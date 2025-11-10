Sociedad

Ruta 2: un hombre manejaba borracho, chocó a un auto detenido en la banquina y casi provoca una tragedia

El hecho ocurrió a la altura de Brandsen cuando el conductor de una camioneta embistió a un coche que tenía una familia dentro. La Policía le tomó el test de alcoholemia y dio 1,18 gramos de alcohol en sangre

Una camioneta chocó a un
Una camioneta chocó a un auto que estaba detenido en la Ruta 2

Un milagro ocurrió durante este domingo en la Ruta 2, en el sentido rumbo a La Plata, cuando un hombre chocó a un auto estacionado donde había una familia y por poco no terminó en tragedia. Tras las primeras averiguaciones, el conductor dio positivo en el test de alcoholemia.

De acuerdo a lo que informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo en el kilómetro 79 de la Ruta 2, donde un vehículo Toyota Corolla, que estaba detenido sobre la banquina, tenía cuatro personas dentro, entre ellos un menor, y fue embestido por una camioneta Mercedez Benz Sprinter.

El conductor de la camioneta
El conductor de la camioneta dio positivo de alcoholemia

A raíz del impacto, uno de los ocupantes del Corolla que sufrió lesiones leves fue asistido inicialmente en el lugar por la dotación médica del Aubasa móvil 50. Posteriormente, se resolvió su traslado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para realizarle estudios de observación, mientras que el resto de los pasajeros del automóvil y los ocupantes del utilitario fueron evaluados sin constatarse heridas de consideración.

El conductor, identificado con las iniciales E. O. R., chocó al coche detenido por razones que todavía son investigadas. Tras las primeras investigaciones, las autoridades le realizaron el test de alcoholemia y dio 1,18 gramos de alcohol en sangre.

Debido al resultado del análisis, por disposición del Juzgado Provincial de Faltas de La Plata, la Policía procedió a la retención inmediata de la licencia de conducir del hombre que manejaba la Sprinter, a la vez que se le notificó la apertura de una causa caratulada como “lesiones culposas, alcoholemia positiva y desobediencia”.

El test positivo que se
El test positivo que se le realizó al conductor

Manejaba borracho y chocó de frente a un patrullero

Un choque registrado en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre, al norte de la Provincia de Buenos Aires, involucró a un conductor que manejaba borracho cuando perdió el control de su vehículo y terminó chocando de frente contra una patrulla del Centro de Operaciones Tigre (COT), eje del Sistema de Protección Ciudadana.

Todo quedó documentado por las cámaras de seguridad del centro y del propio patrullero, las cuales brindaron imágenes que reflejaron la abrupta maniobra e incluso provocaron un grito de sorpresa entre el personal municipal a bordo del móvil al advertir la inminente colisión.

El choque se produjo sobre la Ruta 202, a la altura de la intersección con Quintanilla. El hombre cruzó incluso el boulevard divisor cuando generó el impacto.

La escena causó conmoción entre los trabajadores, aunque, no hubo heridos de gravedad ni fue necesario trasladar a los involucrados a un centro de salud. En el lugar intervinieron agentes de Tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron las tareas iniciales y brindaron apoyo a los equipos de seguridad.

Como se puede ver en el video, de inmediato los agentes que estaban dentro del móvil solicitaron una ambulancia por precaución y pidieron que personal acuda al lugar para realizar un test de alcohol.

El control de alcoholemia realizado al conductor involucrado resultó determinante: marcó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos, dado que la tolerancia en Tigre es cero.

Ante esta evidencia, el Municipio secuestró el automotor y el juzgado de Faltas se hará cargo de la sanción correspondiente, mientras que la Justicia ordinaria instruye acciones debido a los daños generados en el móvil de seguridad, de acuerdo con la información de Primer Plano Online.

El hecho resalta el funcionamiento del sistema de vigilancia de la zona, que cuenta con más de 2.000 cámaras y 130 móviles dedicados al patrullaje por todo el distrito. La rápida reacción del Centro de Operaciones Tigre y los equipos de emergencia evitó consecuencias de mayor gravedad en una jornada marcada por el accionar imprudente al volante.

