Sociedad

Denunciaron a un hombre que ató a una perra del cuello y la arrastró por varios metros

El hecho ocurrió en Córdoba. La dueña del animal, sobrina del acusado, también fue agredida. El atacante presenta una discapacidad

Guardar
Maltrato animal en Córdoba: un
Maltrato animal en Córdoba: un hombre ató a una perra del cuello y la arrastró varios metros (Foto: El Doce)

Un grave caso de maltrato animal ocurrió en la localidad de Anisacate, ubicada en el departamento Santa María, provincia de Córdoba. En las imágenes difundidas en las redes sociales, se observa como un hombre toma por el cuello a una perra mestiza, la arrastra por varios metros y la golpea.

Según informó el portal El Doce, la Policía de Córdoba acudió al lugar tras un llamado de auxilio. En una vivienda situada en la esquina de Julio Cortázar y Felipe Canistraro, en la zona de Villa Montenegro, encontraron a una joven de 25 años y a su mascota en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades señalaron que el hombre implicado sería el tío de la denunciante y posee una discapacidad. Ambas víctimas recibieron atención veterinaria y médica. Otro perro también fue retirado de la casa del maltratador.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho generó fuerte rechazo y una rápida reacción dentro de la comunidad de Villa Montenegro. Un local de belleza canina intervino para asegurar el resguardo y bienestar del animal afectado, que presentaba lesiones producto de los golpes recibidos.

El parte oficial indica que la agresión ocurrió en un contexto de violencia familiar, aunque hasta ahora no hay detenidos. La denuncia ya fue realizada ante la autoridad judicial correspondiente. Mientras tanto, las fuerzas policiales monitorean el domicilio y continúan acompañando a la joven afectada.

Horas después de difundirse el primer video, surgieron nuevas imágenes donde se observa a un hombre maltratando a una vaca: el animal estaba atado del cuello a un árbol mientras intentaba liberarse y huir del agresor.

La Fiscalía de Instrucción del 2° Turno de Alta Gracia intervino formalmente en la investigación. El Ministerio Público avanza con la recopilación de pruebas y testimonios. Según fuentes del caso, el expediente permanece en etapa inicial y hasta el momento no se ha ordenado ninguna detención.

La Policía de Córdoba intervino
La Policía de Córdoba intervino en un caso de maltrato animal donde un hombre con discapacidad arrastró a una perra del cuello (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Días atrás, un total de 87 perros fueron rescatados, luego de que denunciaran que se encontraban en condiciones de desnutrición y abandono en una vivienda del barrio El Gateado, al norte de la ciudad de Córdoba.

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre los agentes de la Policía de Córdoba y los especialistas de BioCórdoba. Tras concretarse el rescate, los oficiales señalaron que la jauría se encontraba en un entorno caracterizado por la precariedad higiénica, lo que habría sido un factor clave en el deterioro de su salud.

Al dueño de la propiedad
Al dueño de la propiedad le abrieron una causa por abandono y maltrato animal

La recuperación de los animales se logró, tras un allanamiento realizado por la División Patrulla Ambiental en una propiedad situada en Cabaña La Virginia al 6700. Durante la inspección, los agentes lograron contener a 67 perros adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos, todos ellos afectados por el estado de abandono en el que vivían.

De acuerdo con la información, los perros quedaron bajo la custodia del ente BioCórdoba, donde recibirán atención veterinaria, alimentación adecuada y un seguimiento especializado para favorecer su recuperación.

Y en relación con el responsable de la vivienda, la Policía de Córdoba procedió a su identificación y lo puso a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por maltrato y abandono animal.

La mayoría de los perros
La mayoría de los perros se encontraban encerrados en jaulas

Más rescates en Córdoba

Hace unos meses, un operativo conjunto permitió el rescate de 30 perros de un criadero clandestino en el centro de Jesús María, a unos 60 kilómetros de la capital de Córdoba.

