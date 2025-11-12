Suben las temperaturas en el AMBA y rigen alertas por tormentas en el norte del país

El SMN indicó buenas condiciones para hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y con nubosidad parcial. Además, diez provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará parcialmente nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 21°C. Luego, ascenderá a los 26°C en la tarde, con un firmamento igual de nublado en forma parcial. A la noche, estará algo nublado, con una baja hacia los 20°C.

Para mañana, las condiciones climáticas serán aún mejores, ya que el firmamento estará entre ligeramente nublado en la madrugada y la noche. Mientras que a la mañana y a la tarde directamente estará soleado, lo que dará más que buenas condiciones para el desarrollo de actividades al aire libre. La temperatura oscilará entre los 15°C y los 27°C.

El pronóstico extendido para el AMBA.

El viernes habrá un aumento considerable de la temperatura máxima, ya que se espera que llegue a los 30°C durante la tarde, mientras que a la mañana se ubicará en los 17°C. Durante todo el día el cielo estará algo nublado.

El sábado la máxima aumentará a los 31°C en la tarde y la mínima será de 19°C, en lo que será el día más cálido de la semana. El cielo estará parcialmente nublado.

En tanto, el domingo estará mayormente nublado, con una mínima posibilidad de lluvias del 10% durante toda la jornada. A su vez, a la tarde se esperan ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. La mínima será de 17°C y la máxima de 27°C.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay nubosidad variable en el centro y norte del territorio bonaerense, mientras al sur y este está despejado. Hacia la tarde, la variabilidad de nubes se extenderá por toda la provincia, pero sin lluvias.

El jueves amanecerá soleado, mientras que a la tarde estará parcialmente nublado en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé y Monte Hermoso), mientras que en la zona costera (desde Necochea hasta Punta Indio) estará algo nublado. Las buenas condiciones se replicarán el viernes, con mayor presencia de nubes al norte.

Sin embargo, el sábado estará inestable, ya que no solo habrá un aumento de la nubosidad en toda la provincia, sino que habrá tormentas aisladas en el sector suroeste y este, que se extenderán hacia algunas localidades del centro a la tarde. También, en ese horario, al noroeste habrá tormentas fuertes, como en General Villegas, Trenque Lauquen, Pehuajó y San Carlos de Bolívar.

El domingo volverá la nubosidad parcial a la provincia de Buenos Aires, con mayor densidad en la costa atlántica y norte bonaerense.

Alerta amarilla al norte por tormentas y al sur por fuentes vientos.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rigen alertas amarillas por tormentas en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Formosa, Chaco, Salta, Corrientes y Misiones. En estos casos se recomienda:

No saques la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

“Esta región mencionadasí podría presentar mucha mayor cantidad de agua caída, como riesgo principal, superando de forma sectorizada los 50 mm en pocas horas.“, remarcaron desde Meteored.

Las alertas por tormentas para mañana.

Por otro lado, en Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas hay alerta amarilla por vientos, por lo que se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre.

Para mañana, las tormentas se mantendrán en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta. Y se sumará la provincia de Mendoza.

El SMN califica como alerta amarilla a los “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.