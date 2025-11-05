Video: el jefe de la barra de Gimnasia chocó con un auto mientras circulaba con su moto

El momento en que Cristian Camilleri colisiona contra un auto con su moto (Vídeo: @Hechosanderecho)

El jefe de la barra brava de Gimnasia, Cristian Camilleri, sufrió este martes un accidente de tránsito tras colisionar su moto con un automóvil en La Plata. El hecho ocurrió pasado el mediodía en la intersección de 137 y 42, en el barrio San Carlos, cuando el referente manejaba una Honda Tornado 250 y embistió un Ford Ka.

Según señalaron los testigos citados por el portal 0221, “El Volador”, como también lo conocen, llevaba puesto el casco y una mochila infantil al ocurrir el impacto.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió rápidamente al lugar y, de acuerdo con la evaluación médica realizada, el hincha presentó contusiones, pero su estado no reviste gravedad. En la zona debieron intervenir además los efectivos de la Policía bonaerense, debido a los daños que ambos vehículos registraron producto de la colisión.

Según pudo saber el portal 0221 de fuentes vinculadas al caso, el siniestro vial se produjo en un sector en donde hay mucha circulación vehicular y no hay señalización ni semáforos. En las imágenes que quedaron registradas en una cámara de seguridad de la zona, se pudo ver el momento del impacto.

Luego de que una camioneta y un Renault Clio atravesaran la intersección, un vehículo blanco intentó cruzar en perpendicular. En ese momento, Camilleri, que circulaba por la mano izquierda, se encontró de frente con el automóvil. Aunque logró disminuir algo la velocidad, no pudo evitar el impacto. Afortunadamente, no sufrió heridas graves aunque, tras el choque, permaneció tendido sobre el asfalto hasta que varios vecinos se acercaron para asistirlo.

El nombre del barra brava había sido noticia unos meses atrás, luego de un violento enfrentamiento al frente y dentro del Hospital San Roque de Gonnet, contra un grupo de hinchas del ala más dura de Estudiantes de La Plata. Por este episodio, el Ministerio de Seguridad Nacional restringió el acceso a las canchas a todos los involucrados, por tiempo indeterminado. Lo hizo a través de la resolución 411/2025.

Una víctima fatal tras un choque con una moto

Choque y muerte sobre General Paz

Un motociclista de aproximadamente 30 años falleció este lunes por la mañana tras un choque fatal entre su moto y un automóvil en la Avenida General Paz, a la altura del DOT y la Panamericana.

Fuentes del SAME confirmaron a Infobae que el conductor de la moto perdió la vida en el acto, debido a “lesiones incompatibles con la vida”.

El siniestro generó conmoción poco después de las 11, cuando la motocicleta, tras la colisión, quedó completamente destruida sobre la cinta asfáltica en dirección hacia Río de la Plata, cerca de la intersección con Avenida Balbín. Testigos señalaron que el vehículo terminó dado vuelta, lo que dificultó las tareas de remoción durante varias horas.

Como consecuencia del accidente, las autoridades establecieron un corte total de tránsito, obligando al desvío de los vehículos hacia arterias secundarias para evitar la zona del impacto. Personal de Seguridad Vial, emergencias, Policía de la Ciudad y SAME trabajaron en conjunto para asegurar el área.

Según detallaron a Infobae, en el operativo participaron dos dotaciones móviles y una unidad aérea del SAME, empleadas para asistir a tres hombres que presentaban diferentes lesiones leves y recibieron atención en el lugar. La intervención de los servicios sanitarios se centró en estabilizar la zona y trasladar a los pacientes más complicados. El tránsito se mantuvo restringido hasta que concluyeron las tareas periciales y de limpieza del asfalto.

Tanto la Policía de la Ciudad como los organismos de emergencia reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución para evitar accidentes, sobre todo en corredores viales de alto flujo como el enlace entre General Paz y Panamericana.