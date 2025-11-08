Sociedad

Hay cuatro provincias en alerta por tormentas: qué dice el pronóstico del fin de semana en AMBA

Se esperan chaparrones para la mañana de este sábado. Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Se prevén chaparrones para este sábado por la mañana en CABA.

Tras la inestabilidad climática de ayer, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chaparrones por la mañana de este sábado en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el conurbano bonaerense.

Sin embargo, hacia la tarde el tiempo mejorará en la región y la probabilidad de precipitaciones caerá al 0-10%. El cielo seguirá nublado, pero sin lluvias, durante el resto de la jornada. Las temperaturas se ubicarán entre los 12 y los 21 grados.

Para mañana, se espera una jornada con marcas entre 15 y 25 grados, sin probabilidad de precipitaciones y con cielo entre parcialmente y mayormente nublado.

Al comienzo de la próxima semana, el lunes se presentará con nubosidad leve y un aumento de temperatura, que oscilará entre 14 y 27 grados. El martes volverá a subir, con mínimas de 16 y máximas de 28 grados.

Las provincias en alerta por lluvias y tormentas (SMN)

En tanto, cuatro provincias se encuentran bajo alerta este sábado por tormentas. El aviso de nivel amarillo alcanza a Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén, donde se esperan precipitaciones con posibilidad de granizo, ráfagas y actividad eléctrica. De acuerdo con el SMN, los acumulados previstos varían entre 10 y 40 milímetros, según la zona.

En Neuquén, además, rige de manera paralela una alerta de nivel naranja, con tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

“Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos”, detallaron desde el organismo al respecto. En este caso, se prevén acumulaciones de entre 30 y 45 milímetros, que pueden ser superados.

A la vez, rige una alerta amarilla por lluvias para Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Aluminé, Huiliches, Lácar y Los Lagos, en Neuquén, y para Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y de Ñorquincó, en Río Negro.

Para el verano, se esperan temperaturas de normales a superiores sobre gran parte del territorio nacional (Grosby)

Qué dice el informe climático del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer su pronóstico trimestral para noviembre, diciembre y enero y advirtió que en varias regiones del país podrían registrarse lluvias inferiores a los valores habituales, en coincidencia con un aumento en las temperaturas.

El nuevo informe climático trimestral del SMN fue elaborado luego de la reunión mensual que realizan los expertos del organismo, según contó a Infobae el meteorólogo Carlos Zotelo.

Según el documento oficial y las proyecciones de la meteoróloga Cindy Fernández, en declaraciones a este medio, el trimestre muestra mayores probabilidades de precipitaciones por debajo de la media en amplias zonas. “Lo que dice el pronóstico climático trimestral es que en todo el noreste, la región pampeana y el oeste de Patagonia, es más probable que el trimestre en noviembre, diciembre, enero tenga precipitaciones inferiores a las normales”, aseguró la especialista del SMN. Esas condiciones no abarcan el verano completo, sino que refieren al trimestre considerado.

Para la costa atlántica, la tendencia señala que “lloverá menos de lo habitual para la época”, lo que podría derivar en una reducción del hábitat propicio para la proliferación de mosquitos y, con ello, incidir en la dinámica del dengue.

El pronóstico climático trimestral (SMN)

Además de la baja probabilidad de lluvias, el pronóstico traza un escenario de temperaturas de normales a superiores sobre gran parte del territorio nacional. El SMN asigna hasta un 50% de probabilidad de temperaturas por encima del promedio en la provincia de Buenos Aires, Mesopotamia y noreste de Argentina. Las únicas zonas donde los valores térmicos se mantendrían dentro de la media son el noroeste del país y el sur de la Patagonia.

El reporte del SMN destaca que después del descenso térmico experimentado hacia el final de octubre, se proyecta un repunte de los valores hacia el patrón de tendencia cálida que ya se venía registrando.

