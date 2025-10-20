Sociedad

Temperaturas de verano: cómo comenzará la semana en el AMBA y cuándo volverán las lluvias

La marca más alta está pronosticada para el jueves con una máxima que llegará a los 29° C. La lluvia recién aparecería el miércoles

Guardar
La semana comienza con temperaturas
La semana comienza con temperaturas muy altas

La penúltima semana del mes de octubre comienza con temperaturas realmente calurosas que estarán rozando los 30° C, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en las provincias del hemisferio norte del país. Si bien no se esperan lluvias para los primeros dos días, las condiciones podrían verse modificadas en la tarde-noche del miércoles y luego hacia el fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tanto para la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de localidades que conforman el AMBA se anticipan días más compatibles con el verano, que lo que queda de la primavera. El lunes se presentará con un cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 15 °C y los 25 °C y vientos del sector norte que alcanzarán una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora (Km/h), con ráfagas máximas de 50 km/h.

Durante el martes y el miércoles se espera que continúen las condiciones cálidas, donde la térmica ascenderá a 27 °C y 29 °C respectivamente. En estas jornadas, el viento norte será predominante, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h; y con ráfagas que irán desde los 42 a los 50 km/h. En cambio, para mitad de semana las velocidades disminuirán a 19 y 30.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA.

Según el informe meteorológico, el cambio llegará hacia la noche del miércoles, dado que se espera la caída de chaparrones y un primer descenso de la temperatura. El viento rotará al sur y soplará entre 16 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Y las marcas térmicas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

Para el jueves, el firmamento tendrá una nubosidad que aumentará de parcial a mayoritaria y sin lluvias. Sin embargo, para el viernes se esperan nuevas precipitaciones durante toda la jornada.

El mapa meteorológico nacional correspondiente al lunes 20 de octubre de 2025 muestra una alerta de nivel amarillo por vientos intensos en diversas provincias argentinas, lo que anticipa posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

Las alertas amarillas de hoy
Las alertas amarillas de hoy por fuentes vientos.

La alerta se extiende al sur de Catamarca, Buenos Aires y La Rioja, norte de San Luis y gran parte de Chubut y Río Negro. En estos casos, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

El sureste de Mendoza también comprendido dentro resaltada en amarillo por el SMN, se suma a la lista, aunque esta jurisdicción suele verse afectada por vientos Zonda, que son persistentes y con ráfagas intensas durante esta época del año.

LAs alertas amarillas para mañana
LAs alertas amarillas para mañana por tormentas y viento Zonda.

En tanto, en la zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Río Negro está previsto lluvias de distinta intensidad, con la posibilidad de que sean localmente fuertes. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 10 y 20 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.

Aunque el nivel amarillo no representa el máximo nivel de emergencia, sí exige precaución por parte de la población y de las autoridades locales, dado que situaciones de este tipo pueden complicar el desarrollo normal de actividades en espacios abiertos, afectar servicios energéticos y alterar recorridos de transporte.

Para mañana se mantiene la alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza. Además, Buenos Aires y La Pampa tendrán alertas amarillas por tormentas.

Temas Relacionados

temperaturascalorAMBAprovinciasúltimas noticias

Últimas Noticias

Trasladan a Pablo Laurta a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra

El imputado por el doble crimen en la capital provincial declarará en la Unidad Judicial de Homicidios. Posteriormente, será trasladado al penal de Cruz del Eje

Trasladan a Pablo Laurta a

Detuvieron a dos hermanos de Córdoba por vender cocaína a metros de un hospital

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron droga, dinero en efectivo y una motocicleta, entre otros elementos importantes para la causa

Detuvieron a dos hermanos de

Murió una nena de 11 años en un choque en Salta: viajaba con su hermana de 17 años en una moto

Viajaba en moto junto a su hermana, también menor de edad, por la Ruta Nacional 34 a la altura de la localidad de Metán Viejo

Murió una nena de 11

Robaron a una pareja de jubilados en La Plata: denuncian que los delincuentes marcaron la casa

Ocurrió en la madrugada del sábado en una vivienda de la localidad de Los Hornos. No hay detenidos

Robaron a una pareja de

Asesinaron de un tiro en el pecho a una mujer en plena calle de Córdoba

La Policía provincial busca averiguar los motivos del asesinato ocurrido este domingo. El hecho ocurrió en la calle

Asesinaron de un tiro en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Trasladan a Pablo Laurta a Córdoba para ser indagado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra

Cuántas empresas cerraron en el último año y qué rubros fueron los más golpeados: los números tras la “motosierra” de Milei

Durísima frase de Donald Trump sobre Argentina para justificar la ayuda económica al gobierno de Milei

Murió una nena de 11 años en un choque en Salta: viajaba con su hermana de 17 años en una moto

INFOBAE AMÉRICA
Brasil quiere aprovechar la decisión

Brasil quiere aprovechar la decisión de China de limitar la exportación de minerales críticos

El Museo del Louvre en París permanece cerrado tras el robo de joyas de la colección de la corona francesa

Amanita muscaria: así es el hongo real que inspiró uno de los símbolos más famosos de los videojuegos

Takaichi se perfila para ser primera ministra de Japón tras acordar una coalición con el principal bloque opositor de la cámara baja

El ministro de Justicia de Francia afirmó que los servicios de seguridad fallaron tras el robo de joyas en el Louvre

TELESHOW
Julián Weich cuenta cómo cambió

Julián Weich cuenta cómo cambió su vida: “Un día reuní a mis hijos para pedirles perdón”

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025: la despedida y sus palabras finales

Pablo Lescano renunció a MasterChef Celebrity y a pura emoción contó los motivos: “Estoy triste”

El motivo por el que Wanda Nara y Evangelina Anderson pidieron un aplauso para Maxi López en MasterChef Celebrity

El homenaje que Susana Roccasalvo le rindió a Luis Pedro Toni: “Un personaje entrañable de los que ya no quedan”