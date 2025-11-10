Accidente fatal en La Plata: un hombre murió tras perder el control de su moto y chocar contra un camión

La víctima fue trasladada en código rojo al Hospital San Martín donde murió poco después

Un nuevo accidente de tránsito dejó como saldo una víctima fatal en la intersección de avenida 122 y 60, justo en el límite entre La Plata y Berisso. El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando una motocicleta Keller 110 que circulaba por la zona colisionó contra un camión Mercedes Benz.

La víctima fue identificada como Marcelo Oscar De Rosa, de 55 años, quien conducía el rodado de menor porte al momento del impacto. De acuerdo con los primeros reportes, por razones que aún no fueron precisadas, la moto embistió el lateral del camión, que era conducido por un hombre de 58 años, con domicilio en la localidad de Berazategui.

Las secuelas del choque fueron inmediatas. De Rosa fue encontrado por los equipos de emergencia en estado inconsciente, con fracturas expuestas en la pelvis y traumatismos en el tórax.

Personal médico determinó su traslado urgente al Hospital San Martín, bajo código rojo, pero a pesar de los esfuerzos realizados, falleció poco después de su ingreso al centro asistencial.

La motocicleta impactó contra un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 58 años (Fotos: 0221)

En la escena trabajaron peritos de la Policía Científica, quienes llevaron adelante los procedimientos técnicos para intentar reconstruir la mecánica del siniestro. También se relevaron declaraciones de testigos que presenciaron el momento del impacto.

En paralelo, el conductor del camión manifestó ante las autoridades que “intentó esquivar la moto, pero no logró evitar la colisión”, según consignaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

La Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial La Plata, junto con el Juzgado de Garantías N°5, tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Mientras tanto, los investigadores aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio fatal.

Una joven mamá murió en un choque en Ensenada

El Renault 9 con dos ocupantes terminó volcado dentro de un zanjón tras el impacto frontal

Una mujer de 25 años falleció luego de un choque frontal entre dos vehículos en Camino Rivadavia, a la altura de El Dique, partido de Ensenada.

El siniestro ocurrió cerca de las 6:30 del domingo, en el tramo comprendido entre la Línea 307 y el Consorcio Industrial, de Ensenada. Allí perdió la vida una joven mamá de La Plata y cuatro hombres resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia a un centro de salud de la zona.

De acuerdo con la información oficial a la que tuvo acceso Infobae, el impacto involucró a una Renault Kangoo blanca, y un Renault 9 azul.

La Kangoo tenía al volante al conductor de 50 años, quien iba acompañado por otros hombres, uno de 45 y otro de 53. Todos fueron hallados conscientes aunque con distintas dolencias físicas, según informaron fuentes del caso.

En tanto, el Renault 9 era manejado por un joven de 22 años, quien iba acompañado por la víctima, identificada por las fuentes del caso como Camila Despoux, de 25 años, que fue hallada sin vida en el asiento del acompañante. Ambos habían quedado atrapados dentro del vehículo, que terminó volcado dentro de un zanjón tras el fuerte impacto.

Personal del Comando de Patrulla Ensenada de la Policía Bonaerense arribó al lugar alertado por un llamado al 911. Al llegar, los agentes encontraron a los ocupantes de la Kangoo sobre la cinta asfáltica, mientras que los del Renault 9 permanecían inconscientes en el interior del vehículo.

La situación motivó la intervención de varias unidades de emergencia, entre ellas dos ambulancias del SAME, así como una dotación de Bomberos Voluntarios de Ensenada.

Los médicos constataron el fallecimiento de la joven en el lugar. El joven de 22 años, por su parte, ingresó al Hospital Horacio Cestino en paro cardiorrespiratorio, aunque logró ser reanimado por el personal médico. Ahora permanece internado en observación.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 del Departamento Judicial La Plata y se investiga como homicidio culposo.