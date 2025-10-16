Temor en Santa Fe: apareció un puma en el patio de una casa

Rescataron a un puma en Santa Fe

El hallazgo de un puma oculto entre bolsas y residuos en el patio de una vivienda de la ciudad de Santa Fe generó sorpresa y movilizó a las autoridades locales en la mañana de este jueves.

La situación quedó registrada en una serie de videos y se viralizó en redes sociales. Allí se observa al animal refugiado en un rincón, lo que llevó a la propietaria de la casa a cerrar las puertas y solicitar asistencia al 911.

La intervención de la Policía Ecológica y de la Brigada de Rescate de Animales permitió controlar el episodio sin incidentes. El personal especializado utilizó herramientas adecuadas para asegurar al felino, que no ofreció resistencia durante el procedimiento. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado a la ex Granja La Esmeralda para su resguardo.

El puma no se resistió durante el operativo

Según relató una vecina del barrio, en diálogo con el móvil del medio santafesino AIRE, la presencia del animal fue advertida inicialmente por la dueña de la casa en cuestión, quien escuchó un fuerte golpe en el techo de su vivienda. Al asomarse por la ventana, observó al puma, mientras los perros del lugar ladraban insistentemente. Luego, detalló: “A la chica le salió decir que era un león”.

La confusión inicial se disipó cuando los vecinos lograron identificar con claridad al animal, que había caído desde una altura al patio delantero de la casa. Ante la confirmación de que se trataba de un puma, la dueña de la vivienda optó por resguardarse y contactar a las autoridades. “Cuando lo vio, la dueña de la casa cerró las puertas y llamó a la policía. El puma se escondió en un rincón”, explicó la vecina consultada.

Rescataron a un puma en Santa Fe

El operativo de rescate se desarrolló con la llegada de personal de la granja, quienes emplearon una caja y un palo con un aro en la punta para capturar al animal. La mujer que presenció el operativo subrayó que el animal no se resistió ni sufrió ningún golpe.

Testigos del barrio también aportaron información relevante sobre el desplazamiento del puma antes de su hallazgo. “Unos chicos que venían en un carro dijeron que lo vieron caminando a varias cuadras de acá”, agregó la vecina.

Antecedentes recientes en Santa Fe

En agosto rescataron un cachorro de puma yaguarundí

En el mes de agosto, un cachorro de puma yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi) apareció en la localidad santafesina de San Justo. Según informó el medio La Capital, un vecino se comunicó con la Guardia Rural “Los Pumas”para advertir la presencia de un felino silvestre que, aparentemente desorientado, se encontraba en la puerta de su casa. Al llegar al lugar, personal de la Sección N° 16 constató que se trataba de un cachorro de puma yaguarundí, que era contenido por un hombre mayor de edad.

Con las medidas de seguridad correspondientes, los efectivos lograron capturarlo sin causarle lesiones y notificaron a especialistas en fauna silvestre. Posteriormente, el animal fue trasladado a la ex Granja La Esmeralda.

A fines de julio, apareció un puma macho de gran tamaño en la localidad santafesina de Las Rosas, en el patio de una vivienda ubicada en la calle Ituzaingó al 1200.

El felino fue sedado y trasladado a la Granja La Esmeralda, donde permaneció bajo observación veterinaria.

El felino fue descubierto oculto entre las plantas del fondo del domicilio. Los dueños del hogar, al advertir la peligrosidad de la situación, dieron aviso inmediato a la Guardia Rural “Los Pumas”.

El operativo consistió en acordonar el área para evitar el acercamiento de curiosos y se desplegó un procedimiento veterinario para sedar al ejemplar sin causarle daño. Los veterinarios administraron el sedante de manera controlada, lo que permitió estabilizar al puma para su posterior traslado.