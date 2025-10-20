Murió una nena de 11 años en un choque en Salta: viajaba con su hermana de 17 años en una moto

Choque entre una moto y una camioneta en Salta: murió una nena de 11 años (Copenoa)

En la ciudad de Metán Viejo, en la provincia de Salta, se produjo un siniestro vial en la Ruta Nacional 34, el cual dejó una víctima falta: una niña de 11 años, que fue trasladada al Hospital Del Carmen, pero no logró sobrevivir.

El accidente tuvo lugar cerca de las 14:30, cuando dos hermanas viajaban en una motocicleta circulando de norte a sur. Según las primeras informaciones oficiales, habrían colisionado con una camioneta que remolcaba maquinaria agrícola. El impacto provocó la caída de ambas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital.

Pese a la rápida intervención médica y al intento por obtener un traslado aéreo debido a la gravedad de las lesiones, los equipos del Hospital Del Carmen no lograron salvar la vida de la niña de 11 años. Su hermana, de 17, permanece internada y bajo observación médica por los diversos traumatismos sufridos.

El hecho, según informó el portal del diario El Tribuno, se produjo en un tramo de la Ruta Nacional 34 que concentra intenso tránsito de camiones, maquinaria agrícola y vehículos particulares, especialmente durante la época de cosecha.

Un auto volcó y cayó a un canal de riego en Mendoza: la conductora estaba alcoholizada

El Aveo dentro de un canal de riego de San Rafael en Mendoza (Los Andes)

El distrito de Goudge, en el departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza, amaneció ayer domingo con un siniestro vial.

Un Chevrolet Aveo, en el que circulaban seis personas, volcó y terminó dentro de un canal de riego en circunstancias que ahora investigan las autoridades.

El incidente ocurrió pasadas las 7 de la mañana, cuando el vehículo se desplazaba por Ruta 160, en sentido de oeste a este, y al llegar a la intersección con Ruta 169, la conductora perdió el control, según informó el portal del diario Los Andes.

Según datos confirmados por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, la mujer manejaba con un nivel de 0.95 gramos de alcohol por litro en sangre, casi el doble del límite permitido por la ley vigente para conductores particulares, que es de 0.5 g/l.

La conductora, una mujer de 37 años, fue la única ocupante que debió ser asistida en el hospital Schestakow debido a los traumatismos sufridos. El resto de los pasajeros eran cinco varones, cuatro de ellos mayores de edad y dos menores, quienes no presentaron lesiones tras el impacto.

Al momento de la intervención de los equipos de rescate, las autoridades constataron que en el auto viajaban seis personas: la mujer al volante y cinco varones de 7, 10, 19, 20 y 21 años. El parte policial oficial subraya que ninguno de ellos resultó herido, mientras que la conductora debió ser trasladada al hospital local para su asistencia por politraumatismos.

La infracción derivó en la retención de la licencia de conducir de la mujer, una medida administrativa inmediata frente a los resultados positivos en el control de alcoholemia.

Las causas exactas del accidente se encuentran bajo investigación. Personal de la Policía Vial de Mendoza realizó peritajes en la zona del vuelco para determinar la mecánica precisa del siniestro y descartar posibles fallas en el camino o el vehículo. Los estudios complementarios buscan establecer si se cumplieron las medidas de seguridad básicas, como el uso de cinturones y la cantidad adecuada de ocupantes permitidos por la capacidad del rodado.