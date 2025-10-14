Sociedad

Una camioneta realizó una mala maniobra y volcó a metros de Casa Rosada

El accidente ocurrió en la esquina de Yrigoyen y Balcarce, donde una Citroën Berlingo terminó volcada. No hubo heridos pero interrumpieron el tránsito en calles del microcentro

Guardar
Una camioneta terminó volcada en la esquina de Casa Rosada

Una escena inesperada interrumpió la rutina del microcentro porteño: una camioneta volcada en plena senda peatonal, a metros de la Casa Rosada, paralizó el tránsito y atrajo la mirada de peatones y trabajadores de la zona. El incidente, que involucró a un segundo vehículo, no dejó heridos graves, pero obligó a desplegar un operativo de emergencia en una de las esquinas más sensibles del casco histórico de Buenos Aires.

Un utilitario de la marca Citroën terminó volcado en horas de la tarde de este martes luego de protagonizar un choque con un Fiat Cronos rojo. El siniestro, que ocurrió en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, generó un importante despliegue de servicios de emergencia y obligó a cortar el tránsito en una zona clave del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio fue producto de una maniobra fallida. Ambos vehículos circulaban a baja velocidad cuando se produjo el impacto. El Fiat Cronos, según se indicó, no presentó daños de consideración. La Berlingo, en cambio, terminó volcada sobre su lateral izquierdo, apoyada sobre el lado del conductor, en plena senda peatonal y sobre la cinta asfáltica.

Una camioneta terminó volcada en la esquina de Casa Rosada

Pese a lo aparatoso de la escena, no hubo heridos de gravedad. Una persona recibió atención médica por parte del SAME en el lugar, aunque solo por precaución. De inmediato, dos dotaciones de bomberos se acercaron a la zona del hecho para colaborar con las tareas preventivas y garantizar la seguridad en el perímetro afectado.

Como parte del operativo, las autoridades dispusieron el corte total del tránsito en la calle Hipólito Yrigoyen, a la altura de Bolívar, mientras que Balcarce también fue bloqueada para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

El accidente no pasó desapercibido, no solo por la imagen del vehículo volcado en medio de una arteria clave de la ciudad, sino también por su cercanía a edificios de alta relevancia institucional como el Ministerio de Economía, el edificio del Arzobispado de Buenos Aires y la histórica Plaza de Mayo. La escena sumó desconcierto en una zona habitualmente transitada y bajo constante vigilancia.

Dos mujeres policías resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en Chacarita

Una de las oficiales de
Una de las oficiales de la Policía de la Ciudad es trasladada al Hospital Tornú.

En la mañana de hoy, un choque entre un colectivo de la línea 71 y un auto particular generó complicaciones en el tránsito en la intersección de Federico Lacroze y Guzmán, en el barrio porteño de Chacarita. El incidente se registró esta mañana a la altura de Lacroze al 4150, donde acudieron equipos de emergencia para asistir a los involucrados.

Fuentes policiales del caso informaron a Infobae que el vehículo particular implicado es un Toyota Corolla, que era manejado por dos oficiales de la Policía de la Ciudad, ambas, de 24 y 31 años. Y que fueron trasladadas al Hospital Tornú para su atención, “sin riesgo de vida”.

El vehículo particular involucrado terminó con daños en la parte delantera izquierda, del lado del conductor, producto del impacto. La colisión dejó parte del frente del auto destrozado.

Christian, conductor de la línea 71, habló en C5N sobre el siniestro vial: “Venía circulando por Corrientes a la altura de Lacroze, que está la curva y está la parada de la línea 39, con lo cual siempre en este horario hay carga de pasajeros. Atrás se encontraba un Gol gris y atrás de este estaba el Toyota Corolla negro, lo cual estoy doblando y siento el impacto, que sale sin mirar y me pega al costado lateral derecho mío”.

A raíz del accidente, la circulación sobre Federico Lacroze se redujo a un solo carril en el sentido hacia Álvarez Thomas, lo que provoca demoras en la zona desde hace horas. El SAME y personal policial trabajan en el lugar para asegurar el área, atender a las mujeres heridas y permitir la remoción de los vehículos.

En este sentido, las autoridades recomendaron optar por vías alternativas mientras continuaron las tareas de asistencia y reordenamiento del tránsito.

Temas Relacionados

Casa RosadaCiudad de Buenos AiresChoquesSiniestro vialÚltimas noticias

Últimas Noticias

Otro caso de violencia de género: detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar a su ex pareja

El sospechoso, de 36 años, fue arrestado este martes por la Policía de la Ciudad cuando salía de su vivienda en el barrio porteño de Monserrat

Otro caso de violencia de

El plan criminal de Laurta: entrenamientos en el río, la traición al remisero y un error que frustró su fuga

El uruguayo está detenido por los femicidios de su ex pareja, Luna Giardina (24), y su ex suegra, Mariel Zamudio (50). La cronología del hecho y cómo pensaba escapar con su hijo

El plan criminal de Laurta:

“Hacía tres años que Luna vivía con miedo y pedía ayuda”, dijo la hermana de una de las víctimas del doble femicidio

Laura, que viajó desde Chile tras enterarse de lo sucedido en Córdoba, relató la angustia por las amenazas y el hostigamiento de Pablo Laurta que padeció Giardino

“Hacía tres años que Luna

El insólito paso en falso de dos de los acusados del triple femicidio: a quién marcaron como ‘El Bola’

Florencia Ibánez y su tío, Víctor Sotacuro Lázaro, intentaron introducir a un nuevo sospechoso en la causa. Sin embargo, al señalarlo en una foto, apuntaron a un viejo conocido de los fiscales y que tiene pedido de captura

El insólito paso en falso

Video: la misteriosa parada de Pablo Laurta antes de asesinar a su ex y a su suegra con el auto del chofer desaparecido

El autor del doble femicidio de Luna Giardino y Mariel Zamudio y el secuestro de su hijo de 5 años, también fue imputado por el crimen de Martín Sebastián Palacio, el conductor que había contratado para llevarlo a Santa Fe. La cronología del caso

Video: la misteriosa parada de
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dólar oficial volvió a

El dólar oficial volvió a subir en una rueda financiera plagada de volatilidad y tensiones

Dos líneas del subte tendrán sus horarios extendidos durante la semana por conciertos

Explosión en una feria de ciencias en Pergamino: la nena que resultó herida está estable, pero sigue en terapia intensiva

Otro caso de violencia de género: detuvieron a un hombre acusado de golpear y amenazar a su ex pareja

Qué dijo Donald Trump sobre la posibilidad de dolarizar la economía de Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Caso Madeleine McCann: una prueba

Caso Madeleine McCann: una prueba de ADN confirmó que una mujer polaca no es la niña que desapareció en 2007

Purga en Rusia: confiscaron bienes por más de USD 112 millones a Victor Momotov, ex juez del Tribunal Supremo

Estados Unidos eleva su apuesta militar en el Caribe con radares para detectar grupos extremistas procedentes de Venezuela

En medio de la incertidumbre, el primer ministro francés propuso aumentar los impuestos a ricos y grandes empresas

Chipre en alerta por la sobrepoblación de gatos: buscan triplicar fondos para frenar su avance

TELESHOW
La Joaqui contó por qué

La Joaqui contó por qué todavía no hizo un tema con Luck Ra: “Me preocupa mucho fallar”

La muerte de Luis Pedro Toni: colegas y figuras lo homenajearon con mensajes emotivos

Nico Occhiato habló de la polémica alrededor de la final de La Voz Argentina: “Todos actuaron”

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación