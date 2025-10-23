Sociedad

Calor, lluvias y tormentas: así estará el tiempo en Buenos Aires y el resto del país durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que tres provincias están bajo alerta naranja y rigen alertas amarillas por el mismo fenómeno climatológico

El SMN indicó para hoy 30°C en la tarde, pero mañana se aguardan tormentas fuertes en el AMBA. (SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas calurosas y veraniegas, pero con lluvias. Además, rigen alertas amarillas y naranjas en varias provincias argentinas.

Para este jueves, el SMN señaló que el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, pero sin probabilidades de precipitaciones. Además, será la jornada más calurosa, ya que se esperan 30°C de máxima en la tarde.

Desde Meteored advirtieron: "Se pondrá en marcha este jueves 23 un significativo, pero lento cambio de tiempo en Argentina que terminará de consolidarse recién a inicios de la próxima semana, pasando de condiciones anómalamente cálidas a llamativamente frías para un cierre de octubre, no sin antes producirse un importante evento generalizado de tormentas".

El clima extendido para el AMBA.

En este sentido, el viernes volverán las precipitaciones en forma de tormentas y se aguarda una temperatura entre los 18°C y los 23°C. Durante la madrugada y la mañana habrá tormentas fuertes, mientras que a la tarde habrá tormentas aisladas y chaparrones hacia la noche.

“Entre el jueves, viernes y sábado se espera la etapa más activa del episodio, con tormentas que se irán desplazando progresivamente desde el centro hacia el norte del territorio nacional. Este sistema traerá consigo acumulados importantes de precipitación, ráfagas intensas y posible caída de granizo en forma localizada", señalaron desde el sitio especializado Meteored.

Y adelantaron: “Los acumulados de lluvia previstos para esta semana serán muy significativos en algunos sectores. En promedio, se esperan valores entre 30 mm y 50 mm, aunque en forma puntual podrían superarse los 100 mm".

Para el sábado a la mañana continuarán los chaparrones, con el agregado de ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. En la tarde, las precipitaciones frenarán y darán paso a un cielo mayormente nublado. El domingo comenzará un proceso de baja temperatura, que se replicará en los primeros días de la semana próxima.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, se registran tormentas en casi toda la provincia, con excepción de la costa atlántica este, desde Punta Indio hasta Villa Gesell. Las condiciones se mantendrán hasta la noche.

En cambio, para mañana el frente tormentoso se trasladará hacia el este, volcando las precipitaciones en el este bonaerense, mientras que al suroeste estará mayormente nublado.

El sábado en la mañana traerá consigo lluvias en el norte (Chacabuco, Junín, Pergamino, San Nicolás de los Arroyos, San Pedro, Zárate y San Antonio de Areco). En la tarde, la nubosidad será variable y sin lluvias. Y el domingo se pronostican chaparrones en el suroeste y oeste bonaerenses.

Las alertas amarillas y naranjas por tormentas en el país.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta naranja por tormentas en el sur de Córdoba y Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. Además, por el mismo fenómeno hay alerta amarilla en casi toda Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, noreste de Mendoza y sur de Chaco y Formosa.

En estos casos, el instituto climatológico recomienda:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si se está viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.
  • En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Las alertas amarillas y naranjas por tormentas, sumadas a las alertas por fuertes vientos.

Para mañana, se mantienen las alertas naranjas por tormentas en las provincias mencionadas y se sumará Entre Ríos. Mientras que la alerta amarilla regirá para Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Salta, Tucumán y Catamarca.

Por fuertes vientos, las provincias afectadas serán Chaco, Formosa, Salta, Santiago del Estero y la zona cordillerana que comprenden desde Catamarca hasta San Juan. Por lo cual se pide evitar las actividades al aire libre y asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse.

