Un hombre de 84 años fue embestido por un colectivo cuando cruzaba la calle: el momento del impacto

Ocurrió en Córdoba. La víctima fue trasladada al Hospital Italiano, donde recibió diagnóstico de traumatismo en una pierna y en el cráneo

Un hombre de 84 años fue embestido por un colectivo de la empresa Coniferal mientras cruzaba la avenida Rafael Núñez en Córdoba

Un hombre de 84 años fue embestido por un colectivo urbano de la empresa Coniferal este miércoles al mediodía mientras cruzaba la avenida Rafael Núñez al 4700, en el barrio Cerro de las Rosas, al norte de la ciudad de Córdoba. El siniestro ocurrió cuando el peatón intentaba atravesar la calzada utilizando su bastón y se desplazaba por la senda peatonal.

Según indicó La Voz, el vehículo es el interno 320 de la línea 17, que era conducido por un hombre de 55 años que circulaba por la mencionada avenida y trasladaba 60 pasajeros. Ninguno de los ocupantes del vehículo resultó lesionado tras el impacto.

De acuerdo con información suministrada por la Policía de Córdoba y que se puede apreciar en el video que encabeza la nota, en el momento previo al accidente el peatón agitaba un brazo para hacerse notar, mientras sostenía un bastón con el otro, intentando advertirle su presencia en la calle al conductor del vehículo.

El hombre permanece internado en la Clínica Chutro, en sala común, con estado de salud estable tras el accidente de tránsito

Sin embargo, su intento para que el chofer lo viera y que el colectivo frenara fue fallido. En las imágenes compartidas se ve cómo cae sobre la cinta asfáltica tras el fuerte impacto. Quedó allí tendido sobre el suelo hasta que llegaron los médicos para atenderlo.

Inmediatamente, acudió el servicio de emergencias 107, cuyos profesionales brindaron atención primaria en el lugar antes de trasladar al herido, primero al Hospital Italiano, donde recibió diagnóstico de traumatismo en una pierna y en el cráneo, de acuerdo con información oficial.

Posteriormente, según indicó el medio cordobés El Doce TV, el hombre fue derivado a la Clínica Chutro. Allí permanece internado en sala común, con una pequeña sutura en la pierna izquierda y la cabeza; su estado es estable.

El hecho generó preocupación en la zona, mientras las autoridades investigan las circunstancias y revisan si el colectivo atravesó el cruce con luz verde o si se produjo alguna maniobra indebida. El suceso quedó registrado en un video que ahora forma parte de la pesquisa policial.

Otro accidente que involucró a un colectivo en Córdoba

Un colectivo se llevó puesto a un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba (El Doce TV)

Un grave accidente de tránsito involucró a un colectivo de la línea 82 perteneciente a la empresa Sibus y a un automóvil Fiat Palio en el barrio Cerro de las Rosas, en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba. El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona, la cual capturó el instante exacto del choque.

El siniestro tuvo lugar la semana pasada en la esquina formada por Coronel Juan Beverina y Gregorio Vélez. El colectivo se desplazaba por Beverina, mientras que el Fiat Palio avanzaba por Gregorio Vélez, donde tenía prioridad. Ambos vehículos colisionaron en esa intersección.

Las imágenes muestran el momento en que el colectivo embiste al automóvil, que tras girar bruscamente, termina impactando contra la reja de una vivienda situada en esa misma esquina. El video del hecho acompaña estas imágenes.

Como consecuencia del accidente, la conductora del Fiat Palio sufrió lesiones leves y recibió atención médica en el lugar brindada por el personal de emergencias, según informaron medios locales.

No se registraron heridos graves, aunque la policía decidió cortar totalmente el tránsito en las calles afectadas para llevar a cabo las pericias pertinentes y determinar con precisión las causas del accidente, informó Cadena 3.

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la velocidad a la que suelen circular los colectivos en Beverina. A El Doce TV, manifestaron: “Siempre pasan rapidísimo, a las chapas, y tocan bocina como si tuvieran prioridad”.

Asimismo, señalaron que el hecho de que Beverina sea doble mano incentiva el tránsito rápido y recordaron que en agosto ocurrió un accidente similar en otra esquina del mismo cruce, donde una camioneta y un utilitario también terminaron contra una vivienda.

Advirtieron: “Las cuatro esquinas del cruce han sufrido choques en las rejas. Si no se toman medidas va a ocurrir una tragedia”, subrayando la frecuencia de los incidentes y la necesidad de una intervención preventiva por parte de las autoridades.

