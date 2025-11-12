Conmoción en Jesús María: un hombre estaba podando árboles dentro del edificio de Tribunales, cayó y murió

El trabajador pertenecía a una empresa tercerizada contratada para tareas de mantenimiento

En pleno mediodía, en el corazón del edificio de Tribunales de Jesús María, un operario de 36 años cayó desde una escalera mientras realizaba tareas de poda. Lo trasladaron de urgencia, pero no sobrevivió. Ahora, la fiscalía local investiga si tenía el equipamiento adecuado al momento del accidente.

El episodio ocurrió este miércoles en el patio interno del edificio judicial, ubicado en la intersección de calle Sarmiento y Alberdi, en el centro de la ciudad cordobesa. Pasadas las 12, el trabajador cayó de una escalera mientras intervenía en un árbol como parte de tareas de mantenimiento. Producto del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo grave.

Desde el lugar, una ambulancia lo trasladó de urgencia al Hospital Vicente Agüero, donde minutos más tarde los médicos constataron su fallecimiento. La noticia generó conmoción entre el personal del edificio, que fue testigo de la secuencia o se enteró de inmediato por el movimiento inusual en el patio.

La víctima pertenecía a una empresa tercerizada contratada para llevar adelante trabajos de mantenimiento en Tribunales. Así lo confirmó el fiscal Guillermo Monti, a cargo de la investigación, quien también detalló que se aguarda la llegada de Policía Judicial para realizar los peritajes correspondientes en la escena.

“Estamos aguardando la llegada de Policía Judicial para hacer todos los peritajes correspondientes”, declaró Monti a El Doce. Además, señaló que las autoridades intentan determinar si el operario contaba con los elementos de seguridad necesarios al momento de la caída. “Acerca de las responsabilidades, estamos evaluando los protocolos”, agregó.

En la primera etapa de la causa, se busca establecer si hubo algún tipo de negligencia en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral. La escena del hecho quedó preservada para el trabajo de los peritos, que deberán aportar datos clave para reconstruir lo sucedido.

El cuerpo del trabajador fue retirado del hospital para los exámenes forenses de rigor. Mientras tanto, la fiscalía trabaja en colaboración con peritos técnicos para definir las condiciones laborales bajo las que se desarrollaba la tarea.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Jesús María, encabezada por el doctor Guillermo Monti, quien deberá evaluar si existieron responsabilidades institucionales o empresariales que derivaron en el fallecimiento del trabajador.

Un jubilado murió tras cortarse con una motosierra mientras podaba un árbol en su casa

Su cuerpo fue hallado por su hijo, Daniel, quien contó a los agentes que al llegar al domicilio encontró a su padre tendido boca abajo en el patio

Un antecedente similar al de Jesús María ocurrió en el mes de agosto en La Plata. El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle 46, entre 304 y 305, y fue reportado por un llamado al 911 que movilizó a personal del Subcomando Oeste.

El hombre fue identificado como Atilio Mario Driussi y vivía en el lugar. Su cuerpo fue hallado por su hijo, Daniel, quien contó a los agentes que al llegar al domicilio encontró a su padre tendido boca abajo en el patio, sin signos vitales y con una extensa mancha de sangre bajo su cuerpo. Al moverlo, notó que tenía un corte profundo en la pierna izquierda, a la altura de la ingle.

A unos metros de distancia, los policías encontraron una motosierra y también una amoladora de mano con disco de corte para madera, ambas con manchas de sangre. Junto a ellas, había varias herramientas más esparcidas por el piso.

No se detectaron signos de violencia ni faltantes en la propiedad, lo que aleja, por el momento, cualquier hipótesis vinculada a un hecho delictivo.

Según explicaron fuentes del caso a Infobae, la víctima “tenía una pierna desgarrada, al lado de una motosierra”, lo que apunta a un accidente doméstico mientras manipulaba la herramienta. Fue un amigo del hijo quien, tras recibir el llamado de Daniel, se comunicó con el servicio de emergencias para dar aviso de la situación.