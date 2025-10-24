Se rompió un caño de agua en el barrio de Belgrano y una camioneta que estaba estacionada se atascó en la grieta

Camioneta atascada en una obra en la vía pública

Un incidente particular tuvo lugar en la mañana de este viernes, en la intersección de las calles La Pampa y Ramsay, en el barrio de Belgrano, cuando una camioneta que estaba estacionada se atascó en la grieta de un caño de agua roto.

Durante varios minutos, y como quedó registrado en diferentes videos, personal de Bomberos y de AySA debió intervenir en medio de la calzada completamente inundada para destrabar, con una pala y tacos de madera, una de las ruedas del rodado. Luego de varias maniobras, el conductor pudo retirarse del lugar.

Más allá de esta situación particular, que afectó a todos los vecinos de la cuadra y los vehículos estacionados en la zona, la ciudad de Buenos Aires fue epicentro en las últimas horas de fuertes lluvias que generaron diversas complicaciones durante la mañana. Sin embargo, donde más impactó la tormenta fue en la provincia de Buenos Aires.

Ayer, pasadas las 21, la tormenta llegó a Junín y zonas aledañas, provocando daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios, según informó La Noticia 1.

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7, donde se sintió con más fuerza el temporal.

Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.

El temporal también afectó a otras localidades del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, alrededor de las 22 horas, las intensas lluvias llegaron a Chivilcoy.

Otra localidad que sufrió destrozos por la intensidad de la tormenta fue Ameghino, donde también hubo caída de árboles e importantes cortes de luz. El personal de la Cooperativa Eléctrica, pese a la lluvia, trabajó para solucionar los inconvenientes.

“Durante las tareas, las cuadrillas operaron bajo condiciones climáticas adversas, con lluvia y viento, que ocasionaron la caída de ramas sobre distintas líneas del tendido eléctrico. Gracias a la rápida intervención, se logró normalizar el suministro en la red local”, señalaron desde la cooperativa. Sin embargo, desde el medio local Distrito Interior informaron que persistieron algunos microcortes.

De igual forma, podrían registrarse más destrozos durante la jornada de este viernes, debido a que la alerta naranja permanece vigente para la región, aunque se prevé que luego de la mañana descienda a nivel amarillo y que las condiciones mejoren durante la tarde.

El alerta por tormentas fuertes hasta la mañana del viernes abarca Arrecifes – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – Chacabuco – Colón – General Arenales – General Pinto – Junín – Leandro N. Alem – Lincoln – Pergamino – Rojas – Salto – Florentino Ameghino – General Villegas – Rivadavia – Alberti – Bragado – Chivilcoy – General Viamonte – Nueve de Julio – Veinticinco de Mayo – Bolívar – Carlos Casares – Carlos Tejedor – Hipólito Yrigoyen – Pehuajó.