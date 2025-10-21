Sociedad

Salta: un policía mostró su arma durante un partido de fútbol amateur, lo filmaron y fue suspendido

Todo ocurrió tras unos disturbios entre los jugadores y los hinchas que quisieron increpar a la terna arbitral en el final del partido por los cuartos de final de la Liga del Bermejo

Un domingo, que tenía terminar con la alegría deportiva por lo que significa un encuentro de fútbol definitorio en cualquier liga, quedó marcado por los disturbios que ocurrieron en el cierre del partido entre Ferro de Colonia y Roby Manero. En medio de una serie de disturbios que se registraron sobre el final del encuentro, un policía sacó su arma y se enfrentó a jugadores e hinchas que iban a increpar al árbitro.

El hecho tuvo lugar en el final del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga del Bermejo en la localidad de Colonia Santa Rosa, una localidad a más de 300 kilómetros de la capital provincial. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir con las imágenes, el efectivo desenfundó su arma y comenzó a hacer movimientos amenazantes contra los integrantes del club Roby Manero, que perdió ante el local.

El episodio se desató cuando, tras el pitazo final y en un contexto de gran tensión por el resultado ajustado, varios jugadores y simpatizantes buscaron increpar a la terna arbitral. Según las imágenes grabadas por un testigo y compartidas en redes sociales, uno de los uniformados presentes sacó su pistola, apuntó al suelo y hacia los costados, en un intento de disuadir a quienes se acercaban con actitudes amenazantes.

El momento en el que
El momento en el que el policía sacó su arma durante el partido

Durante esos minutos, otros agentes intentaron calmar la situación y rodearon al policía que había exhibido el arma. La tensión creció cuando parte de la hinchada descendió de las tribunas y comenzó a lanzar objetos al campo, generando un momento de confusión y temor entre los presentes, mientras algunos jugadores de Roby Manero debatían de forma acalorada con la autoridad policial.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo el portal del diario El Tribuno, el uniformado fue rápidamente retirado del lugar por sus propios compañeros en un esfuerzo por evitar una escalada del conflicto. Hubo denuncias que los efectivos sufrieron agresiones con piedras y otros objetos arrojados desde las gradas.

Tras la viralización de las imágenes en redes sociales, el policía fue apartado preventivamente de la fuerza. Fuentes policiales comunicaron que se le quitó el arma reglamentaria y se inició una causa administrativa a fin de establecer la secuencia de los hechos y las responsabilidades individuales. La decisión responde al protocolo habitual ante el uso de la fuerza fuera de situaciones estrictamente calificadas, especialmente en ámbitos civiles de alto riesgo como los eventos deportivos.

Mientras la investigación administrativa interna avanza, la policía y la justicia local trabajan en la recopilación de testimonios de los protagonistas, árbitros y testigos presenciales, además del análisis de los videos tomados durante y después del partido. El objetivo es determinar si la actuación del efectivo se ajustó a los procedimientos vigentes o si puso en peligro la integridad de los presentes, así como identificar a quienes participaron activamente en los disturbios y evaluarlos para posibles sanciones.

En cuanto al desarrollo deportivo, Ferro de Colonia venció por 2 a 1 al Deportivo Roby Manero, sellando el pase a las semifinales del torneo tras haber igualado 2 a 2 en la ida. Sin embargo, el foco quedó completamente puesto en los hechos violentos del cierre, opacando el desenlace de los cuartos de final de la Liga Regional del Bermejo y dejando una fuerte preocupación en dirigentes y autoridades policiales por la seguridad en eventos futuros.

Antecedentes

En diciembre pasado, el partido entre el Club Municipal La Leonesa de Chacoy el Club 1° de Mayo de Formosa, disputado por el Torneo Regional Federal Amateur, terminó en un escándalo que dejó escenas violentas alrededor de la cancha e, incluso, fuera del predio del equipo chaqueño.

Luego de que increparan a los árbitros, la Policía evacuó del lugar a la terna en una patrulla. Hinchas, jugadores y dirigentes del conjunto local los persiguieron, como si fuera una cacería: siguieron con las agresiones durante la persecución y provocaron que dos móviles chocaran entre sí.

La policía tuvo que accionar para rescatar a los árbitros (Video: @diariotag)

El encuentro concluyó 1-0 a favor del visitante. Fue la ida de la tercera ronda del campeonato de la región Litoral Norte, una etapa que se juega a eliminación directa. Tras esta fase, los cuatro mejores equipos de todas las regiones del país consiguen un boleto para sumarse al Federal A. Luego del pitazo final, los chaqueños fueron a reclamarle al juez principal, Nicolás Matías Sosa, y a sus asistentes: aseguraban que algunas decisiones durante el segundo tiempo habían condicionado el resultado.

Cuando la situación empezó a descontrolarse, intervinieron los primeros agentes de la Policía de Chaco para resguardar la integridad de los referís. Los videos que filmaron los testigos dejaron registro de que la fuerza provincial disuadió a los violentos con disparos, en medio del tumulto que se había armado fuera de la cancha.

