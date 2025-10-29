Video: un colectivo chocó de forma brutal contra un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba

Un colectivo se llevó puesto a un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba (El Doce TV)

Un brutal accidente vial tuvo como protagonistas a un colectivo de la línea 82 de la empresa Sibus y un automóvil Fiat Palio en el barrio Cerro de las Rosas, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba. Todo el hecho quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona que captó el momento justo.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas de este miércoles en la esquina de Coronel Juan Beverina y Gregorio Vélez, cuando el colectivo avanzaba por Beverina e impactó de lleno contra el Palio, que circula por Gregorio Vélez, justo en la intersección donde el automóvil tenía el paso.

De acuerdo a las imágenes que captaron cómo el colectivo embistió el vehículo menor mostraron que tras realizar un trompo, el coche terminó incrustado contra la reja de una vivienda en la misma esquina. El video que muestra las imágenes del hecho encabeza el texto.

La conductora del Fiat Palio sufrió lesiones leves y recibió atención médica inmediata tras el choque en Córdoba

Como resultado, la conductora del Fiat Palio sufre lesiones de carácter leve, según indicaron medios locales, y recibió asistencia médica inmediata por parte del servicio de emergencias.

El siniestro no arrojó heridos de gravedad, aunque las fuerzas policiales realizaron un corte total en las calles afectadas para dar lugar a las tareas de investigación y peritaje que permitan determinar las causas precisas del episodio, indicó Cadena 3.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación respecto a la velocidad con la que transitan los colectivos por Beverina. Afirmaron a El Doce TV que “siempre pasan rapidísimo, a las chapas, y tocan bocina como si tuvieran prioridad”.

Resaltaron que la característica de doble mano de la arteria favorece la circulación a alta velocidad y recordaron que, en agosto pasado, otra esquina del cruce fue escenario de un hecho similar, en el que se vieron involucrados una camioneta y un utilitario que también termina contra una vivienda.

“Las cuatro esquinas del cruce han sufrido choques en las rejas. Si no se toman medidas va a ocurrir una tragedia”, advirtieron sobre la frecuencia de los incidentes y la necesidad de intervenciones preventivas por parte de las autoridades.

La policía realizó un corte total de calles para investigar las causas del accidente

Otro accidente que terminó con un auto en una casa

Una mujer protagonizó un violento accidente, semanas atrás, en Hurlingham, al conducir a alta velocidad bajo los efectos del alcohol y terminar con su auto incrustado en una vivienda.

A las 00:46, un fuerte estruendo sorprendió a los vecinos de Acassuso al 2400. Las cámaras de vigilancia del vecindario registraron el momento en que la conductora, al volante de un Chevrolet Corsa gris, perdió el control del coche: el vehículo tomó impulso usando la rampa de una cochera y se elevó hasta chocar contra el frente de dos casas, derribando postes en su recorrido.

Tras la colisión, se observa a la mujer saliendo del vehículo y quedando tendida e inmóvil en la vereda. Su acompañante, atrapado junto al frente de la casa, logró salir con mucho esfuerzo; se tambaleó y cayó antes de acercarse a su pareja y asistirla.

Manejaba alcoholizada y a gran velocidad e incrustó su auto en una casa de Hurlingham

Al llegar la policía, los agentes intentaron hacerle el test de alcoholemia, pero la conductora no colaboró y sopló la pipeta de forma incorrecta en los tres intentos, lo que, según la ley, equivale a dar positivo por alcohol al volante. Los vecinos declararon al medio Primer Plano Online que la mujer manifestaba un notorio olor etílico.

El automóvil quedó inmovilizado entre un poste y el muro de la casa más afectada. Los dueños de la vivienda salieron inmediatamente para intentar comprender lo que había sucedido.

Primer Plano Online también informó que la mujer reconoció haber estado discutiendo con su pareja justo antes del accidente. Al comprobarse su estado de ebriedad, el seguro rechazó cubrir los daños y ahora debe enfrentar los gastos judiciales por la causa que se abrió en su contra.