Sociedad

Cielo algo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante las elecciones legislativas

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se esperan lluvias para esta jornada, como tampoco hay alertas meteorológicas

Guardar
El SMN indicó que el
El SMN indicó que el cielo estará algo nublado en el día de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae).

De cara a esta jornada de elecciones legislativas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un día mayormente soleado y sin riesgos de lluvia, luego de las fuertes tormentas de ayer.

Para este domingo, el SMN prevé que el cielo estará algo nublado y sin precipitaciones en esta mañana y durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Para la noche estará parcialmente nublado, con una muy baja posibilidad de lluvias del 10% y con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. La temperatura se ubicará entre los 9° C y los 23° C.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA.

El lunes aumentará la densidad de las nubes y se espera una jornada completamente nublada durante todo el día, con una máxima de 14°C y una mínima de 10°C. Además, durante la madrugada habrá una mínima chance de lluvia, mientras que a la mañana y a la tarde habrá ráfagas de viento.

El martes se presentará como el día más fresco de la semana, ya que tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del este. Al día siguiente continuarán las temperaturas frescas, pero agradables (17°C y 8°C).

Desde el jueves, las temperaturas comenzarán a subir de a poco, con nubosidad variable hacia el próximo fin de semana. Y sin riesgos de lluvias.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El SMN señaló que, para esta mañana de domingo, se registran chaparrones en el suroeste bonaerense (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso), mientras que en el resto de la provincia la nubosidad es variable. Durante la tarde, las lluvias se trasladarán hacia toda la costa atlántica (Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú).

“Sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa predominarán condiciones de tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, mínimas de 7 a 9 °C en áreas rurales, entre 10 y 12 °C en áreas urbanas, sur del Litoral y el litoral marítimo. Las máximas entre 16 y 20 °C en el sur de la región pampeana, de 20 a 25 °C en el resto", señalaron desde Meteored.

Para mañana, se mantendrán las condiciones, con una extensión de las lluvias hacia la región centro y oeste, mientras que al norte se esperan cielos nublados.

Desde el martes comenzará un proceso de estabilidad y mejora del clima, que iniciará desde el suroeste bonaerense, con nubosidad variable en los días consecutivos y sin precipitaciones. Y con cielos casi despejados hacia el viernes.

Qué pasará en el resto del país

Para mañana se esperan fuertes
Para mañana se esperan fuertes vientos en las provincias de Cuyo.

El organismo climatológico indicó que para hoy no rige ningún tipo de alerta en el país. Sin embargo, para mañana habrá alerta amarilla por fuertes vientos en San Luis, Mendoza y San Juan. Por lo cual se recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

“En las provincias de Cuyo, predominará el buen tiempo con poca nubosidad, mínimas entre 2 y 10 °C y máximas entre 22 °C al oeste, y de hasta 28° C en el resto", puntualizó Meteored.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalClimaelecciones 2025

Últimas Noticias

Confirmaron que el cuerpo hallado en el lago Nahuel Huapi pertenecía al hombre de 60 años desaparecido en Bariloche

Se trata de Héctor Horacio Hernández, el hombre que había sido reportado como persona desaparecida este miércoles. Sus restos serán sometidos a una autopsia

Confirmaron que el cuerpo hallado

Rescataron más de 80 perros en estado de desnutrición que estaban encerrados en una casa de Córdoba

Según confirmaron las autoridades, los animales se encontraban en jaulas y en un ambiente poco higiénico. Todos serán sometidos a un tratamiento de recuperación especializada

Rescataron más de 80 perros

Elevaron a juicio la causa por estafa piramidal contra Adhemar Capital: hay 12 imputados y más de 400 damnificados

El caso se destapó en 2022, poco después de que surgieran las denuncias contra Leonardo Cositorto. Según la Justicia, la firma tenía sedes en varias provincias

Elevaron a juicio la causa

La detuvieron por apuñalar a su novio en Rosario y le encontraron casi un kilo de cocaína

Luego de que las autoridades intervinieran en el episodio de violencia doméstica, ambos quedaron detenidos. El hombre tuvo que ser atendido en un hospital público

La detuvieron por apuñalar a

Insólito: un taxista dio positivo de alcoholemia y cuando le revisaron el baúl hallaron a su pareja quien lo quería vigilar

La mujer aseguró que quería saber lo que hacía el hombre durante la noche. El chofer fue sancionado por conducir bajo el efecto de sustancias y por el transporte ilegal de personas

Insólito: un taxista dio positivo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron que el cuerpo hallado

Confirmaron que el cuerpo hallado en el lago Nahuel Huapi pertenecía al hombre de 60 años desaparecido en Bariloche

Rescataron más de 80 perros en estado de desnutrición que estaban encerrados en una casa de Córdoba

Elevaron a juicio la causa por estafa piramidal contra Adhemar Capital: hay 12 imputados y más de 400 damnificados

Video: qué se vota hoy, 26 de octubre, provincia por provincia, en las elecciones 2025

Dónde voto hoy, 26 de octubre: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

INFOBAE AMÉRICA
Gracias a la IA, identificaron

Gracias a la IA, identificaron al “verdugo nazi” que aparece en una de las fotos más aterradoras del Holocausto

EEUU y China ultimaron los detalles finales del acuerdo comercial antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

País en venta: el dictador Ortega entregó más del 5% del territorio de Nicaragua a China

El pesebre bíblico más grande de América Latina ilumina la Basílica de Quito

El científico que pidió conservar su cerebro en un museo y terminó cambiando la historia de la neurociencia

TELESHOW
Mariano Martínez, entre el homenaje

Mariano Martínez, entre el homenaje a Attaque 77 y el romance con Valeria Lynch: “En la relación, la joven es ella”

Marcela Baños y el efecto que tuvo en ella poder contar el abuso sexual que sufrió: “No me arrepiento, me hizo re bien”

Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo: “Si me está peleando es porque está bien”

Mirtha Legrand reveló cuál es su mayor miedo y sorprendió a sus invitados en medio de su programa

Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stoessel en la primera fecha de Futttura: saludos, sonrisas y emoción