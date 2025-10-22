Sociedad

Video: le hicieron “piecito”, saltó por la ventana de un colectivo y robó un celular en Córdoba

La secuencia quedó filmada y derivó en un operativo que incluyó el uso de armamento no letal ante la violenta reacción de vecinos por la aprehensión de uno de los implicados

El robo fue captado por cámaras del 911 y permitió la rápida intervención policial en barrio Ciudad de Mis Sueños

Una secuencia registrada por las cámaras de videovigilancia del 911 en barrio Ciudad de Mis Sueños, en la ciudad de Córdoba, expuso un robo con una maniobra particular que tuvo lugar este martes por la tarde a bordo de un colectivo de la empresa Coniferal. Dos jóvenes se aproximaron al vehículo detenido y, en cuestión de segundos, llevaron a cabo un robo desde el exterior.

Las imágenes captadas muestran el momento en el que uno de los jóvenes le hace “piecito” a su cómplice, quien así logra elevarse y alcanzar la ventanilla del colectivo, donde un pasajero mantenía su teléfono móvil a la vista.

De un solo movimiento, el adolescente arrebata el celular y ambos salen corriendo del lugar. Todo sucede tan rápido que ningún pasajero logra reaccionar a tiempo.

Dos jóvenes robaron un celular por la ventana de un colectivo en Córdoba usando la maniobra del "piecito"

La intervención no tardó. Los operadores del sistema 911, al monitorear la situación en tiempo real, activaron el protocolo de alerta y dieron aviso inmediato a la Policía de Córdoba.

Un patrullero llegó al sitio y logró aprehender a uno de los sospechosos, de 16 años, mientras que el otro joven implicado consiguió escapar.

Durante el procedimiento de detención, los efectivos policiales enfrentaron la resistencia de un grupo de vecinos que intentó impedir la aprehensión arrojando distintos objetos contra los agentes y los móviles policiales. Ante esta situación, los uniformados debieron recurrir al uso de armamento de letalidad reducida para dispersar a las personas y restablecer el orden en el sector.

Uno de los sospechosos, de 16 años, fue detenido tras la resistencia de vecinos que intentaron impedir el arresto

Robó un celular y escapó corriendo por la avenida General Paz

Un robo seguido de fuga a pie y persecución por la avenida General Paz tuvo lugar en agosto pasado, en proximidades del barrio porteño de Liniers, donde agentes de la Policía de la Ciudad lograron la captura de un hombre que, según la denuncia, arrebató un teléfono celular a un pasajero mientras este esperaba en una parada de colectivos.

La intervención la llevó a cabo personal de la División Anillo Digital durante uno de sus recorridos habituales por la autopista que delimita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a fuentes oficiales, los efectivos detectaron a un hombre en actitud sospechosa junto a las paradas de colectivos. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida por la calle Falcón, instante en el que un transeúnte se acercó señalándolo y lo acusó de haberle robado el móvil.

Liniers: arrestaron a un hombre por robar un celular en una parada de colectivos

Las imágenes tomadas en el lugar muestran cómo los uniformados comenzaron la persecución, con el apoyo del equipo de la División Anillo Digital, hasta que finalmente lograron interceptar al hombre en la calle Ibarrola al 7200.

Durante la persecución, el asaltante sorteó una gran cantidad de autos que circulaban por la avenida, consiguió perderse tras saltar un muro lateral y se ocultó detrás de un contenedor de basura. Sin embargo, operadores del centro de monitoreo ya lo tenían ubicado y uno de los oficiales pudo apresarlo rápidamente.

La requisa, efectuada en presencia de testigos, permitió a los policías encontrar un celular en poder del sospechoso, quien no pudo dar una explicación válida sobre la procedencia del aparato. Pocos minutos después, la víctima del robo llegó al sitio y reconoció al detenido como la persona que le había sustraído el teléfono mientras aguardaba el colectivo.

La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 45, a cargo de María Alejandra Provítola, con la colaboración de la Secretaría N.º 122 de Nicolás Eduardo Coronel. La Justicia validó el accionar policial y ordenó el traslado del apresado a la comisaría quedando imputado y a disposición por el delito de robo.

