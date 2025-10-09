Sociedad

Escapaban de la Policía en un camión robado, chocaron un auto y una nena resultó gravemente herida

El choque ocurrió en la intersección de 79 y 119 durante el mediodía. Hasta el momento no hay detenidos

La intersección de calles en
La intersección de calles en donde los idnividuo chocaron

Un violento accidente de tránsito, ocurrido a cinco kilómetros del centro de La Plata, dejó como saldo a una niña con múltiples heridas y ahora se encuentra internada en grave estado. Los responsables fueron un grupo de delincuentes que escapaban en un camión robado e impactaron de lleno contra el auto en el que se encontraba la menor y su papá.

Las autoridades continúan trabajando para poder dar con los individuos que desataron un caos en la localidad de Villa Elvira, donde tuvo lugar el siniestro. Los hombres escapaban con el vehículo de gran porte que estaba cargado de garrafas. Al llegar a la intersección de las calles 79 y 119, el camión que circulaba a gran velocidad embistió a un Peugeot 206 conducido por un vecino, en el que también se trasladaba la víctima.

El episodio ocurrió pasado el mediodía del miércoles frente a varios testigos que relataron cómo fue la secuencia. El impacto del camión contra el auto dejó importantes destrozos en ambos vehículos e interrumpió el tránsito en la zona durante varias horas.

Además, producto del violento choque, la menor sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada de urgencia por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital San Martín, donde quedó internada con pronóstico reservado. Así lo consignó el portal 0221.

El hecho fue reportado de inmediato al 911 y generó un rápido despliegue de fuerzas de seguridad en el lugar del siniestro. La policía acordonó la escena y trabajó junto al personal de emergencias para asistir a las víctimas. Cuando llegaron, los asaltantes habían logrado huir de la zona luego de abandonar el vehículo.

La situación desembocó en un reclamo vecinal en donde lo que presenciaron el momento señalaron que el siniestro podría haberse evitado. Uno de los residentes aseguró que los reclamos a la Delegación para el corte del pasto en la esquina donde ocurrió la colisión habían sido realizados días atrás.

La Policía continúa con la investigación para dar con el paradero de los delincuentes involucrados, mientras la menor accidentada permanece bajo seguimiento médico a la espera de su evolución.

La persecución terminó en San
La persecución terminó en San Pedrito y Rabanal, donde el vehículo chocó contra una vivienda

A mediados de agosto, tres menores de edad fueron detenidos tras protagonizar una persecución, un choque y un incendio en el barrio porteño de Villa Soldati. El episodio comenzó en la madrugada del 12 de agosto, cuando personal de la Policía de la Ciudad detectó un Citroën C3 Aircross que realizaba maniobras sospechosas en la intersección de las avenidas Perito Moreno y Lafuente, en Flores sur. Los oficiales, pertenecientes a la Comisaría Vecinal 7 A, observaron que el automóvil circulaba en contramano por Lafuente y constataron que tenía pedido de secuestro por robo ocurrido el sábado.

Luego de que la Policía intentara detener el vehículo, el conductor aceleró y se inició una persecución por varias cuadras. Durante la huida, el automóvil perdió el control y subió a la vereda, terminando con un fuerte impacto contra la pared de una vivienda situada en la esquina de San Pedrito y Rabanal, en Villa Soldati. Como consecuencia del choque, el auto se prendió fuego de forma inmediata. Los ocupantes, tres adolescentes de 15, 16 y 17 años, lograron salir por sus propios medios antes de ser reducidos por los oficiales que los seguían.

El incendio consumió por completo el vehículo e incluso generó daños en una de las paredes exteriores de la casa afectada. El operativo demandó además la restricción del tránsito en la zona para facilitar las tareas de asistencia y peritaje. Según confirmaron las fuentes policiales consultadas por Infobae, el automóvil involucrado figuraba con alerta de robo, lo que derivó en su seguimiento apenas fue detectado en la vía pública.

Declaró la ex novia de uno de los acusados por le femicidio de Jimena Salas y dio detalles sobre una de las pistas

La mujer aportó información sobre su relación y la mascota que tenían en común, con la cual los imputados se habrían acercado a la víctima

Condenaron a dos ex funcionarias de Salta por exigirle dinero a beneficiarias de un programa de género

Las dos acusadas quedaron inhabilitadas a ejercer cargos públicos y deberán resarcir económicamente a una de las víctimas. Aún queda una implicada a la espera de ser sometida a un juicio oral y público

Detuvieron a dos personas por el crimen de un jubilado en su casa de Córdoba

Se trata de un hombre y una mujer sospechados de asesinar a Sixto Rivarola en la localidad de Alcira Gigena

Continúan las tareas para combatir dos incendios de gran magnitud que se desataron hace semanas en Salta

Las zonas afectadas corresponden a Hipólito Yrigoyen, Orán y Colonia Santa Rosa. Hay más de 2000 hectáreas afectadas. El SMN indicó están bajo riesgo extremo por falta de humedad

Ofrecieron una recompensa de $10 millones por datos sobre una mujer condenada por matar al novio de su hija

Se trata de una fugitiva que fue sentenciada el 26 de mayo por homicidio agravado por uso de arma de fuego. El crimen sucedió el 11 de diciembre de 2018

Las reacciones de los líderes mundiales al acuerdo entre Israel y Hamas

El Ejército israelí anunció que comenzaron los preparativos para retirar parcialmente sus tropas de Gaza

Punto por Punto: en qué consiste el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Multitudes celebraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el acuerdo de alto el fuego en Gaza

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

Mariana Brey: "Era casado y yo moría de amor"

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”