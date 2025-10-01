Cómo seguirá el tiempo en el AMBA: nubosidad, neblinas y un sábado con tormentas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará con nubosidad variable. Además, tres provincias cuentan con alertas amarillas y naranjas.

“Las condiciones previstas para lo que resta de la semana laboral son de tiempo estable, dominado por las altas presiones que transitan la región, con aporte de aire del Río de la Plata, lo que le pondrá un tope a las temperaturas máximas al inyectar aire más húmedo y un poco más fresco con la brisa del río durante la tarde”, detallaron desde Meteored.

Y agregaron: “A la noche, la humedad remanente y las condiciones de cielos despejados o poco nublados y vientos suaves - como consecuencia de la presencia de altas presiones -, se favorecerá el proceso de formación de neblinas de corta duración en las zonas suburbanas, ya que se disiparán al amanecer con el calor del sol. Mañana miércoles 1 de octubre, tendremos la madrugada más fresca de la semana, con valores de temperatura mínima entre 8 y 13 °C".

Para esta mañana, el SMN señaló que el cielo está algo nublado y con 15°C. Con el pasar de las horas la nubosidad irá en aumento, ya que a la tarde (23°C) se espera que sea parcial, mientras se espera un firmamento mayormente cubierto hacia la noche (16°C), pero sin riesgo de precipitaciones. Vientos provenientes del este. Para el jueves, que tendrá una temperatura que oscilará entre los 14°C de mínima y los 23°C de máxima, continuará la variabilidad en el cielo.

Desde Meteored indicaron que estas condiciones de estabilidad permanecerán hasta el viernes, “y sin riesgo de precipitaciones en el AMBA, pero con incrementos temporarios de nubosidad, en particular asociados a las perturbaciones atmosféricas que originan áreas de lluvias y tormentas en el Litoral”.

Es así que el viernes cuenta con una muy baja posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas del viernes, que tendrá un cielo mayormente nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. Mínima de 16°C y máxima de 26°C.

El pronóstico extendido para el AMBA.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar sobre el AMBA, debido al avance de un sistema de bajas presiones desde el oeste, favoreciendo el aumento de nubosidad y un ascenso de temperatura que persistirá hasta el sábado.

Dicha jornada del fin de semana iniciará con nubosidad parcial, por la tarde se esperan tormentas aisladas y ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora, con el viento rotando desde el norte hacia el sur y con una temperatura entre los 18°C y los 28°C.

El resto del sábado transcurrirá con nubosidad variable, en tanto que los vientos del sector norte serán más intensos, haciendo que las temperaturas máximas estén en el orden de los 26 °C, y hacia la noche no se descarta que se registre alguna llovizna aislada.

Para el domingo continuarán los vientos intensos y habrá una mínima chance de lluvias en sus primeras horas, además de una mínima de 14°C y una máxima de 21°C.

El tiempo para la Provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, hay cielo despejado en casi todas las localidades bonaerenses, mientras se observan muy pocas nubes al norte. Y se espera que se repliquen las condiciones durante toda la jornada.

El jueves se espera un cielo algo nublado durante toda la jornada, lo que marca la estabilidad del clima. Sin embargo, desde el viernes iniciará un proceso de inestabilidad, con mayor aumento de la nubosidad en el este y norte de la provincia, ya que estará mayormente nublado. En tanto que al este, la nubosidad será parcial.

Hoy rige una alerta naranja por vientos al sur de la Argentina.

El sábado tendrá tormentas aisladas en el sur (Coronel Suárez, Coronel Pringles, Bahía Blanca, Monte Hermoso, Tres Arroyos, Sierra de la Ventana, Pigüé y Necochea) como también al oeste (Trenque Lauquen). En la tarde, el frente tormentoso abarcará a toda la provincia de Buenos Aires.

Ya para el domingo las lluvias cesarán y dará lugar a una nubosidad variable, con mayor intensidad y presencia de nubes en el sector norte y este.

Las alertas en el resto del país

Para hoy, el SMN indicó que hay alerta amarilla por lluvias en la zona cordillerana de Santa Cruz. Por lo que se recomienda evitar las actividades al aire libre, no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua escurra, como también mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.

Por otro lado, en gran parte de Chubut, sur de Santa Cruz y toda Tierra del Fuego mantienen una alerta amarilla por vientos. Mientras que la zona que comprende el sur de Chubut y, tanto el norte como el centro de Santa Cruz, la alerta asciende a naranja. Por lo que se pide no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse y buscar un lugar seguro bajo techo.

Las alertas para el sur argentino, correspondientes a mañana.

Para mañana, todavía regirán las alertas por lluvias al este de Santa Cruz. Y la alerta amarilla por vientos en dicha provincia y Chubut. El SMN puntualiza que la alerta amarilla corresponde a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Mientras que las alertas naranjas están orientadas a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.