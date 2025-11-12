Choques, demoras y una víctima fatal: mañana con múltiples accidentes en la Ciudad de Buenos Aires

El conductor aseguró que fue una distracción.

Múltiples accidentes de tránsito se registraron este miércoles por la mañana en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), lo que generó demoras y la intervención de personal de emergencias.

En Agronomía, un auto chocó en las primeras horas del día contra la estructura del Metrobus de la avenida San Martín, a la altura de la calle Melincué.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el conductor del Fiat Siena, un hombre de 60 años que viajaba solo, perdió el control del vehículo y terminó sobre la rampa del corredor. Afortunadamente, no hubo heridos.

El automovilista reconoció que el incidente se produjo por una distracción al volante. Si bien la circulación no se encuentra interrumpida, en la zona trabajan efectivos policiales y se espera la llegada de grúas para remover el vehículo.

En tanto, en Villa del Parque, a la altura de la calle Empedrado, un hombre murió al ser embestido por un tren del Ferrocarril San Martín. Bomberos de la Ciudad y personal del SAME acudieron al lugar y hallaron al hombre tendido a un costado de las vías. Un médico del servicio de emergencias constató el fallecimiento.

Por el hecho, el servicio del ferrocarril fue interrumpido de manera momentánea, mientras se realizaban las pericias correspondientes.

A su vez, en el cruce de avenida Argentina y la autopista Dellepiane, se registró un fuerte choque entre una camioneta y un automóvil, lo que provocó una reducción parcial de la circulación en Villa Lugano.

El servicio del ferrocarril fue interrumpido de manera momentánea

De acuerdo con las fuentes policiales, el choque involucró una Ford Ranger, en la que viajaba solo su conductor, y un Ford Fiesta, donde se desplazaban tres personas. Uno de los ocupantes del auto debió ser asistido por Bomberos de la Ciudad para poder salir del vehículo.

En tanto, un hombre mayor fue trasladado por el SAME al Hospital Grierson con traumatismos múltiples. Personal de la Comisaría Vecinal 8 A de la Policía de la Ciudad colaboró en el operativo para facilitar el trabajo de los bomberos y los equipos médicos.

Tal como se puede ver en las imágenes, los ocupantes del auto fueron asistidos con cuellos ortopédicos por personal del SAME. El accidente se habría producido cuando la camioneta contra la parte trasera del auto.

Se descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers: hubo al menos 19 heridos

Una formación del tren de la línea Sarmiento se descarriló cerca de la estación Liniers, específicamente a unos 100 metros de un paso a nivel ubicado en la zona de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. El descalce ocurrió alrededor de las 15:50 de la tarde de este martes. Ante este evento, los pasajeros se vieron obligados a descender de las formaciones: dejó un saldo de 19 heridos y nueve fueron trasladados.

En respuesta y a modo de precaución, Bomberos de la Ciudad desplegaron dos dotaciones comunes, un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica.

Pese al descarrilamiento, la formación no volcó. Un total de 19 personas tuvieron que ser atendidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Pocos minutos antes de las 18, tras varias horas con el servicio interrumpido, las formaciones volvieron a funcionar desde la Estación Once con demoras y sin frenar en Liniers.

Descarrilamiento formación del tren sarmiento

De los damnificados, nueve de ellos fueron trasladados a distintos nosocomios: cuatro al Santojanni, dos al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y uno al Grierson. Las otras 10 personas que sufrieron lesiones fueron atendidas en el lugar.

“Lo más importante es que no hay víctimas fatales, que es lo que tenemos que llevar a todos los familiares”, aseguró el titular del SAME, Alberto Crescenti, en diálogo con los medios. Aseguró que todas las lesiones son leves o de mediana gravedad. Alrededor de las 17:20 aseguró que el operativo desde su parte estaba finalizado, sin más personas en los vagones.