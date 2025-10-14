Sociedad

Brutal choque en el centro de Córdoba: el conductor tenía el carnet habilitado, pero padecía de epilepsia

La licencia de conducir estaba en regla, pero su documento figuraba que tenía dicha condición médica. Investigan si realizaba el tratamiento adecuado. El estado de los heridos

Brutal accidente en pleno centro de Córdoba: un conductor perdió el control de su auto y atropelló a varias personas

El accidente en la intersección de avenida General Paz y 9 de Julio, en pleno centro de Córdoba, continúa bajo investigación, luego de que un vehículo atropellara a varias personas, de las cuales siete resultaron heridas, en una zona de alto tránsito.

Según indicaron medios locales, el conductor de 36 años, quien se desempeñaba como chofer de una aplicación de viajes, tenía su carnet de conducir vigente, emitido por la Municipalidad de Córdoba, y no existía restricción alguna para que pudiera conducir, según consta en los registros oficiales.

No obstante, en su documento figura que padece epilepsia controlada y que se encuentra bajo tratamiento médico. La investigación ahora apunta a conocer si realizaba correctamente el medicamento.

El conductor, chofer de una aplicación de viajes, tenía carnet vigente y epilepsia controlada, según registros oficiales

Según El Doce TV, el fiscal José Bringas, a cargo de la investigación del caso, imputó al conductor por los delitos de lesiones leves y lesiones culposas calificadas. Además, dispuso su traslado a la cárcel de Bouwer, donde permanece detenido mientras avanza el expediente judicial.

La investigación aguarda los resultados de las pericias médicas y toxicológicas, practicadas este lunes, para determinar si el hombre sufrió un episodio de salud al momento del hecho o si se encontraba bajo otra circunstancia al ocurrir el siniestro.

Sobre el estado de las personas atropelladas, el Secretario de Salud, Ariel Aleksandroff, detalló el panorama en diálogo con Cadena 3. Informó que las tres personas que fueron trasladadas al Hospital de Urgencias por el Servicio de Emergencias 107 permanecieron durante la noche bajo observación médica, con seguimiento en la guardia del Shock Room. “Han evolucionado favorablemente”, señaló el funcionario.

La paciente de 31 años que presentó traumatismo de cráneo y lesiones leves fue derivada a un centro privado debido a su cobertura médica.

Tres heridos permanecen bajo observación médica, mientras otros dos motociclistas sufrieron lesiones graves (Crédito: @andyferreyra)

Por otro lado, las dos personas que iban en moto sufrieron lesiones más complejas. El primero, que resultó con traumatismo de clavícula, escoriaciones y fracturas costales, fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia general. La segunda, una mujer de 43 años, permanece en observación por heridas abdominales y lesiones hepáticas, aunque los médicos aseguran que su estado es estable y que requiere internación preventiva.

Cómo fue el accidente

El grave accidente alteró la tranquilidad en el centro de la ciudad de Córdoba sucedió durante la tarde de este lunes, cuando un automóvil perdió el control, subió a la vereda y embistió a varios peatones en el barrio de Centro.

Según detalló la Policía de Córdoba, el siniestro ocurrió en la esquina de Avenida General Paz y 9 de julio, pleno centro cordobés. Las grabaciones captadas por cámaras de seguridad evidencian que el conductor del Ford Fiesta perdió el manejo del vehículo y atropelló a varias personas que transitaban por ese sector.

Testigos afirman que el vehículo cruzó un semáforo en rojo, chocó a una moto y arrastró a un motociclista varios metros

Los videos compartidos por medios locales muestran al conductor dentro del auto después del choque, increpado por quienes estaban cerca, mientras una mujer yacía sobre la carpeta asfáltica y otras personas exhibían lesiones tanto en la calle como en la vereda.

Tras el hecho, el responsable al volante fue trasladado a la Comisaría 1ª “para su resguardo físico”. De acuerdo con medios cordobeses, al ser detenido, el conductor expresó que “no tenía idea de lo que había pasado” y se lo percibía “muy perdido”, según testimonios recabados por la prensa.

Varias personas que observaron lo ocurrido señalaron que el Ford Fiesta atravesó un semáforo en rojo y primero chocó a una moto donde iban dos ocupantes. Luego, tras perder el control, el automóvil impactó contra un contenedor de basura en la vereda, llevándose por delante a más transeúntes.

Según comentarios de testigos a la prensa, el conductor avanzó decenas de metros “arrastrando a un motociclista”, y también lesionó a peatones que estaban en la zona. Una mujer manifestó: “Venía a una velocidad muy alta”, mientras aumentaba la tensión entre quienes presenciaban el hecho.

Violento enfrentamiento entre la policía

Comenzó el juicio contra el

Allanaron al instructor de la

Lomas de Zamora: vecinos denuncian

Dos líneas del subte tendrán
