Camilota mostró su nuevo departamento y respondió a las críticas en redes: “Hoy me elijo primero a mi”

Camilita mostró el nuevo departamento que alquila en Ramos Mejía

La mudanza de Camilota a un nuevo departamento en Ramos Mejía, Buenos Aires, marcó el inicio de una etapa que la exconcursante de Cuestión de Peso definió como un renacer personal. A través de sus redes sociales, la influencer compartió imágenes del interior de su vivienda, mostrando una cocina luminosa y ordenada, y acompañó la publicación con un mensaje en el que celebró su perseverancia: “Hoy empieza una nueva etapa. Me costó, lloré, dudé pero nunca bajé los brazos. Este lugar es el resultado de creer en mí incluso cuando todo se caía. Lo soñé, lo busqué, lo logré. Mi nuevo capítulo empieza hoy”, escribió Camilota en sus plataformas digitales.

La noticia de su mudanza generó una fuerte repercusión en redes sociales. Mientras algunos seguidores la felicitaron por el logro y destacaron su esfuerzo, otros la cuestionaron. Entre los comentarios críticos, varios usuarios insinuaron que Camilota habría utilizado parte del dinero recaudado para su hermano Thiago Medina, quien sufrió un grave accidente de moto meses atrás, para costear su nuevo hogar o actividades personales. “Con las donaciones de la gente, cómo lucraste con tu hermano”, escribió un usuario, mientras que otro agregó: “Hace un mes ni tenías plata para ayudar a tu hermano que estaba en el hospital... perdón pero hoy te compras un depto? Una casa? Mmmm no sé”. Las acusaciones se multiplicaron, señalando supuestas inconsistencias en el destino de los fondos donados.

Frente a estas críticas, también surgieron voces de apoyo. Diversos mensajes defendieron a la influencer, resaltando que su trabajo en redes sociales le permite obtener ingresos y que tiene derecho a disfrutar de sus logros. “Dios te bendiga, si supiera la gente que gracias a Dios las redes pagan bien, es cuestión de trabajo amigos, dejen tranquila a las personas”, expresó una seguidora. Otros destacaron el rol de Camilota en el cuidado de su familia y la animaron a priorizar su bienestar: “Dedicaste tu vida a criar a tus hermanos, hoy que ya son grandes es momento de pensar en la tuya. Te felicito”.

Camilota reaccionó luego de ser acusada de robar el dinero recaudado para Thiago Medina

En diálogo con Teleshow, Camilota abordó directamente las acusaciones sobre el origen del dinero utilizado para su mudanza. Explicó que el departamento es alquilado y no propio, y que lo financió con sus propios ahorros y el dinero obtenido a través de su trabajo en publicidad y ventas en redes sociales. “No, no, yo venía juntando plata y tenía mis ahorros”, afirmó, y aclaró que la vivienda anterior en la que residía era temporal y amueblada, y que ahora se encuentra viviendo sola en un espacio propio. Sobre las versiones que circulan en redes, sostuvo: “No es cierto, hablan por hablar, pero a mí un poco me incomoda eso”.

En la charla, la influencer señaló que, tras un periodo de dedicación a sus hermanos, ahora busca priorizar su propio bienestar: “Me estoy eligiendo primeramente a mí. No solamente no veo a mi hermano Thiago, sino que a mis otros hermanos tampoco, porque siempre estuve de acá para allá, pero ahora me estoy enfocando un poquito en mí”.

Según contó, su hermano Thiago Medina “está bien, está con su familia, con sus hijas, con su mujer, haciendo sus cositas”. Y además, reafirmó con “Está con Dani”, en referencia a Daniela Celis, la madre de sus hijos, con quien convive.

El contundente mensaje de la influencer ante las acusaciones (Instagram)

El trasfondo de la polémica se remonta al accidente de Thiago Medina, quien permaneció internado en terapia intensiva durante casi un mes. En ese contexto, Camilota asumió la vocería de la familia y organizó una campaña de recaudación que, según se informó, alcanzó los tres millones de pesos. Actualmente, Thiago se encuentra con su familia y, de acuerdo con Camilota, continúa su proceso de recuperación.

Luego del alta de su hermano, Camilota compartió en sus redes sociales unas fotos disfrutando de un día de relajación con una amiga en un spa. Esto generó que muchos la cuestionaran y la acusaran de haber utilizado los recursos recaudados para su hermana para pagar la estadía en el centro de spa.

Esa vez, la influencer utilizó sus redes sociales para responder a quienes la acusan de haber utilizado fondos destinados a su hermano para fines personales. En un reel musicalizado, Camilota compartió distintos momentos de su vida reciente y escribió: “A veces la gente habla sin conocer, sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila”. En otra publicación, profundizó en su postura: “No tengo que explicar por qué busco un momento de paz. Nadie sabe lo que viví, ni las noches sin dormir, ni las lágrimas que me guardé. Ir a un spa no borra el dolor, solo me ayuda a respirar”. Además, subrayó que siempre actuó con amor y que tanto Dios como su familia conocen la verdad: “No todo lo que se dice es cierto, pero todo lo que soy se demuestra con el tiempo”.

El impacto emocional de la exposición pública y las críticas constantes también fue tema de reflexión para Camilota. Reconoció que los comentarios negativos la afectan, pero insistió en la importancia de superar esas situaciones y seguir adelante. “Son cosas que uno tiene que superar y sacar”, expresó con Teleshow. En sus redes, reiteró que la apariencia de calma no refleja todo lo que vive internamente y que busca espacios de autocuidado para sobrellevar el momento.

En medio de la controversia, Camilota dejó en claro que atraviesa un periodo personal complejo, pero mantiene la determinación de avanzar y sanar, aun cuando la realidad que enfrenta dista de la imagen que muchos perciben desde el exterior.