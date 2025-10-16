Sociedad

Villa Soldati: un auto chocó contra una estación del Metrobús y otro volcó durante la madrugada

El conductor de un Peugeot 208 resultó ileso tras el impacto que destrozó el vehículo. En otro hecho, un Fiat Idea volcó con dos mujeres que fueron rescatadas y trasladadas al hospital

Por Alejandro Caminos

Uno de los choques en Villa Soldati

Un choque entre dos vehículos en la avenida Fernández de la Cruz al 3200, a la altura de Villa Soldati, originó esta mañana el corte parcial del tránsito entre las calles Portela y Pergamino. Las autoridades implementaron un desvío por el corredor exclusivo del Metrobús ante el impacto, que dejó uno de los autos gravemente dañado y piezas desperdigadas sobre la calzada.

La colisión involucró a un Peugeot 208 gris, que terminó completamente destrozado, mientras una de sus ruedas y el eje quedaron ubicados en medio del carril. De acuerdo con Todo Noticias, el conductor estaba en estado de ebriedad y el vehículo impactó directamente contra el muro de contención de la estación Mariano Acosta del Metrobús, lo que contribuyó a la magnitud del incidente.

El Peugeot 208 implicado sobre
El Peugeot 208 implicado sobre la avenida Fernández de la Cruz, completamente destrozado.

“En consecuencia, personal de la Comisaría Vecinal 8 B de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar junto a Bomberos de la Ciudad, que rescataron al conductor del vehículo, mayor de edad y único ocupante, y el SAME lo trasladó al Hospital Grierson, con diagnóstico de politraumatismos”, destacaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El operativo policial dispuso el corte de la avenida Fernández de la Cruz entre Portela y Pergamino, restringiendo el paso de automóviles por el tránsito habitual y obligando a circular por el Metrobús. Los peritos trabajan en la zona afectada para remover los autos y restablecer la circulación.

Bomberos de la Ciudad asisten a una de las implicadas en el choque que hubo esta madrugada.

Sin embargo, no fue el único incidente que tuvo el sur porteño. “Dos mujeres fueron rescatadas esta madrugada por Bomberos de la Ciudad, luego de protagonizar un choque en el cruce de las avenidas Fernández De la Cruz y Lacarra, en el barrio de Villa Soldati”, señalaron fuentes policiales a Infobae.

A su vez, informaron que el vehículo implicado, un Fiat Idea, había perdido el control y finalmente terminó volcado sobre la cinta asfáltica. Y concluyeron: “Los efectivos lograron sacar del interior a las dos mujeres y el SAME las trasladó al Hospital Grierson, con diagnóstico de politraumatismos”.

Por otro, en la intersección de la avenida Juan B Justo y Cuenca, en Villa Santa Rita, un camión y una motocicleta protagonizaron un choque este jueves por la mañana. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió al motociclista implicado, quien rechazó el traslado a un centro de salud tras la evaluación médica realizada en el lugar.

Persecución y fuego

En agosto, una persecución encabezada por efectivos de la Policía de la Ciudad y un grupo de menores de edad finalizó en Villa Soldati cuando el vehículo en el que circulaban los sospechosos impactó contra una vivienda y comenzó a incendiarse. Los ocupantes del auto resultaron detenidos y trasladados a un hospital cercano con diversas lesiones.

La Policía de la Ciudad siguió por varias cuadras a un vehículo aparentemente robado por jóvenes de entre 16 y 17 años

Según información obtenida por Infobae, el episodio sucedió de madrugada, luego de que agentes policiales detectaron que un Citroën C3 Aircross realizaba maniobras sospechosas. El incidente se originó en el cruce de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en la zona sur del barrio Flores. Allí, personal de la Comisaría Vecinal 7 A observó que el vehículo avanzaba en contramano por Lafuente. El auto poseía pedido de secuestro por haber sido robado días antes, confirmaron fuentes policiales a este medio.

Al recibir la orden de detenerse, el conductor aceleró y se inició la persecución. Tras recorrer varias cuadras, el automóvil perdió el control y subió a la vereda hasta impactar contra una casa en la esquina de San Pedrito y Rabanal.

