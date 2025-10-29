Sociedad

Lluvias, cielo nublado y bajas temperaturas en el AMBA: así estará el tiempo hasta el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que habrá chaparrones hasta la tarde, donde existe riesgo de ráfagas de viento

Guardar
El SMN indicó chaparrones para
El SMN indicó chaparrones para esta jornada (Fotografía: Maximiliano Luna).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas frescas y con lluvias.

Para este miércoles, el SMN señaló que el cielo estará mayormente nublado y con chaparrones desde esta mañana hasta la tarde, con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. Para la noche, las precipitaciones frenarán. Con vientos soplando del este, la máxima prevista es de 17°C y la mínima de 10°C.

Desde Meteored señalaron: “Tanto miércoles como jueves mantendrán esta circulación de aire frío y húmedo del sudeste, que poco a poco se irá posicionando del este. De esta forma, se esperan dos jornadas más con condiciones similares de tiempo, en cuanto a cielos muy nublados y temperaturas muy acotadas. En relación con la cobertura nubosa, es probable que puedan presentarse algunos periodos de ligera inestabilidad, especialmente entre el final del miércoles y la mañana del jueves, sin descartar algunas lloviznas aisladas y pasajeras".

El clima extendido para el
El clima extendido para el AMBA.

Sin embargo, para mañana comenzará un proceso de ascenso de la temperatura. Este jueves la máxima estipulada será de 20°C, mientras que la mínima es de 13°C. La madrugada y la noche tendrá el cielo parcialmente nublado. En tanto, durante la mañana y la tarde el firmamento estará mayormente cubierto, con una muy baja posibilidad de lluvias del 10%.

Para el viernes, la máxima aumentará un total de cuatro grados, con lo cuál llegará a los 24°C durante la tarde, con cielo parcialmente nublado. Mientras que la mínima será de 13°C en la mañana, con poca presencia de nubes. Y vientos rotando desde el norte.

"El viernes 31 podemos indicarlo como el día en el que finalmente se normalizarán las temperaturas sobre Buenos Aires, a la espera de 13 °C de mínima y 22 °C de máxima, con cielo algo o parcialmente nublado y vientos incrementándose del noreste”, indicaron en Meteored.

El fin de semana tendrá sus máximas consolidadas y dicho portal explicó: “Noviembre comenzará con un fin de semana con temperaturas claramente en ascenso. Las marcas, promovidas por el viento norte, podrían alcanzar los 26 °C en la tarde del sábado“.

Y concluye: “Si bien se espera el paso de una debilitada zona frontal que haga rotar el viento, la probabilidad de precipitación este día por ahora es casi despreciable, aunque no se descartan algunos nubarrones con el correr del día. Para el domingo volvería a presentarse más soleado en el AMBA y con muy poco cambio de temperaturas, a la espera de otra tarde primaveral que superaría levemente los 25 °C".

Según el SMN, se espera que esa jornada el cielo pase de parcial a mayormente nublado, con una mínima posibilidad de precipitaciones en la tarde. Las mismas condiciones se replicarán el domingo.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay nubosidad variable en casi toda la provincia, con presencia absoluta del sol y sin nubarrones en el sector suroeste, desde Trenque Lauquen hasta Monte Hermoso. Hacia la tarde, en casi todo el territorio bonaerense estará parcialmente nublado.

Para mañana, la parcialidad en nubes continuará hasta el mediodía. Luego, aumentará el caudal de nubes y el firmamento estará mayormente nublado en las regiones centro, norte y este.

El viernes comenzará con nubosidad variable, con mayor densidad en el sector suroeste. En la tarde, la zona experimentará tormentas aisladas (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tres Arroyos y Necochea).

Al día siguiente, dichas localidades tendrán mañanas soleadas. Mientras que, desde el sábado a la tarde hasta la noche del domingo, toda la provincia tendrá nubosidad variable, pero sin riesgos de lluvias.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClima

Últimas Noticias

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Los delincuentes ingresaron por el baño, tiraron el sagrario y pisaron las hostias consagradas. No hay detenidos

Robaron y profanaron una capilla

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

La víctima había salido de prisión hace poco tiempo. Aunque recibió atención médica, la gravedad de las heridas provocó su muerte horas más tarde

Luego de estar prófugo más

Elevan a juicio oral la causa por el choque fatal en Melchor Romero que dejó a dos amigos muertos y un herido de gravedad

El acusado, Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, embistió con su camioneta a los tres cuando se retiraban de un ensayo musical. El conductor huyó a pie tras dejar su camioneta abandonada y estuvo prófugo cuatro meses

Elevan a juicio oral la

El día que China descubrió que su política de hijo único había sido un error fatal y ya no había vuelta atrás

Hace diez años, el Gigante Asiático anunció el relajamiento de su restricción a la natalidad para intentar desactivar una “bomba demográfica”. Pero aún no logra compensar décadas de prohibición

El día que China descubrió

Propusieron prohibir por ordenanza la plantación de plátanos en La Plata

El proyecto presentado por la concejala Lucía Barbier busca reemplazar la especie por otras menos perjudiciales para la gente y la ciudad

Propusieron prohibir por ordenanza la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la victoria electoral, el

Tras la victoria electoral, el Gobierno se prepara para retomar la compra de reservas y piensa un precio del dólar para hacerlo

Ya se venden pasajes de micro para la temporada alta de verano: cuánto cuestan los principales destinos

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

INFOBAE AMÉRICA
El turismo uruguayo se ilusiona

El turismo uruguayo se ilusiona tras el triunfo de Milei: “Los argentinos van a gastar más que el año pasado”

Orsi respondió a Lacalle Pou por polémica con astillero español: “Lo arrastró un amor no correspondido”

¿Se pueden cultivar dientes humanos? Qué es la biomimética y por qué puede ser el futuro de la odontología

Velocidad asombrosa y tácticas ocultas: así es el impresionante ataque de las víboras más venenosas del mundo

Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras haber bombardeado decenas de objetivos terroristas de Hamas

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”