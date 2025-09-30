Se incendió una galería de compras de Retiro y hubo un gran operativo en el centro porteño

Bomberos controlaron un incendio en la Galería Libertad de Retiro tras un gran operativo en el centro porteño

Bomberos de la Ciudad desplegaron un importante operativo pasado el mediodía del martes tras recibir el aviso de un incendio en un edificio compuesto por una planta baja destinada a comercio y once pisos superiores. El accidente fue en el barrio porteño de Retiro, sobre la calle Libertad al 1100, entre la avenida Santa Fe y la calle Arenales. Tres personas recibieron asistencia médica, aunque sus vidas no corrieron peligro.

Al arribar al lugar, los equipos detectaron presencia de humo en el establecimiento, lo que motivó la intervención inmediata y la utilización de una línea de 38mm en la zona de la planta baja, ya que el humo emanaba del cielorraso de la galería. Durante las revisiones, los efectivos efectuaron inspecciones exhaustivas en el resto del edificio.

Dentro de la galería comercial, conocida como Galería Libertad, ubicada a aproximadamente 15 metros del acceso lateral derecho, el foco del incendio se localizó en el local número 5, utilizado para la venta de indumentaria y que se encontraba cerrado con puertas tapiadas con durlock, por lo que el ingreso al sitio implicaba tareas más complejas que derribar una puerta.

El trabajo de Bomberos de la Ciudad adentro de la galería

Por eso mismo, el personal de emergencia debió franquear el ingreso para acceder al interior, rompiendo las placas del material mencionado. Allí adentro visualizaron fuego sobre varias prendas, extendido sobre una superficie de alrededor de 1,5 metros cuadrados y una altura de medio metro, situado a un metro del acceso en el lateral izquierdo del local.

La rápida intervención permitió atacar el fuego empleando la línea de 38mm y controlar el proceso ígneo. Posteriormente, se utilizó un forzador de aire para ventilar el sector afectado y facilitar la remoción del humo remanente en la galería.

Como consecuencia del incidente, dos hombres y una mujer debieron ser asistidos por presentar síntomas compatibles con principio de intoxicación, sin mayores preocupaciones sobre su estado de salud.

Tres personas fueron asistidas por síntomas de intoxicación, sin lesiones graves tras el incendio en Retiro

Otro incendio que generó preocupación en CABA

Un incendio tuvo lugar semanas atrás en el Instituto Espíritu Santo, situado en el barrio Vélez Sarsfield de la Ciudad de Buenos Aires, lo que obligó a la evacuación inmediata de los estudiantes y al traslado preventivo de dos adultos por exposición al humo.

El incidente se desató dentro del establecimiento educativo, emplazado en la avenida Avellaneda al 4400. La información fue difundida en primer lugar por Néstor Nicolás, quien ocupa el cargo de subsecretario de Emergencias de la Ciudad.

De acuerdo con los reportes policiales, el incendio afectó de manera generalizada al mobiliario dispuesto dentro de una sala ubicada en el tercer piso del colegio. A los pocos minutos, equipos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad se presentaron en el sitio para controlar la emergencia. Tras extinguir el fuego, procedieron a evacuar a los alumnos y garantizaron la protección de toda la comunidad escolar.

Incendio en un colegio de Vélez Sarsfield

Los dos adultos que intervinieron en la contención del incidente fueron asistidos por inhalación de humo. El personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) determinó su traslado en forma preventiva, para monitoreo y estudios, al Hospital Álvarez.

Afortunadamente, las autoridades aclararon que no hubo que lamentar lesiones serias ni daños materiales significativos más allá del impacto emocional provocado por el episodio.

Vale recordar que el Instituto Espíritu Santo funciona en Avellaneda 4455, bajo la administración de la Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo. Con cien años de historia educativa, es uno de los establecimientos religiosos con mayor permanencia en la Ciudad y ha mantenido, desde 1924, un firme compromiso con la formación de varias generaciones.