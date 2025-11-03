Córdoba: chocó durante un control, huyó con conos atascados en las ruedas y lo detuvieron después de una persecución

Córdoba: chocó en un control policial, huyó con dos conos en el auto y terminó detenido

Un control vehicular de rutina en la ciudad de Córdoba derivó en una situación inesperada durante la madrugada de este lunes. Un joven de 21 años, a bordo de un Ford Fiesta, embistió a otro vehículo que estaba siendo inspeccionado por la Policía y escapó a toda velocidad, llevándose parte de la señalización del operativo enganchada en su auto. La persecución no se extendió por mucho tiempo: minutos después, fue interceptado y detenido en barrio Villa Argentina.

Todo ocurrió en el cruce de avenida Sabattini y calle Burgos, donde efectivos de la Policía de Córdoba llevaban adelante un procedimiento de control vehicular. Según informaron fuentes del caso, en ese momento se encontraba detenido un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 38 años. Mientras los agentes realizaban la inspección correspondiente, el Ford Fiesta del joven se aproximó desde atrás y colisionó al vehículo inspeccionado, causándole daños en las puertas laterales y en el espejo retrovisor derecho.

Tras el impacto, el conductor no solo no se detuvo a verificar lo ocurrido, sino que aceleró y escapó de la escena con dos conos de señalización enganchados en el guardabarros delantero. La fuga motivó un seguimiento controlado por parte de los uniformados, que lograron localizar el auto minutos más tarde sobre calle Chacón al 3700, en el mencionado barrio del sudeste capitalino.

Al momento de ser interceptado, el joven amenazó e increpó a los policías, lo que derivó en su inmediata reducción y traslado a sede policial. La detención se concretó sin que se registraran heridos, y el vehículo fue secuestrado para peritajes, según indicaron fuentes del caso a este medio. La causa quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En tanto, desde la fuerza confirmaron que el procedimiento se desarrolló sin complicaciones mayores y que la situación fue controlada rápidamente. Las actuaciones judiciales continúan, y se busca establecer en qué condiciones se encontraba el conductor al momento del hecho y cuáles fueron los motivos de su conducta.

Por estas horas, el Ford Fiesta permanece bajo custodia en la comisaría correspondiente, mientras avanzan las diligencias para determinar responsabilidades. La investigación está en curso.

Chocó contra dos casas en Córdoba y su familia atacó a la Policía

El auto impactó contra portones y medianeras de dos viviendas en Santa Ana al 3200 en Córdoba

Un auto fuera de control, dos casas dañadas y un incidente con la Policía de Córdoba terminó con gas pimienta en el aire. Todo ocurrió en cuestión de minutos en la ciudad capital, cuando el caos se desató en una tranquila cuadra del barrio Los Plátanos.

El hecho se registró durante la noche del sábado, cuando un hombre mayor de edad que circulaba en un Renault Sandero Stepway perdió el control del vehículo.

Según informaron fuentes del caso, el auto chocó contra las estructuras frontales de dos domicilios ubicados en Santa Ana al 3200. Producto del impacto, se constataron daños materiales en portones y medianeras, aunque no hubo personas lesionadas.

Pocos minutos después, llegó la Policía al lugar. Allí, la situación se volvió tensa. Familiares del conductor intentaron agredir al personal de la fuerza cordobesa, quienes replicaron los ataques con gas pimienta para dispersarlos.

Mientras tanto, el conductor fue atendido en el lugar por un servicio de emergencias médicas. El diagnóstico inicial fue traumatismo de cráneo leve. Posteriormente, fue derivado al Hospital Eva Perón para una evaluación más profunda.

De acuerdo con el parte policial, durante el procedimiento se detectó que el hombre presentaba halitosis alcohólica, un dato que fue asentado en el informe, aunque no se difundió si el test de alcoholemia dio positivo.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Unidad Judicial de Accidentología Vial, que se encuentra a cargo de la investigación de lo sucedido.