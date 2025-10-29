Sociedad

Presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para renovar la emblemática esquina de Diego Maradona en Devoto

La iniciativa presentada por el legislador Facundo Del Gaiso impulsa la creación de un espacio el cruce de las calles Segurola y Habana. La idea de fortalecer la identidad barrial y atraer visitantes nacionales e internacionales

Por Alejandro Caminos

Diego Maradona, en el balcón
Diego Maradona, en el balcón de Segurola y Habana

“A Toresani, Segurola y Habana 4310, séptimo piso, y vamos a ver si me dura treinta segundos”, fue la frase que inmortalizó Diego Armando Maradona el 7 de octubre de 1995, luego de su enfrentamiento contra Julio César Toresani. Treinta años después, desde la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron un proyecto para convertir esa esquina, ubicada en Villa Devoto y llamada popularmente como “esquina Diego Maradona”, en un nuevo polo de atracción turística y cultural.

El autor de la iniciativa es el legislador porteño Facundo Del Gaiso. La propuesta, que ya ingresó a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, impulsa la realización de un concurso público de ideas y proyectos urbanísticos para revitalizar el cruce donde residió El Diez durante los años 80, un sitio que se consolidó como referencia obligada para admiradores y visitantes tanto locales como internacionales.

La iniciativa de Del Gaiso, representante de la Coalición Cívica y vecino de dicho barrio porteño, apunta a resignificar este espacio mediante intervenciones que refuercen la identidad cultural, fomenten el turismo deportivo y preserven la memoria colectiva. El legislador explicó que el proyecto contempla la convocatoria a un concurso “abierto, transparente y participativo”, dirigido a profesionales de la arquitectura, el urbanismo, las artes visuales y a la comunidad en general.

En este sentido, Del Gaiso destacó: “Queremos que la esquina de Maradona en Devoto deje de ser sólo un recuerdo y se transforme en un espacio vivo de homenaje, encuentro y orgullo para todos los porteños”.

A su vez, el parlamentario explicó: “La puesta en valor de Habana y Segurola representa una oportunidad única para integrar patrimonio cultural, memoria deportiva e identidad barrial, con una visión innovadora que vincule el pasado y el presente de la Ciudad”.

En 2020, la Casa Legislativa porteña aprobó un proyecto de resolución que dispuso la colocación de una placa en dicha esquina, con la leyenda: "Esquina Diego Armando Maradona. En homenaje a un símbolo del fútbol argentino y mundial. 30/10/1960 - ∞ Legislatura de Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

El cruce entre Maradona y Toresani, que inmortalizó la frase "Segurola y Habana".

El proyecto

La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Cultura, con giro hacia la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria.

En su primer artículo se convoca a un concurso público “para el diseño, desarrollo, construcción y emplazamiento de un espacio de homenaje a Diego Armando Maradona, en la intersección de las calles Segurola y Habana”.

El mismo debe llevarse a cabo dentro de los 180 días de la publicación de la norma en el Boletín Oficial y el ganador debe concluir su puesta en un plazo máximo de un año. Los gastos que demande el proyecto en sí mismo serán imputados a las partidas presupuestarias de la Ciudad.

En el segundo artículo se indica que dicho espacio de homenaje tiene como finalidad “preservar y difundir el legado deportivo, cultural y social de Diego Armando Maradona, promoviendo el turismo y desarrollo del barrio de Devoto”. Las bases del concurso “deben contemplar la identidad del barrio y su adecuada integración urbanística y social”.

El homenaje que se le
El homenaje que se le hizo al astro argentino

En los fundamentos del proyecto de ley se detalla: “Este cruce, mencionado por el propio Maradona en un famoso episodio de su carrera que no hace falta repetir, trascendió rápidamente al ámbito popular y mediático, convirtiéndose en un punto de referencia ineludible para los vecinos y para visitantes de todo el mundo. Durante décadas, la esquina fue lugar de encuentro, de fotografías y de homenajes espontáneos, especialmente tras el fallecimiento del astro en noviembre de 2020″.

Y argumenta: “No obstante, recientemente se retiraron de la cartelería vial las intervenciones ciudadanas: el cambio informal de los nombres de las calles por “Diego” y “Maradona”, numerosos stickers y una leyenda con su año de nacimiento seguido del símbolo de infinito, en alusión a su trascendencia. Esta circunstancia refuerza la necesidad de que la Legislatura, en ejercicio de sus atribuciones, preserve el reconocimiento de la esquina como parte del patrimonio cultural y turístico porteño".

También determina que, con la incorporación de este punto en el mapa porteño, se complementa con otros sitios significativos vinculados al astro argentino, como la Casa Museo de La Paternal y los estadios de Argentinos Juniors y Boca Juniors. Y que aportan “valor a la memoria colectiva y a la identidad cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

