Colón: un joven realizaba maniobras peligrosas con su moto, atropelló a una jubilada y la dejó en grave estado

Un joven atropelló a una mujer mientras realizaba una maniobra imprudente con su moto

La ciudad de Colón, en la provincia de Buenos Aires, quedó marcada tras un hecho que durante días generó fuerte conmoción: un joven de 18 años quedó detenido tras haber atropellado a una mujer mientras realizaba una maniobra imprudente con su moto.

En la tarde del domingo pasado, poco antes de las 20:00 horas, un suceso sacudió un área de alta concurrencia en Colón. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Agente Fiscal subrogante de la UFIyJ N° 2 de Colón Departamental, Magdalena Brandt, la cual informó el medio La Opinión, el joven conducía una motocicleta Keller 110 c.c. sin dominio colocado ni habilitación para conducir.

Circulaba por la calle 47 en dirección a la avenida 17, en una zona parcialmente restringida por vallados debido a la organización de las elecciones nacionales, ya que allí se encontraba la sede del Correo Argentino.

La víctima, una jubilada de 74 años, sufrió lesiones graves y permanece en estado delicado tras el impacto

Según La Opinión, una de las maniobras realizadas por Ruiz fue calificada como altamente riesgosa: hizo wheelie, término utilizado para describir cuando se conduce una moto apoyando solo la rueda trasera. El joven realizó la maniobra a muy alta velocidad y sin visibilidad hacia el frente, durante el cruce de un bulevar de doble mano en el que se ubica una senda peatonal céntrica.

Diario Imagen, otro medio de la zona, precisó que el joven no portaba tampoco la documentación pertinente y realizó varias pasadas por el sector con una total indiferencia a las consecuencias.

Lo mencionado se confirmó con testigos y cámaras de seguridad. Algunas imágenes se pueden ver en el video que encabeza la nota, en la que se puede ver el momento en el que la moto impacta contra la mujer.

En ese contexto, cruzando a pie por la senda, M.B.B. -identificada por los medios locales-, jubilada de 74 años, fue embestida de lleno. De acuerdo al relato de una amiga que la acompañaba en el momento del accidente, la mujer iba más adelante y al ver la moto pensó que la esquivaría. No fue así, “la chocó y, automáticamente, cayó al suelo”, dijo a La Opinión.

El impacto provocó lesiones graves en la jubilada, quien fue trasladada en ambulancia al hospital local. El parte médico reportó parrilla costal múltiple, neumotórax, hemotórax derecho, contusión pulmonar derecha y cefalohematoma. El estado de la víctima fue catalogado como delicado y con riesgo de vida.

Por todo esto, el Juzgado de Garantías N° 2 de Pergamino formalizó la detención de Guido Tomás Ruiz, de 18 años, imputado por el delito de intento de homicidio simple en grado de tentativa y “prueba ilegal de velocidad”, indicaron los medios locales.

La detención se formalizó por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, tras el aval del Juzgado de Garantías N° 2

Las pruebas reunidas por la fiscalía incluyen actas policiales, testimonios presenciales, registros de cámaras públicas y privadas, e informes de la policía científica.

El testimonio de un empleado de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones, refuerza la versión sobre la dinámica del siniestro. Aseguró haber visto al adolescente haciendo la maniobra y cómo luego golpeó a la mujer, según La Opinión.

Luego de que el juzgado haya avalado el pedido, ordenando la detención formal de Ruiz, ahora el joven espera por ser alojado en la Unidad Penal N° 49 de Junín, indicaron medios locales.

La resolución judicial argumentó que el delito imputado supera los tres años de pena privativa de la libertad y ratificó el requerimiento al advertir riesgos procesales vinculados a posible fuga o entorpecimiento de la investigación, según detalló La Opinión.

El expediente quedó bajo la órbita de la Justicia de Pergamino, que analizará las circunstancias reunidas. En tanto, la Fiscalía de Colón lleva adelante la acusación formal, integrando el caso a un expediente que ya tiene multiplicidad de protagonistas y derivaciones.

Más allá de la calificación penal y los argumentos procesales, un dato sobresalió en el seguimiento del caso: el chico ya había ocupado antes las páginas policiales, pero en calidad de víctima.

En un episodio previo, Ruiz había sido blanco de un violento ataque perpetrado por tres personas, quienes actualmente permanecen bajo arresto domiciliario y con prisión preventiva, también imputados por intento de homicidio.