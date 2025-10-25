Tragedia en Mendoza: un hombre murió tras caer 10 metros desde un molino

El accidente ocurrió en la estancia Don Santiago y fue presenciado por personas que intentaron asistir a la víctima

Un hombre identificado como Pablo Buttini, de 51 años, murió hoy tras una caída desde aproximadamente 10 metros mientras realizaba tareas de mantenimiento sobre un molino en la estancia Don Santiago, situada en la zona de Corral de Lorca, Bowen, departamento de General Alvear de la provincia de Mendoza.

El episodio se produjo durante la mañana del sábado, alrededor de las 9:00, cuando el hombre, residente de San Rafael -localidad mendocina ubicada a kilómetros del sitio del accidente fatal-, se encontraba en la propiedad rural como solía hacer los fines de semana.

De acuerdo con los relatos obtenidos por personal de la Comisaría 46ª de Bowen y declaraciones de su hermano, Ariel Buttini, la víctima subió sola a la parte superior del molino con el objetivo de sostenerlo y evitar que las aspas giraran a raíz de las fuertes ráfagas de viento que se registraban en ese momento.

Mientras intentaba estabilizar el molino, una soga se enredó, lo que ocasionó que el mecanismo se moviera de manera brusca y Buttini perdiera el equilibrio, indicaron medios mendocinos. Cayó de espaldas, impactando contra el suelo.

Personas presentes en la estancia intentaron brindarle ayuda de inmediato. Cuando la ambulancia del centro de salud local arribó, el personal médico constató el fallecimiento.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes: la fiscalía de turno dispuso el traslado del cuerpo para realizar las pericias necesarias y determinar la mecánica precisa del accidente. La investigación judicial continúa bajo supervisión del fiscal interviniente, mientras el hecho causó conmoción entre allegados y trabajadores rurales de la zona.

El antecedente de un operario que murió en Córdoba

Un caso similar ocurrió en Córdoba, donde un operario municipal falleció tras caer de un hidroelevador

Mientras ejecutaba una tarea cotidiana en la vía pública, un operario de 39 años perdió la vida horas después en el hospital tras sufrir una caída de varios metros de altura. El incidente ocurrió en septiembre pasado en Villa Amancay, departamento Calamuchita, en la provincia de Córdoba, y causó un fuerte impacto entre los vecinos. La víctima era muy reconocida en la región por su trabajo municipal y su labor como bombero voluntario.

El trabajador, identificado como Matías Godoy, cayó desde un hidroelevador mientras realizaba tareas de poda en la calle. El hecho se produjo a unos seis metros de altura, en condiciones que todavía no han sido aclaradas oficialmente.

El golpe le ocasionó múltiples lesiones graves y daños internos que resultaron fatales. En el momento del accidente, fue asistido rápidamente por un equipo de emergencias médicas, que lo trasladó en ambulancia al Hospital Regional Eva Perón, en Santa Rosa.

A pesar de los intentos del personal médico, el estado crítico de las heridas marcó el desenlace. El fallecimiento fue confirmado pasada la mitad del día, de acuerdo al comunicado emitido por el centro de salud donde permanecía internado. Más adelante, trasladaron el cuerpo a la ciudad de Córdoba para llevar a cabo la autopsia que corresponde en estos casos.

La noticia generó una fuerte impresión en la zona, sobre todo en Villa Amancay, donde Godoy era ampliamente conocido. Además de su rol como operario, formaba parte del cuerpo de bomberos voluntarios, lo que lo mantenía vinculado de manera cercana a su entorno.

Con el transcurso de las horas, familiares y colegas comenzaron a expresarse en redes sociales y grupos locales, dedicándole distintos mensajes y valorando su entrega y generosidad. “Era una persona siempre dispuesta a ayudar”, compartieron vecinos, según publicó El Doce, medio que aportó detalles acerca del hecho.

La caída sucedió mientras se efectuaban trabajos de mantenimiento en la calle, una actividad habitual durante esta temporada.