La intervención se realizó en un domicilio del barrio Centro, donde los agentes hallaron 28 perros de raza dachshund, un caniche y un chihuahua. Los animales presentaban malas condiciones sanitarias, enfermedades, signos de deshidratación y falta de higiene, lo que llevó a su atención veterinaria inmediata.

El diagnóstico del veterinario municipal, citado por las autoridades policiales, determinó que los perros requerían cuidados médicos urgentes debido a las afecciones detectadas. Actualmente, los animales permanecen bajo la protección de la Municipalidad de Jesús María.

La Fiscalía local, encabezada por el Dr. Guillermo Monti, investiga el caso para establecer responsabilidades por presunto maltrato animal. El allanamiento se realizó en el marco de una posible infracción a la Ley Sarmiento, que sanciona el maltrato hacia los animales.

Temas Relacionados

CórdobaMaltrato animalHombrePerroÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

La víctima fue contactada por los dos estafadores a través de una plataforma de compraventa de una reconocida red social

Miramar: compraron una moto con

Murió la mujer que había sufrido quemaduras en un incendio en Berisso e investigarán si se trató de un femicidio

Permaneció internada varias horas, luego de que casi la totalidad de su cuerpo fuera consumido por las llamas. Su pareja todavía permanece hospitalizada y bajo investigación

Murió la mujer que había

Confirmaron la libertad asistida para el hombre de Balcarce que mató a su novia porque lo iba a dejar

Ariel Troncoso, autor confeso del homicidio ocurrido en Balcarce en 2012, había sido condenado a 18 años. Sin embargo, no regresará a prisión. La familia de la víctima expresó su malestar tras la noticia

Confirmaron la libertad asistida para

Comienzan las obras en la Autopista Buenos Aires-La Plata: a qué tramo afecta y hasta cuándo se extienden

La ampliación comenzará en noviembre con la construcción de un cuarto carril en sentido a La Plata entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, en un tramo que concentra hasta 70 mil vehículos por día

Comienzan las obras en la

A 115 años del nacimiento de Miguel Hernández: el poeta que vivió entre versos, lucha y comunismo, y murió en una agonía esperanzada

Se crió como pastor de cabras, fue amigo de Neruda y tuvo un vínculo tenso con García Lorca. Cuando estalló la Guerra Civil Española se desempeñó como comisario político comunista lo que le valió su condena: pasó los últimos años de su vida, enfermo de tifus y tuberculosis, en prisión. El amor de su mujer, la lealtad de sus amigos y los homenajes póstumos

A 115 años del nacimiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Miramar: compraron una moto con

Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

Guillermo Francos habló de los cambios en el Gabinete y desmintió su salida: “El Presidente no hizo comentario”

Murió la mujer que había sufrido quemaduras en un incendio en Berisso e investigarán si se trató de un femicidio

Confirmaron la libertad asistida para el hombre de Balcarce que mató a su novia porque lo iba a dejar

Habló el legislador libertario de Neuquén que sufrió un violento robo en la previa de las elecciones: qué se sabe sobre el caso

INFOBAE AMÉRICA
20 fotos de la histórica

20 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Donald Trump y Xi Jinping alcanzaron un acuerdo sobre tierras raras y la reducción de aranceles en su reunión en Corea del Sur

Estados Unidos excluyó a Cuba de la ayuda humanitaria enviada a los países afectados por el paso del huracán Melissa

Anthony Hopkins: “Soy distante y solitario, nunca he podido librarme de eso. Pero no soy un recluso”

Grisélidis Réal, la poeta que lideró la “revolución de las prostitutas” y desafió la moral de su época

TELESHOW
Daniela Celis: “No quería que

Daniela Celis: “No quería que mis hijas se queden sin padre”

Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

L-Gante lanzó su nueva canción en medio de su conflicto con Maxi El Brother: “Acá la lealtad es la que pesa”

La conexión de Wanda Nara con el Comando Vermelho, la organización criminal de Brasil: “Es como Pablo Escobar”

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje