Sociedad

Alerta por la llegada de tormentas fuertes en el centro del país: cómo estará el tiempo el domingo de elecciones

Los primeros días del fin de semana se verán marcados por tormentas, vientos y posibilidad de granizo en la región central del país. El sur, con temperaturas bajo cero

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por lluvias, ráfagas y granizo en Buenos Aires y provincias vecinas (Maximiliano Luna)

El avance de un sistema frontal frío comenzó a modificar el escenario meteorológico sobre el centro y norte argentino, marcando una transición en la dinámica atmosférica para el fin de semana de elecciones. No solo se prevé un descenso de la temperatura, sino que también lleguen tormentas intensas.

Desde las primeras horas del viernes 24, distintas zonas del sudoeste de Buenos Aires, el noreste de La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de San Luis recibirán las primeras precipitaciones, con posibles cifras de acumulados significativas.

Con el correr de las horas, la atención se centrará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto de la provincia. El desplazamiento de lluvias y tormentas hacia el norte intensificará los fenómenos en ese sector clave, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas activas por la posibilidad de tormentas fuertes e incluso severas.

La combinación de lluvias localmente intensas, ráfagas poderosas, abundante actividad eléctrica y ocasional caída de granizo podría generar escenarios de alta vulnerabilidad en distintos barrios y localidades de la región, según indicó el medio especializado Meteored.

En Buenos Aires, la alerta naranja por tormentas durante el viernes se extiende particularmente sobre el norte y parte del oeste de la provincia. Mientras que AMBA, suroeste, sureste y la costa atlántica tendrán alerta amarilla.

El domingo electoral se prevé
El domingo electoral se prevé estable, sin lluvias y con temperaturas moderadas en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con los datos del pronóstico del SMN, en la Ciudad de Buenos Aires el viernes la máxima será de apenas 23 grados -un descenso marcado de la temperatura a diferencia de los últimos días-, mientras que la mínima será de 18 grados. La probabilidad de precipitaciones será de entre 40% y 70%, que se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Los especialistas observaron que, en la franja central, aparecieron núcleos de tormentas con perfiles muy variables: en algunos sectores, las precipitaciones oscilaron entre 40 y 70 milímetros, mientras que en otras áreas los registros superaron los 100 milímetros de manera puntual, producto de la interacción con el aire cálido y húmedo.

Ya durante el sábado la situación mejorará, aunque persistirá una alerta amarilla para algunas zonas bonaerenses: AMBA, norte hasta las áreas limítrofes con Entre Ríos y Santa Fe, y hacia el sur llegará hasta Mar del Tuyú. Hacia el este llegará a Cañuelas, Chascomús, Coronel Brandsen y partidos vecinos.

Para la primera jornada del fin de semana se prevé una máxima aún menor, de 21 grados y se espera que las lluvias persistan por la madrugada. Ya por la mañana las chances descienden a entre 10% y 40% y a la tarde solo llegan al 10%. Lo que sí marcará el tiempo del día será el viento: ráfagas que oscilarán entre los 41 y 59 kilómetros por hora.

El SMN advierte sobre acumulados
El SMN advierte sobre acumulados de lluvia de hasta 100 mm y temperaturas mínimas bajo cero en regiones patagónicas

En cuanto al domingo electoral, el tiempo encontrará estabilidad luego de las tormentas. Si bien la temperatura no tendrá un aumento digno de la primavera, la máxima será de 23 grados y la mínima de 12. El cielo estará parcialmente nublado, pero no hay probabilidad de precipitaciones.

Cómo estará en el resto del país

En el resto del país, para el viernes 24, las alertas naranjas rigen en Córdoba, Santa Fe, oeste de Entre Ríos y el sur de Santiago del Estero. En estos sectores se espera que la situación sea similar a la Provincia de Buenos Aires, donde las precipitaciones rondarán entre los 40 y 70 milímetros, pero en áreas específicas podrían llegar a 100 mm.

Además, el este de Entre Ríos, suroeste de Corrientes, norte de La Pampa, sur de San Luis, noroeste de Córdoba, este de La Rioja, Catamarca, Tucumán, este de Salta y Chaco tendrán alerta amarilla por tormentas.

En la región patagónica, el noroeste de Santa Cruz y sureste de Chubut tienen una alerta amarilla, pero por vientos. Misma situación se vive en el norte con Formosa y en la cordillera con el sur de Mendoza y el oeste de San Juan y La Rioja.

El frente frío continuará su recorrido y, durante el sábado, la región del Litoral se posiciona como el principal objetivo. Se espera allí el desarrollo de tormentas potentes con lluvias acumuladas de importancia.

