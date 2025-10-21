Por una discusión de tránsito, un conductor golpeó con un fierro a un motociclista en Córdoba

El conductor de una camioneta golpeó a un motociclista con un fierro en la cabeza en una discusión de tránsito en Villa Carlos Paz (El Doce)

En la localidad de Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, un grave incidente vial derivó en una agresión física a plena luz del día y terminó con un motociclista herido.

De acuerdo al testimonio recogido por los efectivos, el episodio comenzó cuando ambos participantes mantuvieron una tensa discusión en la vía pública. La confrontación se incrementó hasta que uno de los involucrados descendió de su vehículo e inició el ataque con un objeto de metal.

Según informó el medio local El Doce, el hecho conmocionó a los vecinos, que dieron aviso a emergencias y observaron el operativo policial en el barrio.

El motociclista, de 28 años, fue hallado por personal del Escuadrón Motorizado Enduro sentado sobre el cordón de la vereda, con diversas heridas evidentes producto del ataque. Mientras se realizaba el procedimiento policial, el agresor intentó escapar, pero fue interceptado rápidamente a escasos metros, permitiendo el esclarecimiento inicial del hecho y la detención del sospechoso.

La víctima relató a los agentes que, tras el intercambio de insultos con el automovilista, este último descendió de la Citroën Jumper portando un fierro y lo golpeó en repetidas ocasiones. Además del testimonio del afectado, los efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro constataron heridas visibles en la cabeza y en el brazo izquierdo del motociclista.

El servicio de emergencias médicas llegó rápidamente y corroboró un traumatismo de cráneo con sangrado leve, además de un golpe contundente en la extremidad superior. El motociclista no necesitó traslado hospitalario, pero recibió curaciones en el lugar.

El agresor, un hombre de 49 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno, que ordenó su inmediata detención mientras avanza la investigación. Tanto la camioneta como el instrumento contundente involucrado en la agresión fueron incautados y permanecen bajo resguardo judicial.

Un conductor atropelló a un motociclista tras una discusión, intentó huir y lo atraparon

Un cruce de palabras en una esquina de la localidad de Muñiz, en el partido de San Miguel, terminó en un violento episodio que fue registrado por las cámaras de seguridad del municipio y denunciado en tiempo real por vecinos que presenciaron la escena.

Todo ocurrió el martes 7 de octubre por la tarde, cuando un automovilista atropelló deliberadamente a un motociclista tras una discusión y escapó del lugar sin asistirlo. La fuga duró apenas unos minutos: gracias a la colaboración ciudadana y al monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM), el conductor fue detenido a pocas cuadras.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 en la intersección de Avenida León Gallardo y Madre Camila Rolón, en el barrio Muñiz Norte. El conductor de una Renault Duster blanca, identificado como J.E.M., protagonizó una discusión con un motociclista que realizaba un reparto. Instantes después, en una maniobra captada por una de las cámaras del municipio ubicada en Perón y Paso, la camioneta lo embistió y se dio a la fuga.

El motociclista, D.F.E., cayó al asfalto. A los pocos segundos, testigos que observaron lo ocurrido enviaron mensajes a través de la plataforma “Ojos en Alerta”, un sistema que permite reportar emergencias vía WhatsApp. Cinco vecinos se comunicaron con el COM e informaron sobre el siniestro. En simultáneo, operadores del centro visualizaron la secuencia en vivo y comenzaron a seguir el recorrido del vehículo por las distintas cámaras distribuidas en la zona.

En cuestión de minutos, la Duster fue registrada en diferentes puntos del distrito: Perón y Conesa, Perón y Rodríguez Peña, Sarmiento y Tribulato, Tribulato y José María Paz, y en el Túnel Tribulato, hasta que finalmente fue interceptada en las calles Italia y Peluffo por un móvil policial. También intervinieron otros móviles y agentes de la Motorizada Centro.

D.F.E. fue atendido por una ambulancia del SAME, la cual lo trasladó consciente al Hospital Larcade con politraumatismos. Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, el joven expresó su intención de radicar la denuncia correspondiente.

El conductor fue llevado al Hospital Santa María para un precario médico y posteriormente trasladado a la Comisaría 1ª de San Miguel, donde quedó aprehendido. Sin embargo, horas más tarde fue liberado por la Justicia.