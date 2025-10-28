Guillermo Francos: “No creo que yo esté en la posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado”

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de la Nación.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó un nuevo rol dentro del gobierno nacional y afirmó: “Empecé siendo ministro del Interior y el Presidente me pidió que fuera Jefe de Gabinete. ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué puede ser? ¿Qué me puede enloquecer? He cumplido un rol que yo creo que el Presidente valora. Y si él cree que esto tiene que generar algún cambio, lo hará. Pero no creo que esté en posición de ir a ningún otro lugar dentro del Estado".

En ese sentido, explicó que mantiene una relación de confianza de larga data con el presidente Javier Milei y que nunca recibió comentarios sobre un posible reemplazo. “El Presidente nunca me hizo un comentario sobre esto. Yo sigo en mi cargo y sigo trabajando como todos los días”, aseguró Francos durante su entrevista a Radio La Red.

A su vez, Francos se refirió a la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en las últimas elecciones legislativas, y destacó que este sistema, impulsado por el actual Gobierno tras años de estancamiento legislativo, permitió una mayor eficiencia y rapidez en el escrutinio, eliminando prácticas históricas como el robo de boletas y el uso de aparatos partidarios para manipular resultados. Según el ministro, la instrumentación de la BUP representó un avance sustancial en la calidad democrática, al reducir la posibilidad de fraudes y fortalecer la confianza en el proceso electoral.

Francos también subrayó que la aprobación de este mecanismo requirió intensas negociaciones en el Congreso, donde el oficialismo debió modificar el proyecto original para obtener el respaldo necesario. El ministro de Interior y la Dirección Electoral, junto con el Correo Argentino, desempeñaron un papel central en la puesta en marcha de la iniciativa.

El resultado electoral, que favoreció a La Libertad Avanza, fue interpretado por Francos como una validación tanto de la gestión como de las reformas impulsadas. El funcionario recordó que, en los dos primeros años de gobierno, el oficialismo logró aprobar leyes clave, incluida la boleta única papel y la Ley Bases, a pesar de contar con apenas 35 diputados nacionales y 6 senadores. Ahora, con más de 90 diputados y cerca de 20 senadores, el Gobierno se siente fortalecido para avanzar en nuevos proyectos legislativos. “Calculen ustedes lo que podemos hacer con más de noventa diputados nacionales y veinte senadores”, enfatizó el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete consideró que la ampliación del bloque oficialista en el Congreso abre la puerta a reformas estructurales, entre ellas la laboral. Es por eso que descartó versiones sobre una supuesta extensión de la jornada laboral a 12 horas o la eliminación de indemnizaciones, y precisó que el objetivo es brindar previsibilidad a los empleadores y reducir la litigiosidad.

En relación con las acusaciones de la oposición, que atribuyeron el triunfo oficialista a una supuesta “campaña del miedo” vinculada a la relación con Estados Unidos y los dichos del presidente norteamericano, Donald Trump, Francos desestimó esas versiones y llamó a la autocrítica. Y recordó que, tras la derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, el presidente Milei reconoció los errores y asumió la responsabilidad, mientras que la reacción del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras la derrota nacional fue evasiva. “Buscar excusas, a ver si le metimos miedo con el presidente de los Estados Unidos, me parece un poco ridículo”, sostuvo el dirigente nacional.

El impacto de la situación económica y la percepción de la ciudadanía sobre la gestión también formaron parte del análisis de Francos. En este punto, reconoció que la estabilidad macroeconómica aún no se traduce en mejoras palpables para la población, pero atribuyó el respaldo electoral al temor de regresar a políticas populistas previas a diciembre de 2023.

“Todos sabemos que hay mucha gente que cuestiona la situación y que dice que no llega a fin de mes. Eso lo tenemos todos claros. Lo que pasa es que... ¿Por qué la gente eligió apoyarlo al presidente Milei mayoritariamente o con este cuarenta y uno por ciento de los votos? Yo creo por temor al pasado, por temor a lo que había vivido hasta diciembre del 2023 y por temor al populismo, que no conduce a ningún lado”, fundamentó.

En cuanto a la relación con los gobernadores, Francos aclaró que el diálogo es permanente y que la construcción de consensos será fundamental para aprobar nuevas leyes. Aunque el oficialismo cuenta ahora con un bloque más numeroso, no alcanza la mayoría absoluta, por lo que la búsqueda de acuerdos seguirá como una prioridad.

“El presidente lo que planteó con mucha claridad es que entramos en una etapa en la que es necesaria la construcción de acuerdos y de consensos para aprobar leyes. Porque, por más que tengamos un bloque mucho más numeroso, tampoco tenemos la mayoría para aprobar leyes”, determinó el funcionario