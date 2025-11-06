Diez provincias están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas: el clima para el AMBA y el resto del país

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que diez provincias se encuentran bajo alertas por tormentas. En este sentido, en Córdoba, San Luis y Mendoza rige alerta naranja, mientras que, además de Córdoba y Mendoza, en Río Negro, Chubut, Neuquén, provincia de Buenos Aires, San Juan y La Rioja se mantiene alerta amarilla.

“Para el jueves se espera una activación mucho más generalizada e importante de lluvias y tormentas y rige alerta meteorológico oficial entre Mendoza y San Luis, con focos que podrían alcanzar registros de 30 a 50 mm sobre el este mendocino y en San Luis, valores muy altos para lo que llueve normalmente. En Neuquén, se prevén lluvias débiles o lloviznas, en general", argumentaron desde Meteored.

El oeste argentino experimentará fuertes tormentas.

El SMN califica las alertas naranjas como “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Es por eso que recomienda:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguién más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

A su vez, también hay alerta amarilla por fuertes vientos en la zona que une a las provincias de San Luis, La Rioja y Córdoba. Como también en el sector cordillerano que comprende desde Catamarca hasta San Juan. Por lo que se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse y evitar las actividades al aire libre. Y en San Juan y Mendoza hay alerta amarilla por viento Zonda.

Para mañana, las alertas naranjas se mantendrán en San Luis y Córdoba. En Mendoza se sostendrá la alerta amarilla y se sumarán las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes y Misiones.

En este punto, en Meteored destacaron: "El viernes 7 habría un remanente de lluvias leves a moderadas afectando aún en la primera parte del día la provincia de San Luis especialmente. La región en general tenderá a una mejora temporaria, aunque hacia el final del día pueden reactivarse chaparrones y tormentas aisladas sobre Neuquén y el oeste de Mendoza".

El frente tormentoso se trasladará hacia el noreste argentino.

El clima para el AMBA

De cara al fin de semana, el instituto meteorológico estableció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá hoy un cielo parcialmente nublado en esta mañana, con una temperatura de 16°C. Luego, el firmamento pasará a estar completamente nublado hasta el final del día, con una muy baja probabilidad de lluvias a la noche.

Para este viernes se espera un descenso marcado de la temperatura, ya que habrá 14°C de mínima y 19°C de máxima. Además, durante toda la madrugada y la mañana se prevé lloviznas y lluvias aisladas durante la tarde y la noche.

El clima extendido para el AMBA.

El sábado estará mayormente nublado, con una probabilidad del 10% de precipitaciones durante toda la jornada y una temperatura que oscilará entre los 11°C y los 20°C. Y el domingo se espera nubosidad variable y una mejora en las condiciones climatológicas, con cielo algo a parcialmente nublado, sin chances de lluvias y máxima de 24°C y mínima de 12°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, se registran lluvias en el norte, suroeste y oeste bonaerense, mientras en el resto de la provincia está mayormente nublado. Las condiciones se replicarán en la tarde. Y hacia la noche, se aguardan lloviznas en el sector centro y que las lloviznas pasen a ser tormentas en el norte.

Para mañana, el norte volverá a tener lloviznas, como también la zona costera que comprende desde Punta Indio hasta San Bernardo. Luego, estará nublado en todo el territorio bonaerense.

Respecto al fin de semana, el cielo del sábado amanecerá mayormente nublado, pero hacia la tarde se indican chaparrones en la costa atlántica (desde Pinamar hasta Necochea). El domingo, las condiciones meteorológicas mejorarán, ya que el SMN puntualizó que a la mañana estará algo nublado en Buenos Aires. A la tarde, y en el oeste, aumentará la nubosidad a parcial.