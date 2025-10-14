Sociedad

Violento enfrentamiento entre la policía y manifestantes en Chaco: hubo más de 40 heridos

Un intento de corte de ruta por parte de manifestantes que exigían la restitución de pensiones por discapacidad terminó en una violenta pelea en la localidad de Villa Río Bermejito

Un operativo policial desplegado en la localidad de Villa Río Bermejito, en el interior del Chaco, derivó este martes en un brutal enfrentamiento que dejó al menos 41 efectivos heridos y otros tantos por el lado de los manifestantes.

El conflicto se desató durante un intento de corte sobre la Ruta Provincial N° 3, protagonizado por un grupo de manifestantes que reclamaba la restitución de pensiones por discapacidad, suspendidas en las últimas semanas.

Desde temprano, la situación comenzó a escalar. De acuerdo con lo expresado por fuentes policiales a Infobae, los manifestantes se encontraban armados con palos, machetes, gomeras y hasta bombas molotov, elementos que provocaron alarma entre los vecinos y motivaron varios llamados al servicio de emergencias 911. La Policía del Chaco intervino con personal de distintas unidades, incluyendo Infantería, Bomberos, Caminera, la comisaría local y de zonas aledañas, y efectivos de Consumos Problemáticos e Investigaciones.

Pese a los intentos de diálogo iniciales por parte del intendente de la localidad y otras autoridades, la situación no logró descomprimirse. Incluso, el propio jefe de la comisaría local, comisario mayor Fabio Raúl Bogado, se presentó en el lugar para intentar mediar, pero fue agredido con un golpe de puño en el rostro, lo que lo dejó desvanecido con lesiones de consideración, según informó la fuerza policial.

La agresión marcó un punto de quiebre. A partir de ese momento, los manifestantes comenzaron a avanzar con mayor violencia para cortar la ruta, lo que derivó en la acción directa de las fuerzas de seguridad.

Los agentes comenzaron a desalojar la vía pública, momento en el que se produjo un choque cuerpo a cuerpo. Los manifestantes arrojaron piedras, palos y explosivos caseros. En medio del caos, algunos efectivos fueron alcanzados por los proyectiles y resultaron heridos. También comenzaron a intentar dispersar la multitud con balas de goma y gases lacrimógenos.

Las imágenes del incidente comenzaron a circular en redes sociales, donde se pudo ver a mujeres corriendo, llorando, con signos visibles de haber resultado lastimadas durante la refriega.

La Policía del Chaco también difundió una lista con los nombres de los efectivos lesionados, entre los que se cuentan comisarios, subcomisarios, suboficiales y agentes. Además del comisario Bogado, fueron identificados entre los heridos el comisario inspector Eduardo Villaboa Barbetti, el subcomisario Amílcar Araujo, y la comisaria general Sara Aguilera, entre otros. El parte oficial incluye un total de 42 nombres, aunque algunas fuentes mencionan 41 lesionados, lo que deja abierta una diferencia aún no aclarada.

El conflicto, que tuvo lugar en el corazón de El Impenetrable chaqueño, despertó una rápida reacción del Gobierno provincial, que emitió un comunicado en el que expresó su “solidaridad y reconocimiento a los policías agredidos”. A través de un mensaje institucional, el Ejecutivo chaqueño aseguró que “la provincia no permitirá el regreso de los cortes ni los hechos violentos que afecten la convivencia democrática”. Además, destacaron que “se aplicó de manera inmediata el protocolo antipiquetes, garantizando el tránsito y evitando que el hecho escale”.

En la misma línea, el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía afirmaron que hace casi dos años no se registraban cortes de rutas en el territorio provincial, y atribuyeron la actual situación a un “grupo de militantes kirchneristas”, una caracterización que no fue confirmada en el resto de los partes oficiales ni en los reportes de medios locales. Algunos medios, como Diario Norte, identificaron a los participantes del reclamo como pertenecientes a comunidades originarias, sin vincularlos directamente con ningún espacio partidario.

Las consecuencias del enfrentamiento no terminaron con la represión. Aunque se logró reestablecer la libre circulación en la zona, no se informó cuántos manifestantes fueron detenidos o cuántos resultaron heridos durante la intervención. Tampoco se difundió un parte médico oficial sobre las personas que participaron de la protesta. Según pudo relevarse a través de imágenes y testimonios, al menos una mujer y un hombre resultaron heridos mientras participaban de la manifestación.

En paralelo, el jefe de la Policía del Chaco, comisario general Fernando Romero, y el subjefe Manuel Silva se trasladaron hasta la zona de conflicto para supervisar las acciones y acompañar al personal desplegado.

Desde la fuerza destacaron que el operativo buscó “resguardar la seguridad y la libre circulación”, en una zona de difícil acceso y con alta tensión social.

