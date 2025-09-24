Sociedad

Alertan por nuevos incendios en las islas del Delta del Paraná y por la presencia de humo en Rosario

El secretario de Protección Civil de Santa Fe aseguró que el foco ígneo comenzó del lado de Entre Ríos, pero por la dirección del viento el olor y el humo llegó hasta la costa rosarina

Guardar
Alertan por nuevos incendios en las islas del Delta y por la presencia de humo en Rosario (Conclusión)

Por la mañana, los barrios de la costa de Rosario amanecieron cubiertos por una densa cortina de humo proveniente de las islas del Delta del Paraná. El fenómeno, que invadió el aire de la ciudad y de localidades cercanas, tiene como origen varios focos activos de incendio en la región insular, un drama que revive recuerdos de crisis ambientales recientes.

Según precisó Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, a La Capital, el foco principal se registró en las islas de Entre Ríos, a unos 9,5 kilómetros de la costa rosarina, frente a Villa Gobernador Gálvez.

El funcionario explicó que, aunque el fuego ya se encontraba encendido desde la jornada anterior, el cambio en la dirección del viento permitió que el humo alcanzara la ciudad con intensidad desde las primeras horas.

El Centro de Monitoreo Meteorológico
El Centro de Monitoreo Meteorológico confirmó varios focos activos en las islas del Delta

Desde la costa de Villa Gobernador Gálvez, el humo se extendió en dirección norte hasta San Lorenzo, situación que motivó la inmediata alerta a las autoridades correspondientes de Entre Ríos.

En las redes sociales, los habitantes de Rosario manifestaron su incomodidad por el fuerte olor y la dificultad para respirar, una escena que se volvió habitual cuando los incendios arrecian en el Delta.

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC) confirmó que el día anterior se habían detectado focos en el mismo sector de las islas, incluyendo áreas a la altura de San Lorenzo y entre Oliveros y Maciel.

La problemática de los incendios en el Delta del Paraná cuenta ya con historia reciente. A comienzos de la pandemia, la región insular fue escenario de reiterados focos ígneos que se descontrolaron durante buena parte de 2020. Si bien la intensidad del fuego disminuyó en el año posterior, en 2022 se registró un repunte notorio, indicaron medios locales.

Las estimaciones coinciden en que estos eventos devastaron aproximadamente un millón de hectáreas de humedales, alterando el equilibrio socioambiental y generando consecuencias sanitarias sobre las ciudades ribereñas.

El tema judicial se convirtió en punto clave. Varias denuncias se radicaron ante la Justicia dando lugar a dos procesos principales: una causa civil, que según abogados consultados por La Capital avanza con lentitud debido a maniobras judiciales; y otra penal, que quedó al borde de cerrarse cuando el Juzgado Federal de Paraná dictó el sobreseimiento de 43 imputados.

El foco ígneo se originó
El foco ígneo se originó en Entre Ríos y el viento llevó el humo hasta la costa rosarina

Tal decisión fue apelada por el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, quien sostiene la investigación y busca revertir el fallo. Kishimoto convocó a una Jornada Pública en el Concejo Municipal para exponer el estado de las causas y responder inquietudes de los ciudadanos y actores sociales. Será el jueves a las 17.

En este contexto, el Concejo Municipal de Rosario, encabezado por el concejal Julián Ferrero de Ciudad Futura, comenzó con la organización de una jornada que reunirá a funcionarios de distintos niveles, representantes de localidades afectadas, organizaciones ambientales, instituciones académicas y vecinos interesados.

La justicia todavía no condenó a los responsables”, destacó Ferrero durante el anuncio de la actividad, al resaltar la magnitud del desastre provocado por las quemas intencionales, según otro medio local, Rosario 3.

Estas prácticas arrasaron con extensiones de humedal, alterando ecosistemas y afectando la salud de miles de habitantes. Ferrero subrayó la importancia de políticas estatales consensuadas más allá de identidades partidarias, al considerar que se trata de una problemática regional y multicausal.

El evento requerirá inscripción previa y quienes participen podrán hacerlo como expositores o asistentes. Cada intervención tendrá un tiempo máximo estipulado. Desde la organización se remarcó que el debate se centrará en la situación judicial y en la búsqueda de justicia para las víctimas de los incendios que azotaron a las islas del Delta del Paraná.

Temas Relacionados

RosarioSanta FeDeltaIncendiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una madre y su hijo de 14 años murieron calcinados en un trágico choque en la Ruta 51

Joaquín Asspel Grill y Verónica Grill fallecieron luego de que el auto en el que viajaban desde Bahía Blanca impactara contra un camión a la altura de Laprida

Una madre y su hijo

Juicio por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable y ya comenzó la deliberación del jurado

La acusación solicitó que lo hallen responsable del homicidio. Los abogados de Juan Alberto García Tonzo alegaron que “no hizo todo el esfuerzo para prever las consecuencias” y por eso por “algo tiene que pagar”

Juicio por el crimen de

Tras un amplio operativo, bomberos rescataron a dos perros que quedaron atrapados debajo de una alcantarilla

El hecho ocurrió en la localidad de Temperley. Los rescatistas tuvieron que romper parte de la vereda para acceder al desagüe y poder sacar a los animales

Tras un amplio operativo, bomberos

Así incendiaron la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes asesinadas hasta Florencio Varela

El vehículo fue prendido fuego en un descampado ubicado a unos 700 metros de donde se hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Así incendiaron la camioneta en

Triple femicidio en Florencio Varela: el detalle mafioso que revelaron los primeros resultados de las autopsias

Los informes preliminares detallan cuándo se produjeron las muertes de las tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados

Triple femicidio en Florencio Varela:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerrarán durante este jueves un

Cerrarán durante este jueves un paso fronterizo a Chile por el pronóstico de nevadas: cuándo reabrirá

Una madre y su hijo de 14 años murieron calcinados en un trágico choque en la Ruta 51

Juicio por el crimen de Bastián: hasta la defensa pidió que lo declaren culpable y ya comenzó la deliberación del jurado

Tras un amplio operativo, bomberos rescataron a dos perros que quedaron atrapados debajo de una alcantarilla

Se realizó una nueva marcha de jubilados en el Congreso, hubo disturbios y la policía tiró gases

INFOBAE AMÉRICA
Trump presentó un plan de

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

Tensión en Dinamarca: el aeropuerto de Aalborg se vio obligado a cerrar tras el avistamiento de drones

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

TELESHOW
Belén, la película de Dolores

Belén, la película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los Premios Oscar 2026 y en los Goya

Graciela Alfano contra Susana Giménez: “¡Todo lo que se me dé la real gana!”

El increíble relato que hizo quebrar en llanto a Yuyito González: “Esto es insólito”

La abogada de Mauro Icardi desmintió que vendrá a la Argentina: “No estuvo nunca en análisis”

Karina Jelinek compartió la imagen de su custodio personal, el mismo que la acompañó en su tumultuoso divorcio hace 12 años