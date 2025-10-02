El pronóstico para el fin de semana: nubosidad, calor y posibles lluvias en el AMBA

El SMN indicó días cálidos y agradables para estos días, de cara al fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, de cara al fin de semana, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá temperaturas cálidas y agradables, con nubosidad variable. Además, rigen alertas amarillas en el sur del país.

Para esta mañana, el SMN señaló que el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 15°C. Luego, aumentará a los 24°C en la tarde, mientras que habrá mayor presencia del sol. Hacia la noche, volverá la nubosidad parcial y concluirá la jornada con 17°C. Vientos provenientes del norte.

Para el viernes, comenzará un leve proceso de inestabilidad, con una mínima de 16°C y una máxima de 26°C. Durante todo el día estará parcialmente nublado, con mayor presencia de nubes durante la mañana. Además, en esas horas y durante la tarde hay una muy baja posibilidad del 10% de precipitaciones. Y los vientos rotarán del norte al este.

El pronóstico extendido para el AMBA.

Por la mañana, el sábado mantendrá la parcialidad en nubes, con 18°C. Sin embargo, en la tarde estará mayormente nublado y habrá una mínima posibilidad de lluvias, con un aumento en la temperatura hacia los 26°C.

El domingo tendrá un pronóstico de tormentas aisladas en la mañana, mientras que después el cielo estará parcialmente nublado, con una chance del 10% de lluvias. Además, en durante todo el día, se esperan ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, el cielo está algo nublado en las regiones centro y este. Mientras que al norte y sur la nubosidad es parcial. Hacia la tarde y la noche, el cielo bonaerense se despejará de a poco.

El viernes en la madrugada y en la mañana aumentará el caudal de nubes en el sur, este y norte, pero pasará a estar parcialmente nublado en la tarde.

El sábado comenzará fuertemente un proceso de inestabilidad. En la madrugada y la mañana, habrá tormentas aisladas en el suroeste (Coronel Suárez, Monte Hermoso, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Sierra de la Ventana y Pigüé) y oeste (Trenque Lauquen). En la tarde, directamente habrá precipitaciones en toda la provincia, con tormentas fuertes en el centro (Benito Juárez, Tandil, Olavarría, Azul, San Carlos de Bolívar y Pehuajó).

Las alertas amarillas por lluvias y fuertes vientos para el sur del país.

El domingo por la mañana habrá tormentas aisladas en el norte y chaparrones en el centro, este y oeste. Hacia la tarde, las lluvias se trasladarán al suroeste, mientras que en el resto de la provincia iniciará un proceso de mejora hacia la próxima semana.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que rige una alerta amarilla por lluvias en la zona patagónica de Santa Cruz. En estos casos, se recomienda evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan el normal escurrimiento del agua. Y mantenerse lejos de zonas costeras y ribereñas.

Las alertas amarillas para mañana por lluvias y fuertes vientos.

Mientras, en Chubut y Santa Cruz se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos, por lo que se pide mantenerse a resguardo y asegurar cualquier tipo de elemento que pueda volarse.

Para mañana, la alerta amarilla por lluvias se trasladará hacia el oeste de Chubut y Río Negro. Mientras que las alertas amarillas por vientos afectarán a las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y La Rioja.

El Servicio Meteorológico Nacional señala las alertas amarillas para “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.