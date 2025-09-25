Sociedad

Video: robaron un camión sin motor en Mar del Plata y se lo llevaron con una grúa

El vehículo estaba estacionado frente a un taller mecánico. Las imágenes del insólito robo

Así se llevaban el camión en Mar del Plata

La zona sur de la ciudad de Mar del Plata fue escenario de un llamativo robo durante el pasado fin de semana, cuando un grupo de delincuentes logró llevarse un camión que estaba estacionado frente a un taller mecánico. Lo hicieron utilizando una grúa y en plena vía pública.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 22:20, en el barrio Faro Norte. El vehículo robado, un Dodge DP-800 175 de color verde, no estaba en condiciones de circular, ya que se encontraba fuera de servicio y sin motor, a la espera de ser reparado.

Según reconstruyeron medios locales, el camión había sido adquirido a principios de septiembre en la localidad bonaerense de Chillar por la cooperativa Unión del Sud, que brinda servicios de internet en esa zona de Mar del Plata.

"Evidentemente, los que lo fueron
"Evidentemente, los que lo fueron a buscar sabían algo", señalaron desde la cooperativa (Captura)

Sin embargo, durante el trayecto hacia la ciudad costera, sufrió un desperfecto mecánico que lo dejó fuera de funcionamiento. Por ese motivo, la cooperativa acordó con el anterior dueño que el vehículo sería reparado antes de concretar el aseguramiento.

Desde entonces, el Dodge quedó estacionado en la calle Pacheco de Melo al 3700, frente a un taller mecánico donde se realizarían las tareas de arreglo. Al momento del robo, el motor ya había sido retirado como parte de la reparación, por lo que el camión estaba inhabilitado para circular por sus propios medios.

La cooperativa advirtió el hecho tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver claramente cómo una grúa se lleva el vehículo pasadas las 22:20 del domingo.

“Lo engancharon y se lo llevaron. Evidentemente, los que lo fueron a buscar sabían algo. No puede ser que se roben un camión a tiro, cruce media Mar del Plata y no puedan encontrar a dónde fue", lamentaron desde Unión del Sud, en diálogo con 0223.

El camión robado no tenía
El camión robado no tenía motor (Captura)

En menos de 24 horas, asaltaron a jubilados y trataron de robarse el auto de un hombre en la misma cuadra

Dos robos ocurrieron en menos de 24 horas en una misma cuadra del barrio Las Avenidas, Mar del Plata, donde cuatro personas ingresaron en la madrugada a la vivienda de una pareja de adultos mayores y, horas más tarde, dos motochorros intentaron asaltar a un hombre a pocos metros.

Con respecto a primer hecho, las autoridades lograron reconstruir que los delincuentes descendieron de un auto blanco frente a la fachada de la vivienda. Así, estudiaron la fachada, escalaron las rejas de la vivienda contigua y accedieron al balcón, desde donde pudieron ingresar sin ser detectados.

Según informó el portal 0223, las víctimas, ambos de avanzada edad, sufrieron el robo de sus celulares y la sustracción de numerosas pertenencias de valor. El episodio dejó sumidos en el miedo a los residentes, quienes evitaron brindar declaraciones públicas.

Robaron dos veces en menos de 24 horas en la misma cuadra (Crédito: 0223)

Horas después, la secuencia volvió a repetirse en la misma cuadra del barrio. En la noche del miércoles, un hombre, que se disponía a subir a su vehículo, fue interceptado por dos motochorros. Según registraron las cámaras, uno de los asaltantes bajó de la motocicleta y se acercó directamente al auto para intimidar a la víctima, mientras el otro aguardaba al mando del rodado.

La secuencia se vio interrumpida por la intervención de un vecino, quien salió al exterior corriendo, lo que provocó la huida de los agresores. Aunque no lograron concretar el robo del vehículo, uno de los motochorros alcanzó a golpear el vidrio del auto antes de escapar.

Los vecinos de Las Avenidas aseguran que este tipo de hechos se reiteran casi en forma permanente en la zona. Desde hace tiempo, los residentes denuncian la habitualidad de robos, intentos de asalto y situaciones violentas en el sector.

