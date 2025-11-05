Lluvias aisladas y descenso de temperatura: el tiempo en el AMBA hasta el fin de semana

El SMN indicó un día nublado para el AMBA (REUTERS/Agustin Marcarian).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas frescas y con nubosidad variable.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará parcialmente nublado durante toda la mañana, con una temperatura de 16°C. Luego, ascenderá a los 21°C en la tarde, con un firmamento algo nublado, que se mantendrá hacia la noche.

Desde Meteored señalaron: “En la Ciudad y el conurbano se espera un miércoles mayormente soleado, con viento del sur y un marcado descenso térmico. Las mínimas rondarán entre 10 y 12 °C en CABA y valores inferiores a 8 °C en el GBA, mientras que las máximas quedarán por debajo de los 20 °C, un registro fresco para esta altura del año".

El clima extendido para el AMBA.

Sin embargo, para mañana comenzará un breve proceso de inestabilidad. Si bien a la madrugada estará algo nublado, desde la mañana habrá mayor nubosidad, ya que estará parcialmente nublado. En la tarde y la noche directamente estará nublado, con una muy baja probabilidad de lluvias en las últimas horas de la jornada. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 19°C, con vientos del este.

“El jueves mantendrá el ambiente estable durante buena parte de la jornada, aunque la nubosidad irá en aumento hacia la tarde, acompañada por un viento del este que aportará nuevamente aire húmedo. El panorama será similar al del miércoles, con temperaturas contenidas y sensación de frescura, pero con el cielo cada vez más cubierto hacia la noche", afirmaron desde Meteored.

El viernes amanecerá con lloviznas, que aumentará en su intensidad hacia la tarde, con lluvias aisladas. La mínima estimada es de 14°C y la máxima de 19°C.

En este sentido, argumentaron: “El viernes volverá a cambiar el tiempo.Se espera una jornada inestable en el área metropolitana, con la probabilidad de algunos chaparrones aislados desde la mañana y lluvias más generalizadas hacia la nochey el comienzo del sábado. Además, la combinación entre nubes, precipitaciones y viento del este generará una tarde bastante fría, con máximas que difícilmente superen los 17 °C. Entre la humedad y el aire oceánico, el ambiente se sentirá incluso más fresco de lo que indiquen los termómetros".

Para el fin de semana, el sábado, se espera que esté mayormente nublado, con muy bajas chances de lluvias durante toda la jornada, con 20°C de máxima y 11°C de mínima, en lo que dará inicio al aumento de las temperaturas hacia la próxima semana. El domingo, la máxima será de 24°C, con cielo de algo a parcialmente nublado.

“El fin de semana mostrará una mejora rápida de las condiciones.Desde el sábado a la tarde y, sobre todo, el domingo, el sol volverá a ganar protagonismo en el cielo porteño. Las temperaturas también irán en aumento, regresando a valores normales para la época y dejando atrás varios días grises, húmedos y fríos", puntualizaron en Meteored.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay nubosidad variable en casi toda la provincia, con presencia casi absoluta del sol y sin nubarrones en el sector suroeste y oeste, desde Trenque Lauquen hasta Tandil. Las condiciones se replicarán hacia el final de la jornada.

Para mañana, estará mayormente nublado en casi todo el territorio bonaerense. Sin embargo, hacia la tarde desmejorarán las condiciones climatológicas en el oeste (General Villegas y Trenque Lauquen) y el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso) donde se aguardan desde tormentas fuertes hasta lluvias aisladas. Y ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

El viernes estará directamente nublado en todo el cielo bonaerense, con lluvias en el sector norte. Desde el sábado, el firmamento comenzará a abrirse de a poco, para culminar el domingo con nubosidad parcial y sin precipitaciones.

Las alertas amarillas por tormentas al oeste del país, en la región de Cuyo.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que rigen alertas amarillas por tormentas en San Luis, Mendoza, Neuquén y Río Negro. En estos casos se recomienda:

No saques la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

“El oeste argentino se prepara para experimentar en las próximas horas la etapa más inestable de esta primera semana cambiante de noviembre. Hablamos particularmente de las provincias de Neuquén, Mendoza y San Luis, en donde a partir de este miércoles retornarán las precipitaciones de manera progresiva a la región, intensificándose a lo largo del resto de la semana y culminando en un periodo anómalamente lluvioso, el cual puede dejar registros superiores a lo que llueve normalmente a lo largo de todo el mes“, remarcaron desde Meteored.

En este sentido, advirtieron que este mes suele promediar "menos de 20 mm en la provincia neuquina, entre 20 y 40 mm en general en los sectores llanos de Mendoza, y entre 50 y 100 mm en San Luis".

Las alertas amarillas por tormentas y fuertes vientos para mañana.

Para mañana, las tormentas se mantendrán en dichas provincias y se extenderán a La Pampa, provincia de Buenos Aires, San Juan, La Rioja y Córdoba.

A su vez, la zona que conecta San Luis, Córdoba y La Rioja, como también la franja patagónica comprendida por Catamarca, La Rioja y San Juan estarán marcadas por alerta amarilla por fuertes vientos. Por lo cual se pide mantenerse a resguardo y asegurar cualquier elemento que pueda volarse.