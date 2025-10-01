Sociedad

El gobierno de la Ciudad habilitó videollamadas para resolver multas de tránsito

Los porteños pueden optar por un sistema digital para gestionar sus infracciones automovilísticas, pero perderán el beneficio del descuento del 50% sobre el valor de la multa, contemplado para aquellos que realicen el pago voluntario sin mediación del controlador

En la ciudad de Buenos Aires, ahora las multas de tránsito se resuelven por videollamada.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó una nueva modalidad para quienes deseen resolver sus multas de tránsito sin salir de sus casas. Desde principios de esta semana, los vecinos pueden solicitar audiencias con un controlador de faltas a través de una plataforma de videollamadas, una herramienta que busca reducir el tiempo de espera y optimizar la gestión de trámites, según informaron desde el gobierno porteño. La medida fue impulsada por el Ministerio de Justicia porteño en conjunto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, y se enmarca en la política local de modernización y digitalización del Estado.

El nuevo sistema permite solicitar una cita mediante BOTI, el WhatsApp oficial de la Ciudad, y tener una audiencia virtual en tiempo real. Para acceder al servicio, los usuarios deben escribir “multa” o “infracciones” al 11-5050-0147, agendar la opción de “Revisar multas” y luego seleccionar “Cómo pagar” y “Turno virtual”. Es necesario ingresar el número de DNI o la patente del vehículo para poder gestionar la entrevista con el controlador.

El procedimiento resulta similar al de una audiencia presencial, aunque cuenta con nuevas particularidades. La videollamada puede realizarse los días hábiles entre las 8 y las 20 horas, y es posible conectarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El usuario debe exhibir un documento válido y presentar pruebas o su descargo ante el funcionario.

La audiencia tiene una duración máxima de 20 minutos. Al culminar, se labra un acta y se dicta la resolución correspondiente, la cual queda incorporada al expediente electrónico vinculado al caso. Y todo el proceso queda registrado en video.

Según explicó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el lanzamiento de esta modalidad forma parte de una agenda de simplificación administrativa: “Seguimos simplificando trámites en la Ciudad. El tiempo de las personas es valioso y estas audiencias virtuales nos aseguran ahorrar tiempo y reducir costos operativos en el sistema presencial”.

El servicio recordó a quienes solicitan el turno que, al optar por la audiencia virtual, se pierde el beneficio del descuento del 50% sobre el valor de la multa, contemplado para aquellos que realicen el pago voluntario sin mediación del controlador. Además, se aclaró que solo pueden acceder quienes tengan infracciones de tránsito pendientes y cuenten con la documentación suficiente para realizar un descargo válido.

El Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, indicó que el objetivo consiste en “convertir el sistema de videollamadas en el principal canal de atención para ofrecer una experiencia más simple y previsible y dar mayor agilidad en la resolución de audiencias con un controlador de faltas”. Tapia agregó que la política de digitalización facilita la gestión tanto para los usuarios como para la administración porteña.

En cuanto a la seguridad del proceso, las autoridades aseguraron que la plataforma garantiza la protección de datos personales y la confidencialidad de las comunicaciones, a fin de resguardar el derecho a la imagen y la privacidad de cada ciudadano que utilice el servicio. La resolución de las multas mediante audiencias a distancia representa una opción adicional para quienes buscan resolver trámites sin demoras ni traslados, mientras el gobierno local avanza en la despapelización y optimización de sus servicios.

El Secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola, remarcó el interés por digitalizar y desburocratizar el Estado, asegurando que “esta implementación representa un avance en materia de simplificación de trámites, optimizando la gestión a partir del ahorro de tiempo y recursos, mejorando la experiencia de las personas al poder resolver sus infracciones desde cualquier lugar”.