El sábado persistirán ráfagas de
El sábado persistirán ráfagas de viento y lluvias aisladas en el AMBA y zonas del interior bonaerense

Para la primera jornada del fin de semana, las alertas naranjas por tormenta rigen en: norte de Entre Ríos, Santa Fe, noroeste de Corrientes, este de Chaco y Santiago del Estero.

La advertencia amarilla corre para el norte de Córdoba, sur de Entre Ríos, este de Corrientes, este de Formosa y suroeste de Salta. En el sur continúa la alerta amarilla por viento, se extiende para todo el territorio de Santa Cruz, gran parte de Chubut y Tierra del Fuego.

Mientras tanto, la Patagonia registrará una postal habitual de finales de primavera en las latitudes australes. Una masa de aire de origen polar avanzará desde el sur y producirá lluvias y nevadas sobre Tierra del Fuego, Santa Cruz y el centro y oeste de Chubut y Río Negro.

El parte del Servicio Meteorológico Nacional puso énfasis en la meseta de Santa Cruz y en la cordillera del norte de Chubut y de Río Negro, donde la nieve acumulada se ubicará entre 5 y 10 centímetros, indicó el Diario Río Negro.

En las provincias patagónicas, el aire frío aportará otro elemento: las temperaturas caerán fuertemente, con mínimas entre -6 y 0 grados, y máximas entre 8 y 14 grados. Este descenso térmico podría cruzar la barrera del norte patagónico y llegar a la franja central del país, con mínimas previstas entre 2 y 12 grados y máximas que oscilarán de 12 a 24 grados.

Temas Relacionados

SMNTiempoClimaTormentasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rafaela: procesaron a una farmacéutica y a un médico por defraudar al PAMI con la emisión de recetas falsas

Simulaban la provisión de medicamentos a clientes de la farmacia que no eran pacientes del médico. Fueron más 600 prescripciones apócrifas

Rafaela: procesaron a una farmacéutica

La Corte Suprema pidió evaluar sanciones por una causa de abuso sexual infantil paralizada por más de 10 años

La denuncia fue presentada en julio de 2014 y durante años quedó trabada en la justicia de Tucumán y San Isidro, donde los tribunales discutieron quién debía intervenir

La Corte Suprema pidió evaluar

Se registró un importante temblor en San Juan: alcanzó el registro de 4.3 en la escala de Richter

El sismo marcó una profundidad intermedia y fue percibido en varias localidades de la capital cerca de las 18.22 de este jueves sin dejar víctimas ni daños, según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica

Se registró un importante temblor

Video: así fue el momento del brutal accidente en Panamericana que dejó tres muertos

Se vieron involucrados dos camiones y dos vehículos particulares. Además de las víctimas fatales, dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Campana

Video: así fue el momento

Crece el incendio forestal en Córdoba y estiman que ya se quemaron más de 1.500 hectáreas: qué puede pasar con las lluvias

Con temperaturas de 34 grados, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y humedad inferior al 20 por ciento, las llamas en el oeste cordobés siguen expandiéndose y amenaza uno de los sectores mejor conservados del monte nativo

Crece el incendio forestal en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: las fuerzas políticas

Elecciones 2025: las fuerzas políticas cerraron sus campañas y se abre paso a la veda electoral

Gisela Scaglia cerró su campaña en Rosario con el apoyo de Maximiliano Pullaro

Rafaela: procesaron a una farmacéutica y a un médico por defraudar al PAMI con la emisión de recetas falsas

La Corte Suprema pidió evaluar sanciones por una causa de abuso sexual infantil paralizada por más de 10 años

Javier Milei cerró la campaña en Rosario: “A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina”

INFOBAE AMÉRICA
El oro cierra su mayor

El oro cierra su mayor ciclo alcista en nueve semanas mientras se desvanece el impulso comprador

Dos aviones militares rusos violaron el espacio aéreo de Lituania y provocaron un operativo de la OTAN

Niño de 12 años murió por púrpura fulminante en Maldonado: preocupación de padres de la escuela a la que asistía

El ritmo oculto de los Andes: descubren en Perú el primer edificio inca diseñado para amplificar el sonido

Crisis energética en Cuba: falló una planta termoeléctrica y dejó sin luz a gran parte de la isla

TELESHOW
María Fernanda Callejón contó que

María Fernanda Callejón contó que se casó por primera vez cuando era menor de edad: “Prescribió”

Moria Casán revolucionó el Colegio Nacional Buenos Aires, lloró y dio un discurso para la juventud: “No se sientan devaluados”

Wanda Nara anunció que será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: “A cumplir con el deber cívico”

El papá de Lourdes habló de la situación de su hija: “Todo lo que se está diciendo son barbaridades”

Karina La Princesita apoyó a L-Gante tras el escándalo con Maxi El Brother: “A mí también me pasó”