, que incluyó medidas de contención y seguridad para garantizar tanto la integridad de la perra como la de los rescatistas.

Tras acceder a la terraza, los efectivos lograron asegurar a la perra y, empleando las técnicas necesarias, realizaron el descenso hasta la planta baja. El operativo concluyó con éxito y el animal fue revisado en el lugar, determinándose que se encontraba en buen estado general. El reencuentro con su dueño, quien expresó un agradecimiento verbal al personal interviniente, se produjo de inmediato.

El episodio no tardó en cobrar notoriedad en redes sociales, con imágenes que circularon entre los habitantes de Río Cuarto. Los mensajes de apoyo y reconocimiento al accionar del Duar y la Guardia Local no se hicieron esperar. La publicación donde se relató el rescate sumó comentarios como el de una usuaria que afirmó: “Gracias por salvarla. No todos los héroes llevan capa”, reflejando la repercusión y la empatía generada en la comunidad local.