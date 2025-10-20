Temperaturas de verano: cómo comenzará la semana en el AMBA y cuándo volverán las lluvias

La semana comienza con temperaturas muy altas

La penúltima semana del mes de octubre comienza con temperaturas realmente calurosas que estarán rozando los 30° C, tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en las provincias del hemisferio norte del país. Si bien no se esperan lluvias para los primeros dos días, las condiciones podrían verse modificadas en la tarde-noche del miércoles y luego hacia el fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, tanto para la Ciudad de Buenos Aires, como el resto de localidades que conforman el AMBA se anticipan días más compatibles con el verano, que lo que queda de la primavera. El lunes se presentará con un cielo parcialmente nublado, temperaturas entre los 15 °C y los 25 °C y vientos del sector norte que alcanzarán una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora (Km/h), con ráfagas máximas de 50 km/h.

Durante el martes y el miércoles se espera que continúen las condiciones cálidas, donde la térmica ascenderá a 27 °C y 29 °C respectivamente. En estas jornadas, el viento norte será predominante, con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h; y con ráfagas que irán desde los 42 a los 50 km/h. En cambio, para mitad de semana las velocidades disminuirán a 19 y 30.

El pronóstico extendido para el AMBA.

Según el informe meteorológico, el cambio llegará hacia la noche del miércoles, dado que se espera la caída de chaparrones y un primer descenso de la temperatura. El viento rotará al sur y soplará entre 16 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. Y las marcas térmicas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 27 °C de máxima.

Para el jueves, el firmamento tendrá una nubosidad que aumentará de parcial a mayoritaria y sin lluvias. Sin embargo, para el viernes se esperan nuevas precipitaciones durante toda la jornada.

El mapa meteorológico nacional correspondiente al lunes 20 de octubre de 2025 muestra una alerta de nivel amarillo por vientos intensos en diversas provincias argentinas, lo que anticipa posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupciones temporales en las actividades cotidianas.

Las alertas amarillas de hoy por fuentes vientos.

La alerta se extiende al sur de Catamarca, Buenos Aires y La Rioja, norte de San Luis y gran parte de Chubut y Río Negro. En estos casos, el SMN recomienda evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

El sureste de Mendoza también comprendido dentro resaltada en amarillo por el SMN, se suma a la lista, aunque esta jurisdicción suele verse afectada por vientos Zonda, que son persistentes y con ráfagas intensas durante esta época del año.

LAs alertas amarillas para mañana por tormentas y viento Zonda.

En tanto, en la zona cordillerana de Neuquén, Chubut y Río Negro está previsto lluvias de distinta intensidad, con la posibilidad de que sean localmente fuertes. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 10 y 20 milímetros, aunque en algunos puntos podrían superarse.

Aunque el nivel amarillo no representa el máximo nivel de emergencia, sí exige precaución por parte de la población y de las autoridades locales, dado que situaciones de este tipo pueden complicar el desarrollo normal de actividades en espacios abiertos, afectar servicios energéticos y alterar recorridos de transporte.

Para mañana se mantiene la alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza. Además, Buenos Aires y La Pampa tendrán alertas amarillas por tormentas.