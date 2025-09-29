Sociedad

Un nene de 4 años se soltó de la mano de su mamá y fue atropellado por un motociclista en Balvanera

Ocurrió esta mañana en el cruce de Lavalle y Azcuénaga. El menor fue hospitalizado con un traumatismo de cráneo

Un nene de 4 años se soltó de la mano de su madre y fue atropellado por un motociclista en Balvanera

El barrio porteño de Balvanera fue escenario este lunes de un accidente de tránsito que por poco no terminó en tragedia. Por causas que aún se desconocen, un nene de 4 años se soltó de la mano de su madre en plena vía pública, intentó cruzar la calle y fue atropellado por un motociclista. Como consecuencia del impacto, el menor debió ser hospitalizado y se encuentra en observación.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió esta mañana en Lavalle al 2.300, entre Pasteur y Azcuénaga, a tan solo una cuadra de la avenida Corrientes.

Al recibir un llamado al 911, personal de la Comisaría Vecinal 3C de la Policía de la Ciudad se acercó al lugar y constató que un menor se encontraba herido sobre la calzada.

Según el testimonio que la madre de la víctima le brindó a los uniformados, el pequeño se adelantó unos pasos cuando ambos estaban por cruzar la calle y fue embestido por una moto.

Sin tiempo de reacción, el conductor no pudo eludir al niño y lo chocó de lleno. Por su parte, la madre no fue alcanzada por el rodado y resultó ilesa.

El menor fue embestido por una moto tras soltarse de la mano de su madre.

El video que encabeza esta nota muestra el momento en el que el niño, con evidente dolor, lloraba desconsoladamente dentro de una ambulancia del SAME, en la que fue trasladado con politraumatismos -uno de ellos en el cráneo- al hospital Ramos Mejía junto a su madre.

Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

Condenaron a un joven de 18 años por atropellar y matar a un inspector municipal a 5 años y 6 meses de prisión.

El adolescente que embistió con su moto al inspector de tránsito Carlos Ottaviani en un control vial de Junín fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión en el marco de un juicio abreviado.

El hecho ocurrió en noviembre de 2024, cuando el imputado tenía 17 años y circulaba junto a un acompañante por la intersección de las calles Rivadavia y Winter, donde se realizaba un operativo conjunto de la Policía Local y la Agencia Municipal de Seguridad Vial.

Según las actuaciones judiciales, todo ocurrió cuando los agentes intentaron detener la marcha de una motocicleta Siam QU 110 cc conducida por A.M.Q.. El adolescente, que llevaba como acompañante a otro chico, aceleró en dirección a los inspectores y atropelló a Ottaviani, de 47 años.

El inspector sufrió lesiones graves en la cabeza y fue internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos. Los médicos constataron que el conductor estaba ileso y que su acompañante presentaba heridas leves.

La causa fue inicialmente investigada como “resistencia a la autoridad y lesiones culposas” y el imputado, acompañado de su madre, quedó a disposición del fuero penal juvenil.

Durante los meses posteriores, Ottaviani permaneció internado. Fueron seis meses de internación, con asistencia respiratoria y múltiples complicaciones médicas. Finalmente, el 13 de mayo pasado, murió como consecuencia de las graves lesiones neurológicas que había sufrido al ser atropellado.

Ante esto, la investigación cambió a homicidio simple. El juicio abreviado se concretó en mayo de este año. Las partes —la defensa, la fiscalía y el particular damnificado— llegaron a un acuerdo para fijar la pena en 5 años y medio de prisión efectiva.

Además del homicidio, se incluyó en la condena un hecho de robo calificado por arma no apta para el disparo, ocurrido poco antes del siniestro vial, aunque el arma nunca fue secuestrada ni se determinó su aptitud.

Cuándo es la peregrinación a Luján 2025

Un caso grave de antisemitismo: cuando la educación falló

La confianza en el Gobierno cayó a su nivel más bajo desde el inicio del mandato, según el índice de la Universidad Di Tella

Triple femicidio narco, en vivo: el emotivo video de la fiesta de 15 de una de las víctimas

Triple femicidio narco: el misterio del auto de apoyo y el bache temporal que incrimina a su dueño

El momento en que misiles ucranianos golpearon una planta de energía rusa causando apagones masivos

Putin ordenó el mayor reclutamiento militar de otoño desde 2016: 135 mil rusos serán llamados al Ejército

Comenzó la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza

Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

Trump anunció que pondrán un arancel de 100 % a películas extranjeras

Entre abrazos y recuerdos familiares: así fue el tierno saludo de Nico Vázquez a su papá en su cumpleaños

Benjamín Amadeo anunció la llegada de su segundo hijo en pleno show: “Un amor infinito y profundo”

Moria Casán fue a ver a Sofía Gala al teatro: una ovación compartida entre bambalinas y sobre el escenario

Daniela Christiansson mostró su pancita de embarazada al entrar en el tercer trimestre: “No lo puedo creer”

Mariana Fabbiani: “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo y era algo que no podía manejar”