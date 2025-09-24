Alertan por nuevos incendios en las islas del Delta del Paraná y por la presencia de humo en Rosario

Alertan por nuevos incendios en las islas del Delta y por la presencia de humo en Rosario (Conclusión)

Por la mañana, los barrios de la costa de Rosario amanecieron cubiertos por una densa cortina de humo proveniente de las islas del Delta del Paraná. El fenómeno, que invadió el aire de la ciudad y de localidades cercanas, tiene como origen varios focos activos de incendio en la región insular, un drama que revive recuerdos de crisis ambientales recientes.

Según precisó Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, a La Capital, el foco principal se registró en las islas de Entre Ríos, a unos 9,5 kilómetros de la costa rosarina, frente a Villa Gobernador Gálvez.

El funcionario explicó que, aunque el fuego ya se encontraba encendido desde la jornada anterior, el cambio en la dirección del viento permitió que el humo alcanzara la ciudad con intensidad desde las primeras horas.

El Centro de Monitoreo Meteorológico confirmó varios focos activos en las islas del Delta

Desde la costa de Villa Gobernador Gálvez, el humo se extendió en dirección norte hasta San Lorenzo, situación que motivó la inmediata alerta a las autoridades correspondientes de Entre Ríos.

En las redes sociales, los habitantes de Rosario manifestaron su incomodidad por el fuerte olor y la dificultad para respirar, una escena que se volvió habitual cuando los incendios arrecian en el Delta.

El Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (CMMC) confirmó que el día anterior se habían detectado focos en el mismo sector de las islas, incluyendo áreas a la altura de San Lorenzo y entre Oliveros y Maciel.

La problemática de los incendios en el Delta del Paraná cuenta ya con historia reciente. A comienzos de la pandemia, la región insular fue escenario de reiterados focos ígneos que se descontrolaron durante buena parte de 2020. Si bien la intensidad del fuego disminuyó en el año posterior, en 2022 se registró un repunte notorio, indicaron medios locales.

Las estimaciones coinciden en que estos eventos devastaron aproximadamente un millón de hectáreas de humedales, alterando el equilibrio socioambiental y generando consecuencias sanitarias sobre las ciudades ribereñas.

El tema judicial se convirtió en punto clave. Varias denuncias se radicaron ante la Justicia dando lugar a dos procesos principales: una causa civil, que según abogados consultados por La Capital avanza con lentitud debido a maniobras judiciales; y otra penal, que quedó al borde de cerrarse cuando el Juzgado Federal de Paraná dictó el sobreseimiento de 43 imputados.

El foco ígneo se originó en Entre Ríos y el viento llevó el humo hasta la costa rosarina

Tal decisión fue apelada por el fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, quien sostiene la investigación y busca revertir el fallo. Kishimoto convocó a una Jornada Pública en el Concejo Municipal para exponer el estado de las causas y responder inquietudes de los ciudadanos y actores sociales. Será el jueves a las 17.

En este contexto, el Concejo Municipal de Rosario, encabezado por el concejal Julián Ferrero de Ciudad Futura, comenzó con la organización de una jornada que reunirá a funcionarios de distintos niveles, representantes de localidades afectadas, organizaciones ambientales, instituciones académicas y vecinos interesados.

“La justicia todavía no condenó a los responsables”, destacó Ferrero durante el anuncio de la actividad, al resaltar la magnitud del desastre provocado por las quemas intencionales, según otro medio local, Rosario 3.

Estas prácticas arrasaron con extensiones de humedal, alterando ecosistemas y afectando la salud de miles de habitantes. Ferrero subrayó la importancia de políticas estatales consensuadas más allá de identidades partidarias, al considerar que se trata de una problemática regional y multicausal.

El evento requerirá inscripción previa y quienes participen podrán hacerlo como expositores o asistentes. Cada intervención tendrá un tiempo máximo estipulado. Desde la organización se remarcó que el debate se centrará en la situación judicial y en la búsqueda de justicia para las víctimas de los incendios que azotaron a las islas del Delta del Paraná.