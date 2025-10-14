Una camioneta realizó una mala maniobra y volcó a metros de Casa Rosada

Una camioneta terminó volcada en la esquina de Casa Rosada

Una escena inesperada interrumpió la rutina del microcentro porteño: una camioneta volcada en plena senda peatonal, a metros de la Casa Rosada, paralizó el tránsito y atrajo la mirada de peatones y trabajadores de la zona. El incidente, que involucró a un segundo vehículo, no dejó heridos graves, pero obligó a desplegar un operativo de emergencia en una de las esquinas más sensibles del casco histórico de Buenos Aires.

Un utilitario de la marca Citroën terminó volcado en horas de la tarde de este martes luego de protagonizar un choque con un Fiat Cronos rojo. El siniestro, que ocurrió en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Balcarce, generó un importante despliegue de servicios de emergencia y obligó a cortar el tránsito en una zona clave del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

El episodio fue producto de una maniobra fallida. Ambos vehículos circulaban a baja velocidad cuando se produjo el impacto. El Fiat Cronos, según se indicó, no presentó daños de consideración. La Berlingo, en cambio, terminó volcada sobre su lateral izquierdo, apoyada sobre el lado del conductor, en plena senda peatonal y sobre la cinta asfáltica.

Pese a lo aparatoso de la escena, no hubo heridos de gravedad. Una persona recibió atención médica por parte del SAME en el lugar, aunque solo por precaución. De inmediato, dos dotaciones de bomberos se acercaron a la zona del hecho para colaborar con las tareas preventivas y garantizar la seguridad en el perímetro afectado.

Como parte del operativo, las autoridades dispusieron el corte total del tránsito en la calle Hipólito Yrigoyen, a la altura de Bolívar, mientras que Balcarce también fue bloqueada para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

El accidente no pasó desapercibido, no solo por la imagen del vehículo volcado en medio de una arteria clave de la ciudad, sino también por su cercanía a edificios de alta relevancia institucional como el Ministerio de Economía, el edificio del Arzobispado de Buenos Aires y la histórica Plaza de Mayo. La escena sumó desconcierto en una zona habitualmente transitada y bajo constante vigilancia.

Dos mujeres policías resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en Chacarita

Una de las oficiales de la Policía de la Ciudad es trasladada al Hospital Tornú.

En la mañana de hoy, un choque entre un colectivo de la línea 71 y un auto particular generó complicaciones en el tránsito en la intersección de Federico Lacroze y Guzmán, en el barrio porteño de Chacarita. El incidente se registró esta mañana a la altura de Lacroze al 4150, donde acudieron equipos de emergencia para asistir a los involucrados.

Fuentes policiales del caso informaron a Infobae que el vehículo particular implicado es un Toyota Corolla, que era manejado por dos oficiales de la Policía de la Ciudad, ambas, de 24 y 31 años. Y que fueron trasladadas al Hospital Tornú para su atención, “sin riesgo de vida”.

El vehículo particular involucrado terminó con daños en la parte delantera izquierda, del lado del conductor, producto del impacto. La colisión dejó parte del frente del auto destrozado.

Christian, conductor de la línea 71, habló en C5N sobre el siniestro vial: “Venía circulando por Corrientes a la altura de Lacroze, que está la curva y está la parada de la línea 39, con lo cual siempre en este horario hay carga de pasajeros. Atrás se encontraba un Gol gris y atrás de este estaba el Toyota Corolla negro, lo cual estoy doblando y siento el impacto, que sale sin mirar y me pega al costado lateral derecho mío”.

A raíz del accidente, la circulación sobre Federico Lacroze se redujo a un solo carril en el sentido hacia Álvarez Thomas, lo que provoca demoras en la zona desde hace horas. El SAME y personal policial trabajan en el lugar para asegurar el área, atender a las mujeres heridas y permitir la remoción de los vehículos.

En este sentido, las autoridades recomendaron optar por vías alternativas mientras continuaron las tareas de asistencia y reordenamiento del tránsito.