Los cortes y desvíos en CABA por el Ironman 70.3

El evento deportivo impactará en la circulación vehicular y peatonal en barrios porteños como Puerto Madero, Retiro y Palermo. Las restricciones que se mantendrán durante casi todo el domingo

La natación es parte del certamen.
La natación es parte del certamen.

El desarrollo del Ironman 70.3 Triathlon Buenos Aires este domingo en la Ciudad provocará importantes afectaciones en el tránsito, con cortes y desvíos que rigen desde las 3.30 de la madrugada y se extenderán hasta las 23:59. La competencia, que abarca pruebas de trote y ciclismo, afectará a los barrios porteños de Puerto Madero, Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez.

Las restricciones afectarán tanto a avenidas principales como a calles internas de estos barrios. Entre las arterias comprometidas figuran Andrés Bello, De los Ombúes, Ernesto Tornquist, Agustín Méndez, Intendente Pinedo, Valentín Alsina, La Pampa, Avenida Presidente Figueroa Alcorta, Avenida Leopoldo Lugones, Autopista Presidente Illia, Paseo del Bajo y Puente Labruna. Los cortes serán totales, momentáneos o sucesivos, en función del avance de las distintas etapas del evento deportivo.

La organización del triatlón dispuso que los cierres vayan adaptándose al desarrollo de las actividades, por lo que la normalización del tránsito dependerá del cronograma de la competencia. Se recomienda a quienes deban circular por la zona consultar previamente los desvíos y planificar rutas alternativas para evitar demoras.

El mapa de cortes.
El mapa de cortes.

El Ironman 70.3 es un triatlón de media distancia que se celebra en Palermo y consiste en 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie. En este sentido, más de 1300 triatletas de 31 países participarán este domingo en el Ironman 70.3 Ciudad de Buenos Aires, considerado entre los eventos más exigentes del calendario deportivo internacional.

Además, el Ironman 70.3 Ciudad de Buenos Aires entregará 50 cupos clasificatorios para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 Niza 2026 y posiciona a la capital argentina entre las sedes con mayor convocatoria del circuito sudamericano.

"La capital de Argentina es una metrópoli cultural que presenta un clima templado, carreteras de calidad y una ubicación centralizada. Buenos Aires es una de las ciudades más grandes y carismáticas del mundo, con opciones culturales, gastronómicas y de alojamiento capaces de satisfacer a visitantes de todos los gustos“, destacó la organización del evento en su página Web.

Los atletas suelen prepararse todo
Los atletas suelen prepararse todo el año para participar del torneo.

En 2015, la World Triathlon Corporation (WTC) convirtió al país en el N°16 en alojar la competencia y, al año siguiente, se celebró por primera vez Tigre, provincia de Buenos Aires. Solo dos horas después de la apertura de la inscripción, se agotaron los 1904 cupos, con deportistas que llegaron de 30 países y de casi todas las provincias argentinas.

Seis años después, se realizó por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, que tuvo la participación de 1500 triatletas, con una importante presencia internacional de casi 600 competidores extranjeros.

Breve historia del Ironman

El Ironman tuvo su bautismo en Hawaii en 1978, cuando John Collins, un infante de marina de EEUU, propuso combinar tres competencias ya existentes para determinar quiénes eran los mejores atletas.

En sus comienzos las pruebas eran conocidas como “Waikiki Roughwater Swim” - natación (4km)-, “Around-Oahu Bike Race” -ciclismo (180km)- y “Marathon of Honolulu” -42km 195m-, aunque también fue Collins quien tuvo la idea de aunarlas y hacerlas de manera continua. Y así nacía el Ironman.

Tres años después, la competencia abandonó Waikiki y se trasladó a Kona, en la isla Grande de Hawaii y luego comenzó a ser regulada por la World Triathlon Corporation (WTC).

El ciclismo es otra de
El ciclismo es otra de las ramas que integran el IronMan.

Aunque millares de atletas por todo el mundo compiten en un IRONMAN cada año, la mayoría de los participantes simplemente corre para realizar algún tiempo específico como desafío personal, o solo para finalizar la carrera, aunque se llegue al tiempo límite (17 horas).

Cada competencia otorga plazas para el campeonato del mundo, que agrupa a los mejores triatletas, y se lleva a cabo todos los años en Kona (Hawaii).

A partir de 2005, la WTC creó el Ironman 70.3, donde se recorren 1.9km de natación, luego, 90km en bicicleta y, finalmente, 21km de atletismo. En esta prueba los triatletas también compitieronn por plazas en el campeonato mundial de esa categoría.

