Cielo algo nublado y temperaturas agradables: cómo estará el tiempo durante las elecciones legislativas

El SMN indicó que el cielo estará algo nublado en el día de la jornada (Imagen Ilustrativa Infobae).

De cara a esta jornada de elecciones legislativas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá un día mayormente soleado y sin riesgos de lluvia, luego de las fuertes tormentas de ayer.

Para este domingo, el SMN prevé que el cielo estará algo nublado y sin precipitaciones en esta mañana y durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Para la noche estará parcialmente nublado, con una muy baja posibilidad de lluvias del 10% y con ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. La temperatura se ubicará entre los 9° C y los 23° C.

El pronóstico extendido para el AMBA.

El lunes aumentará la densidad de las nubes y se espera una jornada completamente nublada durante todo el día, con una máxima de 14°C y una mínima de 10°C. Además, durante la madrugada habrá una mínima chance de lluvia, mientras que a la mañana y a la tarde habrá ráfagas de viento.

El martes se presentará como el día más fresco de la semana, ya que tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. El cielo estará mayormente nublado, con vientos del este. Al día siguiente continuarán las temperaturas frescas, pero agradables (17°C y 8°C).

Desde el jueves, las temperaturas comenzarán a subir de a poco, con nubosidad variable hacia el próximo fin de semana. Y sin riesgos de lluvias.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El SMN señaló que, para esta mañana de domingo, se registran chaparrones en el suroeste bonaerense (Coronel Suárez, Pigüé, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Monte Hermoso), mientras que en el resto de la provincia la nubosidad es variable. Durante la tarde, las lluvias se trasladarán hacia toda la costa atlántica (Bahía Blanca hasta San Clemente del Tuyú).

“Sobre las provincias de Buenos Aires y La Pampa predominarán condiciones de tiempo bueno, con cielo parcialmente nublado, mínimas de 7 a 9 °C en áreas rurales, entre 10 y 12 °C en áreas urbanas, sur del Litoral y el litoral marítimo. Las máximas entre 16 y 20 °C en el sur de la región pampeana, de 20 a 25 °C en el resto", señalaron desde Meteored.

Para mañana, se mantendrán las condiciones, con una extensión de las lluvias hacia la región centro y oeste, mientras que al norte se esperan cielos nublados.

Desde el martes comenzará un proceso de estabilidad y mejora del clima, que iniciará desde el suroeste bonaerense, con nubosidad variable en los días consecutivos y sin precipitaciones. Y con cielos casi despejados hacia el viernes.

Qué pasará en el resto del país

Para mañana se esperan fuertes vientos en las provincias de Cuyo.

El organismo climatológico indicó que para hoy no rige ningún tipo de alerta en el país. Sin embargo, para mañana habrá alerta amarilla por fuertes vientos en San Luis, Mendoza y San Juan. Por lo cual se recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

“En las provincias de Cuyo, predominará el buen tiempo con poca nubosidad, mínimas entre 2 y 10 °C y máximas entre 22 °C al oeste, y de hasta 28° C en el resto", puntualizó Meteored.