Buscan a dos hombres que desaparecieron a 4 mil metros de altura en un cerro de Salta

Los equipos de búsqueda y rescate trabajan para intentar localizar a dos hombres en el cerro Pacuy en Salta (El Tribuno)

Desde las primeras horas de este domingo, equipos de Policía de Salta, Defensa Civil y grupos de rescate de montaña mantienen un operativo de búsqueda en la zona del cerro Pacuy, ubicada en el paraje El Chorrillo de Campo Quijano.

El despliegue comenzó después de la denuncia realizada por familiares de dos hombres de 30 años que, tras haber ascendido a la montaña el sábado último, no lograron regresar y perdieron todo contacto con sus allegados.

La última comunicación señalaba que ambos se encontraban a una altitud de 4.000 metros y que enfrentaban condiciones climáticas adversas, lo que incrementó la preocupación de los rescatistas y de la propia comunidad.

La intervención de los distintos equipos especializados se extendió durante toda la jornada dominical. Entre las agrupaciones participantes se encuentran efectivos de Bomberos, Grupo de Operaciones de Rescate en Altura, Brigada de Investigaciones y la División Canes, junto a personal local apostado por la Policía de Salta.

Las autoridades fueron alertadas por las propias familias de los andinistas que efectuaron la denuncia por desaparición (El tribuno)

El epicentro de las tareas de coordinación, según informó el portal del diario El Tribuno, se instaló en una base operativa móvil al pie del cerro, gestionada por Defensa Civil y utilizada como centro logístico para la articulación de los grupos en el terreno.

Con el correr de las horas y ante la complejidad del escenario, a la búsqueda se sumó un equipo de Gendarmería Nacional especializado en rescates en altura, ampliando la dimensión y el alcance de la operación.

El área de El Chorrillo, en Campo Quijano, está reconocida entre escaladores y senderistas por la dificultad de sus cumbres y las variaciones climáticas bruscas. Justamente, el cerro Pacuy figura entre los destinos habituales para actividades de trekking y ascenso en la provincia, aunque el acceso exige experiencia y preparación adecuada.

Rescataron a dos andinistas que permanecieron perdidos por 24 horas en el Volcán Lanín

Días atrás, y luego de más de 24 horas de intensa búsqueda y operaciones de rescate, dos andinistas de San Martín de los Andes fueron hallados en la cara sur del volcán Lanín, ubicado en la Cordillera de Los Andes.

Las tareas desplegadas por personal del Parque Nacional Lanín, rescatistas, efectivos del Servicio Integrado de Emergencias Neuquén (SIEN), Gendarmería Nacional, el Ejército Argentino, guías de montaña y baqueanos de la zona concluyeron con el hallazgo y posterior rescate de ambos escaladores, con principio de hipotermia y lesiones por congelamiento.

El operativo se originó cuando el Parque activó un protocolo de emergencia tras recibir el reporte de que dos personas se extraviaron mientras ascendían al Lanín por la cara sur, una ruta no habilitada y considerada de muy difícil acceso.

El operativo involucró a más de 20 integrantes del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) Lanín, así como guardaparques de las seccionales de Tromen y Puerto Canoa. Además, participaron cuadrillas de rescate pertenecientes a otras áreas protegidas como Parque Nacional Nahuel Huapi y Los Alerces.

En la madrugada del viernes último, tres equipos de 10 agentes en total se desplazaron a la zona para continuar la búsqueda, reforzados por guías de montaña de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) que avanzaron por la senda de la cara sur con el objetivo de acercarse a la zona de coladas de lava y aumentar las probabilidades de avistamiento.

Sin embargo, las tareas se complicaron por las condiciones climáticas adversas que azotaron a la región. El avance de un frente frío generó temperaturas bajo cero, intensas nevadas y viento blanco, factores que incidieron en la visibilidad y exigieron un despliegue logístico de envergadura y extremas precauciones para quienes participaron.

Los dos andinistas, residentes de San Martín de los Andes, ingresaron al macizo de 3776 metros de altura por un sector no habilitado oficialmente y considerado riesgoso.

Los escaladores no efectuaron el registro obligatorio de trekking que exige el PNL. Después de prolongadas horas de búsqueda y con el refuerzo de cuatro guías de la AAGM, otros cuatro de la CAX, una ambulancia de SIEN y recursos de la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén, se logró visualizar a los montañistas desde tierra. Los guías de la AAGM lograron el primer contacto físico, mientras el helicóptero privado ejecutó la extracción aérea para trasladarlos de inmediato a la base.

Allí, los dos escaladores fueron asistidos por personal sanitario del SIEN, que realizó la primera atención y estabilización. Posteriormente, una ambulancia los derivó al Hospital de Junín de los Andes. Durante la revisión, los especialistas constataron que ambos presentaban hipotermia moderada y uno de ellos lesiones por congelamiento, aseguró el medio neuquino.