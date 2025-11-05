Sociedad

Chubut: plantaron 17.000 árboles nativos para recuperar bosques arrasados por los incendios forestales

Con el objetivo de restaurar bosques degradados en 2014 y 2015 en el noroeste del Bosque Andino Patagónico, el gobierno provincial realizó una plantación en 23 hectáreas de Cholila y Lago Puelo

Guardar
En el valle del río
En el valle del río Alerce en Cholila se plantaron 15000 ejemplares como parte de una actividad piloto con actores locales

En el marco del Plan Integral de Manejo y Restauración de Áreas Afectadas por Incendios Forestales 2014-2015, la provincia de Chubut lleva adelante un proceso de reforestación en sectores que quedaron degradados por el fuego hace una década. Como parte de esa estrategia, se plantaron 17.000 árboles nativos distribuidos en 23 hectáreas que abarcan dos áreas clave: el Área Natural Protegida Nacientes del Río Tigre, en la localidad de Cholila, y la Reserva Forestal Provincial Currumahuida, en Lago Puelo.

Las tareas de restauración forman parte del componente “Restauración de Paisajes Forestales” del proyecto ProCLIM-AR, coordinado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, con apoyo técnico de la Secretaría de Bosques de Chubut y otras organizaciones. En total, se reforestaron las áreas con 10.000 coihues (Nothofagus dombeyi) y 7.000 cipreses de la cordillera (Austrocedrus chilensis), con una densidad promedio que oscila entre 850 y 900 plantas por hectárea.

En el caso de Cholila, la plantación se concentró en el valle del río Alerce, donde se colocaron 15.000 ejemplares como parte de actividades piloto vinculadas al trabajo con organizaciones locales. En tanto, en Lago Puelo, se plantaron 2.000 cipreses en el marco de una iniciativa que involucró a docentes y estudiantes de escuelas secundarias de la comarca andina, con el acompañamiento del Colegio Agrotécnico N°717 y el apoyo de la Secretaría de Bosques. La actividad se realizó como continuidad de un programa de educación ambiental.

“La restauración de estas áreas afectadas por los incendios no solo significa volver a plantar árboles para recuperar la funcionalidad ecológica del bosque, sino también fortalecer la relación entre las comunidades y su entorno natural”, explicó Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina. Y agregó: “Cada acción es una contribución concreta a la resiliencia de nuestros paisajes frente al cambio climático”.

La iniciativa busca recuperar áreas
La iniciativa busca recuperar áreas degradadas por incendios que afectaron más de 42000 hectáreas en el noroeste de Chubut

El proyecto se inscribe en el proceso de restauración iniciado tras los incendios forestales de 2014 y 2015, que arrasaron con más de 42.000 hectáreas en el noroeste del Bosque Andino Patagónico. Según datos oficiales del año 2015, al menos 24.000 hectáreas resultaron afectadas en la zona de Cholila, mientras que otras 10.000 fueron dañadas en el paraje El Turbio, como había detallado en ese momento Fernando Epele, coordinador nacional del Plan de Manejo del Fuego.

El foco que se dirigía al Parque Nacional Los Alerces pudo ser contenido tras una leve lluvia que favoreció las tareas de los brigadistas, y el incendio ocurrido en el Parque Nacional Lago Puelo fue controlado, según confirmaron entonces autoridades locales.

En ese contexto, el proceso de reforestación actual busca no solo recuperar el tejido vegetal perdido, sino también recomponer un ecosistema afectado en múltiples niveles. Desde la provincia, remarcan que se trata de un enfoque que articula recuperación ambiental, desarrollo local y participación comunitaria.

“Chubut atraviesa un proceso de reconstrucción ecológica y social sin precedentes. Cada acción de restauración, monitoreo y conservación consolida un modelo de manejo sostenible que vincula el bienestar humano con la protección del bosque nativo”, expresó Gastón Arancibia, director general de Programas y Proyectos de la Secretaría de Bosques de Chubut.

El proyecto forma parte del
El proyecto forma parte del plan ProCLIM AR que integra restauración ambiental educación y desarrollo comunitario en la región

El componente de “Restauración de Paisajes Forestales” está incluido dentro del proyecto ProCLIM-AR, una iniciativa implementada por Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación AVINA y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ).

Cuenta con el respaldo financiero de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) del gobierno de Alemania. En el plano nacional, participan la Dirección Nacional de Bosques Nativos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, además de los organismos provinciales.

A su vez, se impulsa un proceso participativo con comunidades, instituciones y actores locales para actualizar el Plan Estratégico de Restauración, integrando ejes vinculados a la conservación, la resiliencia climática y el desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas.

Con este trabajo interinstitucional, Chubut busca sentar las bases de un modelo de restauración de largo plazo, que contemple la recuperación del ambiente sin dejar de lado la inclusión de las comunidades que habitan el territorio.

Temas Relacionados

ChubutBosque Andino PatagónicoIncendios forestalesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Violenta escena en una escuela de Córdoba: un alumno le arrojó agua hirviendo a un preceptor

El estudiante fue sancionado y deberá cambiar de división, mientras que el auxiliar se encuentra bajo seguimiento psicológico y no asiste al trabajo

Violenta escena en una escuela

Detuvieron en una terminal de micros a los pilotos de la avioneta narco que se estrelló en Salta

Los arrestaron en Rosario de la Frontera. Los investigadores hallaron en total un cargamento de 364 kilos de cocaína, porque encontraron bolsones que estaban enterrados en la finca. Así son cuatro los detenidos

Detuvieron en una terminal de

Una mujer denunció que reemplazaron los restos de su madre por los de otra persona en un cementerio de Chubut

Ocurrió en Rawson. Lucía Fernández contó que el municipio avanzó en una cremación sin aviso previo para colocar otro cuerpo en el nicho que ocupaba su mamá, fallecida en 1977

Una mujer denunció que reemplazaron

Córdoba: una mujer atacó con una tenaza a una veterinaria tras una discusión por un medicamento para conejos

La clienta reclamaba que un multivitamínico había matado a sus mascotas. El comunicado del Colegio Médico Veterinario cordobés en repudio a los hechos y resaltó el apoyo a la profesional

Córdoba: una mujer atacó con

Quedó firme la condena al ex policía que baleó y dejó cuadripléjico a Lucas Cabello y ordenaron su detención

La Corte Suprema confirmó la pena de 16 años de prisión para Ricardo Gabriel Ayala por haberle disparado en tres oportunidades en el barrio porteño de La Boca

Quedó firme la condena al
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”

TELESHOW
Los consejos de Pampita para

Los consejos de Pampita para un grupo de emprendedoras: “Miren a los ojos cuando saludan”

Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

Pachu Peña se separó tras 25 años de matrimonio y tiene nueva pareja: “Venía mal con mi exmujer”

Natalie Pérez cumplió 39 años: “Se recibe un año nuevo con una Luna gigante”

La sorpresiva participación de Luisana Lopilato y Michael Bublé en una docuserie

INFOBAE AMÉRICA

El Banco Central de Brasil

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país