Rescataron más de 80 perros en estado de desnutrición que estaban encerrados en una casa de Córdoba

Al dueño de la propiedad le abrieron una causa por abandono y maltrato animal

El viernes por la tarde del viernes un total de 87 perros fueron rescatados, luego de que denunciaran que se encontraban en condiciones de desnutrición y abandono en una vivienda del barrio El Gateado, al norte de la ciudad de Córdoba.

El operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre los agentes de la Policía de Córdoba y los especialistas de BioCórdoba. Tras concretarse el rescate, los oficiales señalaron que la jauría se encontraba en un entorno caracterizado por la precariedad higiénica, lo que habría sido un factor clave en el deterioro de su salud.

La recuperación de los animales se logró, tras un allanamiento realizado por la División Patrulla Ambiental en una propiedad situada en Cabaña La Virginia al 6700. Durante la inspección, los agentes lograron contener a 67 perros adultos, cinco cachorros y 15 recién nacidos, todos ellos afectados por el estado de abandono en el que vivían.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, los perros quedaron bajo la custodia del ente BioCórdoba, donde recibirán atención veterinaria, alimentación adecuada y un seguimiento especializado para favorecer su recuperación.

La mayoría de los perros se encontraban encerrados en jaulas

En relación con el responsable de la vivienda, la Policía de Córdoba procedió a su identificación y lo puso a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por maltrato y abandono animal.

Encontraron un ave silvestre herida en un parque de Río Cuarto

El rescate de un lechuzón orejudo en estado delicado movilizó a la Patrulla Preventiva y a los habitantes del sector Parque Sarmiento en la ciudad de Río Cuarto durante la mañana del jueves. La intervención se produjo tras el aviso de los vecinos, quienes detectaron la presencia de un ave silvestre herida en la zona.

Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al animal como un lechuzón orejudo (Asio clamator), una especie de búho de tamaño mediano que destaca por las largas plumas en su cabeza, similares a orejas, y por su disco facial amarronado con un borde negro. Este rasgo distintivo facilita su reconocimiento entre otras aves rapaces nocturnas.

El ejemplar rescatado presentaba un estado de salud delicado, por lo que fue trasladado al Parque Ecológico Urbano de Río Cuarto. Allí recibirá atención veterinaria y cuidados especializados, con el propósito de favorecer su recuperación y eventual reintegración al hábitat.

Así luce un lechuzón orejudo

De acuerdo con los expertos, el lechuzón orejudo es un ave rapaz nocturna, que suele encontrarse en parques urbanos y reservas naturales de América del Sur y Central. Con una altura que oscila entre los 35 y 40 centímetros y un peso que puede llegar a 500 gramos.

Asimismo, señalaron que los grandes ojos amarillos del Asio clamator están especialmente adaptados para la visión nocturna, lo que le permite cazar con eficacia durante la noche. Su dieta se compone principalmente de pequeños mamíferos, aves e insectos, lo que lo convierte en un depredador versátil dentro de los ecosistemas que habita.

El lechuzón orejudo suele frecuentar zonas abiertas con vegetación, como campos y pastizales, pero también se ha adaptado a espacios verdes dentro de áreas urbanas. A pesar de los cambios en el uso del suelo y la expansión de las ciudades, esta especie no figura entre las amenazadas y continúa siendo común en diversas regiones del continente.

No obstante, el comportamiento defensivo del ave resulta llamativo, debido a que cuando percibe una amenaza, el animal adopta una postura que incrementa su tamaño aparente, con el objetivo de disuadir a sus posibles depredadores. Según remarcaron los especialistas, el uso de esta estrategia de supervivencia es característica de esta especie de lechuza, puesto que sería clave para asegurar su protección en el entorno.