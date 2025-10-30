Denunciaron a un hombre que ató a una perra del cuello y la arrastró por varios metros

Maltrato animal en Córdoba: un hombre ató a una perra del cuello y la arrastró varios metros (Foto: El Doce)

Un grave caso de maltrato animal ocurrió en la localidad de Anisacate, ubicada en el departamento Santa María, provincia de Córdoba. En las imágenes difundidas en las redes sociales, se observa como un hombre toma por el cuello a una perra mestiza, la arrastra por varios metros y la golpea.

Según informó el portal El Doce, la Policía de Córdoba acudió al lugar tras un llamado de auxilio. En una vivienda situada en la esquina de Julio Cortázar y Felipe Canistraro, en la zona de Villa Montenegro, encontraron a una joven de 25 años y a su mascota en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades señalaron que el hombre implicado sería el tío de la denunciante y posee una discapacidad. Ambas víctimas recibieron atención veterinaria y médica. Otro perro también fue retirado de la casa del maltratador.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho generó fuerte rechazo y una rápida reacción dentro de la comunidad de Villa Montenegro. Un local de belleza canina intervino para asegurar el resguardo y bienestar del animal afectado, que presentaba lesiones producto de los golpes recibidos.

El parte oficial indica que la agresión ocurrió en un contexto de violencia familiar, aunque hasta ahora no hay detenidos. La denuncia ya fue realizada ante la autoridad judicial correspondiente. Mientras tanto, las fuerzas policiales monitorean el domicilio y continúan acompañando a la joven afectada.

Horas después de difundirse el primer video, surgieron nuevas imágenes donde se observa a un hombre maltratando a una vaca: el animal estaba atado del cuello a un árbol mientras intentaba liberarse y huir del agresor.

La Fiscalía de Instrucción del 2° Turno de Alta Gracia intervino formalmente en la investigación. El Ministerio Público avanza con la recopilación de pruebas y testimonios. Según fuentes del caso, el expediente permanece en etapa inicial y hasta el momento no se ha ordenado ninguna detención.

La Policía de Córdoba intervino en un caso de maltrato animal donde un hombre con discapacidad arrastró a una perra del cuello (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Días atrás, un total de 87 perros fueron rescatados, luego de que denunciaran que se encontraban en condiciones de desnutrición y abandono en una vivienda del barrio El Gateado, al norte de la ciudad de Córdoba.

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre los agentes de la Policía de Córdoba y los especialistas de BioCórdoba. Tras concretarse el rescate, los oficiales señalaron que la jauría se encontraba en un entorno caracterizado por la precariedad higiénica, lo que habría sido un factor clave en el deterioro de su salud.

Al dueño de la propiedad le abrieron una causa por abandono y maltrato animal

La recuperación de los animales se logró, tras un allanamiento realizado por la División Patrulla Ambiental en una propiedad situada en Cabaña La Virginia al 6700. Durante la inspección, los agentes lograron contener a 67 perros adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos, todos ellos afectados por el estado de abandono en el que vivían.

De acuerdo con la información, los perros quedaron bajo la custodia del ente BioCórdoba, donde recibirán atención veterinaria, alimentación adecuada y un seguimiento especializado para favorecer su recuperación.

Y en relación con el responsable de la vivienda, la Policía de Córdoba procedió a su identificación y lo puso a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por maltrato y abandono animal.

La mayoría de los perros se encontraban encerrados en jaulas

Más rescates en Córdoba

Hace unos meses, un operativo conjunto permitió el rescate de 30 perros de un criadero clandestino en el centro de Jesús María, a unos 60 kilómetros de la capital de Córdoba.

La intervención se realizó en un domicilio del barrio Centro, donde los agentes hallaron 28 perros de raza dachshund, un caniche y un chihuahua. Los animales presentaban malas condiciones sanitarias, enfermedades, signos de deshidratación y falta de higiene, lo que llevó a su atención veterinaria inmediata.

El diagnóstico del veterinario municipal, citado por las autoridades policiales, determinó que los perros requerían cuidados médicos urgentes debido a las afecciones detectadas. Actualmente, los animales permanecen bajo la protección de la Municipalidad de Jesús María.

La Fiscalía local, encabezada por el Dr. Guillermo Monti, investiga el caso para establecer responsabilidades por presunto maltrato animal. El allanamiento se realizó en el marco de una posible infracción a la Ley Sarmiento, que sanciona el maltrato hacia los animales.