Se incendió una casa en Mendoza y una familia que quedó atrapada: cuatro personas fueron hospitalizadas

Un incendio en Godoy Cruz deja una familia hospitalizada por intoxicación y quemaduras (Mdz)

Un incendio desatado en el barrio Sarmiento Monoblock 6 de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza, durante la noche del lunes, dejó como saldo una familia hospitalizada por intoxicación con monóxido de carbono y quemaduras. Además, movilizó a bomberos, policías y vecinos. Una mujer fue demorada luego de que se atribuyera el origen de las llamas a una discusión vecinal.

La emergencia se desencadenó apenas minutos antes de las 23, cuando una llamada al sistema 911 alertó sobre la presencia de fuego en una vivienda de ese complejo.

Fuentes oficiales detallaron que en la casa alcanzada por el incendio se encontraban una mujer identificada como M. A., junto a sus dos niños: uno de 10 años y otro pequeño de 2. También estaba otra mujer, I. F., de 58 años, y un hombre, W. C. de 40, este último cuidador de los menores.

Discusión vecinal habría originado el fuego en el barrio Sarmiento Monoblock 6 (Mdz)

Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a un grupo de vecinos colaborando e intentando retirar a los ocupantes atrapados entre el humo.

La acción policial se tornó decisiva en instantes. Uno de los efectivos irrumpió en la vivienda tras romper un vidrio y logró rescatar a una de las mujeres que había quedado en el interior, asistido por otros tres agentes de la fuerza motorizada.

Después del rescate, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) brindó la primera asistencia a los afectados. Los médicos diagnosticaron a los menores con intoxicación provocada por la inhalación de monóxido de carbono, por lo que dispusieron su traslado urgente al Hospital Notti, de acuerdo con la información oficial.

La madre, por su parte, también inhaló monóxido y sufrió quemaduras de primer grado. Fue derivada en primer término al Hospital Central.

Bomberos y policías rescatan a los afectados y controlan el incendio en Mendoza (Mdz)

No solo los integrantes de la familia resultaron afectados. El policía que encabezó el rescate fue atendido en la Clínica Francesa debido a los efectos del humo, de acuerdo con información oficial.

Las primeras hipótesis acerca de las causas del incendio fueron recogidas por la Policía durante la madrugada. De acuerdo con la información del medio local Mdz, una de las víctimas relató que el inicio del fuego se habría dado en un contexto de discusión con una vecina del departamento ubicado en la planta alta, quien habría reaccionado con enojo porque los pequeños jugaban con agua.

Durante el altercado, la mujer empujó una motocicleta, que al caer derramó combustible, lo que provocó el avance de las llamas por el interior de la vivienda.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó que se demore a la mujer señalada, a fin de esclarecer los pormenores, según Mdz. No obstante, de acuerdo con las primeras pericias, hasta el momento no se hallaron evidencias de que el incendio haya sido provocado intencionalmente, por lo que se mantienen abiertas las líneas investigativas.

Otro incendio en una galería en CABA

El trabajo de Bomberos de la Ciudad adentro de la galería

Un gran despliegue de los Bomberos de la Ciudad se activó poco después del mediodía del martes, en respuesta a la notificación de un incendio dentro de un edificio que cuenta con una planta baja orientada a actividades comerciales y once niveles adicionales. El incidente se produjo en el barrio de Retiro, específicamente en la calle Libertad al 1100, entre avenida Santa Fe y calle Arenales. Tres personas recibieron atención médica, aunque ninguna de ellas se encontró en riesgo vital.

Al llegar, los bomberos identificaron humo al interior del complejo, lo que llevó a una rápida intervención y al despliegue de una línea de 38 mm en la sección de la planta baja, ya que el origen del humo estaba en el cielorraso de la galería. Durante el procedimiento, también realizaron exploraciones minuciosas en los pisos superiores.

El núcleo del incendio se ubicó en el interior de la Galería Libertad, cerca de 15 metros del acceso lateral derecho, en el local número 5, dedicado a la venta de ropa. El comercio estaba cerrado y había sido bloqueado con placas de durlock, motivo por el cual el ingreso al lugar requirió romper este material, una operación más extensa que simplemente forzar una puerta.

Ya dentro del local, detectaron llamas sobre distintas prendas, que afectaban una superficie aproximada de 1,5 metros cuadrados con una altura de medio metro, situadas a un metro del acceso, en el sector izquierdo del local.

El fuego fue contenido rápidamente gracias al uso de la línea de 38 mm. Una vez apagadas las llamas, se procedió a ventilar la zona empleando un forzador de aire para eliminar la acumulación de humo en la galería.

A raíz del episodio, dos hombres y una mujer resultaron asistidos por presentar síntomas de intoxicación leve, aunque se descartó gravedad en todos los casos.