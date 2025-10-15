Varios heridos tras un choque entre un colectivo y una moto en el centro porteño

El vidrio astillado y la moto destruida, dos de las postales del accidente de esta mañana.

Un choque entre una moto y un colectivo de la línea 102 dejó siete personas heridas esta mañana en la intersección de avenida Córdoba y Paraná, en el límite entre los barrios San Nicolás y Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro obligó a interrumpir el tránsito y movilizó un importante despliegue de Bomberos de la Ciudad y SAME.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la moto circulaba por avenida Córdoba, mientras que el colectivo de la línea 102 avanzaba por la calle Paraná cuando se produjo el impacto. El saldo del accidente incluyó varios heridos, entre los que se encuentra el conductor del rodado menor y pasajeros del ómnibus.

Uno de los ocupantes de la moto sufrió una fractura expuesta.

“Bomberos de la Ciudad concurrió a auxiliar al motociclista y su acompañante, uno de los cuales sufrió fractura expuesta, y eran atendidos por el SAME”, señalaron fuentes policiales a Infobae.

Y agregaron: “Por otra parte, unos quince pasajeros manifestaron algún tipo de dolor, por lo cual también fueron sometidos a un control clínico por parte de médicos del SAME”.

El conductor del colectivo brindó declaraciones a Crónica TV, donde explicó: “Yo crucé en verde y el muchacho se ve que venía cortando semáforos y se mandó sin frenar”. Además, agregó: “Los peatones auxiliaron al conductor de la moto, yo me preocupé por los pasajeros”.

La parte derecha del vidrio delantero del colectivo quedó completamente destrozado.

Desde Crónica TV indicaron que tres heridos fueron derivados al Hospital Ramos Mejía y cuatro al Hospital Fernández. El SAME desplazó trece ambulancias para atender la emergencia.

El siniestro causó daños relevantes en la unidad de transporte: el vidrio delantero del colectivo quedó completamente astillado y destrozado en su sector derecho, describió la señal televisiva. El procedimiento de asistencia requirió el corte total de la circulación en la zona, afectando la conectividad en el centro porteño.

El accionar coordinado de Bomberos de la Ciudad y SAME permitió asistir de inmediato a los afectados y restablecer la seguridad mientras se realizaban las pericias en la escena del hecho.

Noticia en desarrollo...