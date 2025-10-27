Lloviznas y temperaturas otoñales: la previsión del tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN indicó lloviznas para el inicio de esta semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará días con nubosidad variable y con probabilidad de lluvias mínimas, con mínimas frescas y máximas que no superarán los 22°C. En simultáneo, el organismo estatal emitió alertas para las provincias.

Para este lunes posterior a las elecciones legislativas, el SMN prevé cielo completamente cubierto durante todo el día, con lloviznas para esta mañana y a la noche. Además habrá ráfagas de viento en estas horas y a la tarde, que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. La mínima estimada es de 11°C y la máxima en 15°C.

“Durante el lunes 27, el aire frío se irá desparramando hacia el norte afectando toda la franja central del país y buena parte del norte argentino, con un cambio significativo de viento al sur o sudeste, con ráfagas", explicaron desde el sitio especializado Meteored.

El martes habrá un descenso marcado de la temperatura, ya que tendrá 7°C de mínima. El firmamento estará mayormente nublado, con mínimas posibilidades de lluvias del 10% durante la madrugada y la mañana y vientos provenientes del sur.

El pronóstico extendido para el AMBA.

El miércoles las condiciones serán similares, con la diferencia de que se aguardan lloviznas durante la mañana y ráfagas de viento por la tarde, que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

Desde el jueves habrá un proceso donde subirá de la temperatura, ya que se espera una máxima de 18°C, con el cielo parcialmente nublado. Al día siguiente, será el día más caluroso de esta semana por sus 22°C. Y sin riesgos de lluvias.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El SMN señaló que, para esta mañana de lunes, se registran chaparrones y lloviznas en toda la provincia. Las precipitaciones se mantendrán hasta la noche, donde el cielo pasará a estar parcialmente nublado.

Sin embargo, desde mañana el clima comenzará a estabilizarse con nubosidad variable en todo el territorio bonaerense, con menor presencia de nubes en el sector suroeste y temperaturas frescas.

“Entre el martes 28 y el miércoles 29 se prevén las temperaturas más bajas de este evento en el centro del país, con registros mínimos por debajo de 3 °C en amplios sectores de Buenos Aires y La Pampa que darán lugar a heladas poco frecuentes a esta altura del año, bien llamadas también heladas tardías para algunos de estos sectores según su climatología", estimaron desde Meteored.

La nubosidad variable será una constante hasta el jueves. En tanto, el viernes estará algo nublado en la mañana, mientras que a la tarde y noche se pronostican algunas lluvias en localidades del suroeste como Coronel Suárez, Pigüé y Coronel Pringles.

El SMN indicó fuertes vientos en las provincias cuyanas y lluvias en Tucumán y Catamarca.

El tiempo para el resto del país

El organismo climatológico advirtió que Tucumán y el sur de Catamarca están bajo alerta amarilla por lluvias, por lo que se recomienda evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

A su vez, en San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba rigen alertas amarillas por fuertes vientos. En estos casos, se pide asegurar cualquier elemento que pueda volarse y mantenerse a resguardo.

Para mañana, el SMN indicó que se mantendrá la alerta amarilla por lluvias en Tucumán y se extenderá hacia Salta. Mientras que la advertencia amarilla por fuertes vientos afectará a Santa Cruz y la zona costera de Chubut.

Las alertas amarillas para mañana por fuertes vientos al sur y lluvias al norte.

El Servicio Meteorológico Nacional califica a las alertas amarillas a los “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.